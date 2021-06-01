Одежду изнасилованных вывесят на выставке в Тюмени. Так развенчают миф «сама виновата»

В Тюмени организовали необычную выставку «Во что ты была одета?». Ее экспонатами станут предметы одежды и истории жертв изнасилований. Авторы экспозиции задались вопросом, действительно ли причиной подобной трагедии может оказаться внешний вид девушек. Играет ли роль короткая юбка, когда насильник выбирает жертву, разбирался «360».

Выставка пройдет 19 и 20 июня на площадке «Контора праздника», сообщил Znak.com. На ней представят не только детали одежды, в которой были подвергшиеся изнасилованию женщины, но и реальные анонимные истории изнасилования. Посетителям обещают мастер-классы и лекции о том, как распознать насилие и куда обращаться его жертвам. Желающим предложат пройти курс самообороны. Вход на экспозицию будет бесплатным.

Цель выставки — развеять миф, что насилуют только тех, кто одевается чересчур откровенно или «провокационно».

Подавая надежды

Сексолог-психолог Диля Еникеева в беседе с «360» заметила, что одежда в подобных ситуациях имеет не первостепенное значение, хотя открытые наряды и приковывают мужское внимание.

«Есть такая всем известная наука — виктимология, то есть наука о поведении жертв. Такие девушки сами невольно <…> притягивают к себе потенциальных насильников. Может быть, своим несопротивлением, каким-то поведением она привлекает насильника. При этом в какой-то степени одежда тоже является провокационным фактором», — пояснила специалист.

Еникеева подчеркнула, что большое декольте или короткая юбка, виднеющееся нижнее белье могут говорить о доступности девушки.

«Для чего она так оделась? Понятно же — для того, чтобы привлекать мужское внимание. Мужчина думает: если она так постаралась, то, возможно, это для меня, и она мне не откажет. Много изнасилований происходят спонтанно — не потому, что он выслеживал. Хотя есть и такие маньяки, которые выслеживают, находят таких жертв», — привела пример сексолог-психолог.

Иногда, по ее словам, девушки вовремя не ставят мужчин на место и никак не ограничивают их поведение, тем самым подавая надежду на интим. Сами при этом просто хотят внимания, знакомства, романтических встреч.

Если сразу не ставит на место, не ограничивает их общение определенными рамками, а продолжает кокетничать, то, соответственно, мужчина раззадоривается, а желание у мужчины возникает в первую минуту — когда он видит девушку или женщину Диля Еникеева сексолог-психолог.

«Первый вопрос, который он мысленно, сам того не желая, <…> задает безмолвно: „Хочу ли я ее или нет“. И если девушка привлекательна, сексуально одета, то однозначный ответ — „хочу!“. И если он уже сказал себе „хочу!“, то дальше у мужчины действуют не мозги, а гормон тестостерон», — рассказала Еникеева.

Мужчина предполагает, что его спутница не будет против. А если он раззадорен, то остановиться трудно, особенно если девушка подогревает ситуацию кокетством. Некоторые вообще полагают, что это некая игра.

«При всех этих последних случаях одежда девушки не имеет значение. Но если она изначально была фривольно одета, то это еще больше провоцирует мужчину на мысли о том, что она легкодоступна», — заявила специалист.

Выставку она назвала абсолютно бессмысленной и бесполезной и предложила лучше организовать работу с самими девушками.

«Нужно лучше пропагандировать, разъяснять молодым девушкам, что вы порой ведете себя так, что рискуете оказаться жертвой насильника. <…> Не нужно одеваться в какие-то фривольные тона, не надо вести себя провокационно, не надо привлекать к себе внимание, тем более многих мужчин», — заключила Диля Еникеева.

Проблема не в жертве

Одежда действительно может спровоцировать преступление, согласилась психолог Клавдия Никитина, сама ставшая жертвой насилия в 15 лет. Но смысл здесь, по ее мнению, далек от привычного обществу мнения.

«Обычно мы считаем, что если девушка была откровенно одета, то она сама виновата. На самом деле, провокацией будет выступать не степень открытости или закрытости одежды, а какие-то характерные, абсолютно индивидуальные вещи, которые включат немного нездоровую голову», — заметила она.

Красные сережки, синие ботинки, еще что-то. Это не имеет отношения к длине юбки. Хотя в большинстве своем длина юбки оказывалась короче, чем на другой девочке. Но проблема не в длине юбки Клавдия Никитина психолог.

Выставка, считает Никитина, хороша тем, что визуально доносит до посетителей, что проблема не в одежде жертвы изнасилования.

«Это способ и повод переключить сознание не на то, как она себя вела или во что была одета, а на то, что это не влияет на совершение преступления. Проблема не в жертве — в насильнике», — подчеркнула психолог.

На вопрос о том, станет ли экспозиция своеобразным триггером для потенциальных насильников, она не смогла ответить однозначно.

«Люди, эмоционально кормящиеся на этом, в любом случае найдутся», — заметила Никитина.

Проект она назвала эффективным с точки зрения профилактики и сравнила с движением #MeToo.

«Сколько бы ни ломалось копий вокруг этого движения и вокруг феномена, общее массовое сознание начинает меняться под влиянием этих проектов и процессов. <…> Информация о том, что кто-то был изнасилован, будет автоматически вытаскивать шаблон: мол, она, наверное, была пьяная, или в короткой юбке, вызывающе одетой. <…> Такие вещи должны доносить эту информацию, показывать, что не все черно-белое, и смещать фокус внимания и баланс, возвращать преступнику его ответственность. Это способ дать понять, что ответственность за совершенное преступления лежит не на жертве. А на преступнике», — подытожила психолог.