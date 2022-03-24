«Если ты не с ними, ты должен быть мертвым». СБУ похищает несогласных с киевским режимом и их семьи

Мэр украинского города, не противостоявший российской армии, заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ, а теперь угрожают ей расправой. Это не первый случай, когда украинские спецслужбы подобными методами пытаются бороться с несогласными с киевским режимом.

Угрозы семье

Мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе СБУ, министру обороны и уполномоченному по правам человека. В ролике чиновник рассказал, что сотрудники СБУ похитили его 20-летнюю дочь.

По словам Мацегоры, его дочь была у друзей в Ивано-Франковской области, а три дня назад ее задержали. После заявлений в полицию и прокуратуру, а также к представителю омбудсмена по правам человека девушку обещали отпустить. Но этого так и не произошло, а теперь семье чиновника поступают угрозы расправы над дочерью мэра.

Предположительно, это случилось из-за того, что Геннадий Мацегора 27 февраля принял решение сдать Купянск без боя, чтобы не подвергать жителей угрозе.

«Если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооруженной армии, судите меня», — сказал Мацегора.

Аресты и похищения несогласных

Дочь украинского поэта-сатирика Яна Таксюра Мария рассказывала, что 10 марта его задержали сотрудники СБУ в его киевской квартире. Никаких обвинений, по информации дочери, ему не предъявляли, передал Telegram-канал Readovka. По данным проекта «ПолитНавигатор», дома у Таксюра семь часов шли обыски.

На 14 марта Ян Таксюр оставался в СИЗО, но за что, ему так и не сообщили. Дочь поэта заявила, что ему нужна юридическая помощь, потому что несмотря на подтвержденные медицинскими документами проблемы со здоровьем, Таксюра не отпускают на свободу.

«Папе в этом году 70 лет, чувствует он себя плохо», — сказала она.

Ранее по подобной схеме — без объяснения причин и предъявления обвинений в Киеве задержали еще двух общественных деятелей — историка Александра Каревина и публициста Дмитрия Скворцова. Оба были известны тем, что публично критиковали украинскую власть.

Депутат Верховной Рады Киева Илья Кива 7 марта заявлял, что украинские силовики похитили политолога Юрия Дудку. Об этом сообщали «Известия». Украинская журналистка Ольга Шарий сообщала, что 15 марта сотрудники СБУ похитили руководителя «Партии Шария» Артема Хазана. Обоих заставили на камеру произносить пропагандистские речи.

За «коллаборационизм»

Страдают от киевского режима и простые украинцы. Президент страны Владимир Зеленский решил ввести в Уголовный кодекс Украины новую статью — за коллаборационизм. Она предусматривает до 15 лет тюрьмы. Ответственность грозит всем, кто как-либо сотрудничает с Россией — даже на бытовом уровне. Политологи уверены, что это сделано именно для запугивания людей.

Преследованиям подвергались и те, кто хотел эвакуироваться из Украины в Россию. Им приходилось учиться уничтожать все следы обращения за помощью к координационному штабу российского Министерства обороны за помощью.

Кроме того, украинские военные не соблюдали режимы тишины, о которых договаривались стороны, чтобы позволить мирным жителям по гуманитарным коридорам покинуть зоны боевых действий. Нацбатальоны и СБУ обстреливали коридоры в направлении России, а также гуманитарные грузы, которые российская армия доставляла в заблокированные и освобожденные города.

Кроме того, украинские националисты угрожают жителям сел и деревень расправой и поджогами, если те будут брать продукты и медикаменты из рук российских военных. О многочисленных запугиваниях такого рода рассказывала заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, которая сама ездила в Херсонскую область, чтобы помогать раздавать гуманитарную помощь.

Стиль киевской власти

Политолог Юрий Светов рассказал «360», что для киевской власти попытки силой заставить молчать несогласных — не новость. Такое, по его словам, происходило с 2014 года.

«На Западной Украине жесточайшим образом убивали людей, которых подозревали в малейшей нелояльности. То есть если ты не с ними, ты должен быть мертвым», — сказал Светов.

По мнению политолога, такой стиль выработался у украинской власти довольно давно. Особенно отчетливо это стало проявляться при Порошенко, который расправлялся сначала с противниками майдана, а затем и со своими недостаточно лояльными коллегами.

«А когда победил Зеленский, первыми его словами было то, что он посадит Порошенко. И начались разборки — всех героев майдана выгнали, кто-то сбежал, кто-то скрывается. Это стиль украинской власти: зачем тратить силы на дискуссии с оппонентами, когда их можно посадить или убить?», — заключил Светов.