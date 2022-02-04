Twitter тестирует устаревшие дизлайки. Кому они нужны

Пользователи Android смогут ставить дизлайки в Twitter на комментарии. Они смогут помечать те сообщения, которые не хотели бы видеть в своей ленте. Специалисты посчитали это антитрендом, поскольку многие соцсети наоборот отменяют дизлайки. Нововведением также будут вероятно пользоваться для накрутки.

Разработчики Twitter разрешат пользователям Android тестировать дизлайки для комментариев. С лета прошлого года эта функция была доступна пользователям iOS, теперь же давать оценки смогут также и в браузерной версии сервиса.

Новинка поможет персонализировать отображение комментариев. Пользователи смогут негативно оценивать те сообщения, которые они не хотели бы видеть. Эксперимент показал, что люди чаще всего ставят дизлайки на оскорбительные и неуместные реплики. Всего разработчики проанализировали около трех миллионов отметок.

По заявлению разработчиков, нововведение нужно было для того, чтобы понять, какие ответы кажутся пользователям более релевантными. При этом отрицательные оценки на комментарий может видеть только пользователь, который их поставил.

Обратная сторона нововведения

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал «360», что нововведение Twitter — это скорее антитренд. Все соцсети наоборот пытаются со своей площадки убрать кнопку «не нравится», пример тому Youtube, который перестал показывать пользователем количество дизлайков под видео.

У остальных соцсетей тоже были эксперименты с дизлайком, но в итоге они добавили себе целый набор эмоций. Те же Facebook, Vk, Одноклассники Владимир Зыков

Зыков отметил, что пользователи любят выражать свое мнение, но это не всегда нравится профессиональному сообществу и рекламодателем, поскольку юзеры могут иногда злоупотреблять дизлайками. По его мнению, пользователи Twitter будут довольны нововведением, поскольку они как раз нетерпимы ко всему, что считают плохим.

Минусы дизлайка в Twitter

Два года назад Instagram начал скрывать лайки от пользователей. Количество «лайкнувшех» фото могли видеть только сами автора, для остальных были доступны не цифры, а имена нескольких подписчиков. Руководство соцсети пошло на такой шаг, чтобы уменьшить чувство соревнования между пользователями.

Лайки и дизлайки в Twitter вряд ли приведут к соревнованию за популярность между юзерами, но их могут использовать не по назначению. Руководитель Лаборатории Социальных Медиа (CommunityLab) Владислав Титов рассказал «360», что нововведением будут охотно пользоваться специальные организации, которые занимаются накруткой. Другой вариант — пользователи будут ставить дизлайки из мести.

«Кто-то на кого-то обиделся, и зовет своих друзей, но это в любом случае организованное действие», — добавил Титов.

Титов отметил, что пока что трудно сказать, как алгоритмы Twitter будут влить на расположение материала в ленте. Но уже сейчас у пользователей есть возможность жаловаться на неприемлемую публикацию. А дизлайк — это всего лишь способ сказать автору материала, что комментарий не понравился.