Twitter разрешил сотрудникам всегда работать дистанционно. Но так ли хороша удаленка?

«Последние несколько месяцев показали, что мы справляемся с работой в таком режиме, поэтому, если обстоятельства наших сотрудников позволяют им работать из дома и они хотят продолжать, мы позволим это», — заявил Дорси.

Он добавил, что офисы Twitter вряд ли откроются для сотрудников до осени. Когда же это все-таки произойдет, возврат к прежней жизни будет поэтапным. Например, в этом году не стоит ждать классических корпоративных мероприятий, на какое-то время приостановят и большую часть деловых поездок.

Twitter не единственная компания, которая оценила удаленку во время пандемии. Так, сотрудникам Google также предложили оставаться дома, правда, пока лишь до конца года. При этом глава Alphabet — материнской компании Google — Сундар Пичаи отметил, что желающие вернуться в офисы смогут сделать это летом. Он уверяет, что организация примет все меры для защиты здоровья своих сотрудников.

Марк Цукерберг также объявил, что большинству его сотрудников разрешат остаться на удаленке до конца 2020-го. Офисы Facebook откроют уже летом, но руководство еще не решило, сколько именно работников в них вернут. Многие зарубежные технологические компании не хотят возвращать сотрудников с удаленной работы, заявили в компаниях Oracle, Rimini Street и Okta.

Чем выгодна удаленка?

Когда компании только перешли на вынужденную удаленку, руководство столкнулось с некоторыми сложностями технических процессов. Однако большинство организаций смогло быстро наладить дистанционную работу. Тогда-то начальники и заметили ее главные плюсы: высокую производительность, доступность сотрудника едва не 24/7, а также возможность быстро организовывать совещания онлайн. При этом существенно сократились расходы на аренду помещений.

«Технологичные компании значительно сократят свои офисные площади. Большое количество людей на удаленке и останутся. В некоторых случаях до 70-80%. В тех организациях, где люди потенциально могут работать удаленно, включая даже различные министерства, ведомства, государственные организации, там не собираются возвращать в офисы от 10 до 30% персонала», — отметил президент портала SuperJob Алексей Захаров.

Более того, директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies Максим Филиппов заявил, что офлайн-совещания менее эффективны, а вот работа онлайн изменила в лучшую сторону даже само общение между коллегами.

«Интернет-площадки, предназначенные для проведения дистанционных совещаний, предполагают только одного говорящего, поэтому люди волей-неволей должны слушать друг друга и прислушиваться к мнению друг друга», — подчеркнул Филиппов.

Руководство компаний отмечает повышение продуктивности среди сотрудников, работающих дистанционно. Правда, сами работники при этом жалуются на переработки. Так, россияне не особо хотят переходить на удаленку. По данным портала SuperJob, 66% респондентов хотят вернуться к привычным условиям труда.