Twitter не подчиняется законам России. Он идет по пути Telegram, но итог будет разным

Twitter почти не обращает внимания на требования Роскомнадзора. Соцсети направили более 28 тысяч запросов с просьбами удалить запрещенную в России информацию, но 2,8 тысячи публикаций так и не исчезло. Ведомство уверено, что Twitter не собирается бороться с запрещенным контентом. И это напоминает историю с Telegram, который в итоге не очень удачно, но запретили. Twitter следующий?

Непослушный Twitter

В понедельник Роскомнадзор (РКН) обратил внимание, что с 2017 года Twitter не удалил более 2,8 тысячи материалов с запрещенной информацией. Из этого числа 2,3 тысячи связаны с призывами к самоубийству и способами покончить с собой, 352 материала с детской порнографией и 174 поста с пропагандой наркотиков.

Всего РКН требовал Twitter удалить более 28 тысяч материалов.

По закону за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации юридические лица заплатят штраф в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 1/5 годовой выручки компании.

Сайт kp.ru отметил, что Twitter уже четвертый год показывает свое безразличное отношение к российским законам. Но при этом сам блокирует аккаунты из РФ, которые самой соцсети не нравятся: около сотни «нежелательных» страниц за прошедший февраль.

В России Twitter, согласно исследованию Brand Analytics, в 2020 году был признан самой маленькой соцсетью. В нем было всего 690,3 тысячи активных пользователей, которые в октябре 2020 года написали 32 миллиона сообщений. В то же время Twitter — самая активная соцсеть (в среднем на каждого автора 47,1 поста в месяц).

Тогда самой крупной соцсетью признали «ВКонтакте» (28,7 миллиона пользователей). На втором месте Instagram — 42,8 миллиона пользователей. Третье место занял YouTube (7,7 миллиона ).

Блокировка реальна?

Бывший директор особых направлений Теlеgrаm Антон Розенберг в беседе с «360» сказал, что Twitter вполне реально заблокировать из России, даже при том, что серверы расположены за рубежом.

Он в отличие от Теlеgrаm вряд ли будет уходить в блокировки. У Twitter должны быть собственные IP-адреса, их список найти несложно. И просто внести в блок-лист, как и другие сайты, которые блокирует Роскомнадзор. Технических проблем нет Антон Розенберг.

Однако РКН прикладывал те же усилия, когда блокировал Telegram. По мнению Розенберга, запрет Telegram был формальным благодаря усилиям самого мессенджера, который маскировал трафик, использовал собственные прокси-серверы. Розенберг не считает, что Twitter будет заморачиваться и делать то же самое. В любом случае через VPN можно будет спокойно выходить в Twitter.

Розенберг добавил, что у Twitter есть частный взгляд на многие вещи. В том числе, например, на политику (когда соцсеть заблокировала аккаунт Дональда Трампа) или на распространение порнографии. Справочный центр Twitter сообщил, что в соцсети можно публиковать порнографический контент, но только если это разрешат изображенные на снимках или видео лица.

По словам собеседника «360», Twitter и Facebook чаще всего пользуются политики и лидеры мнений — у них соцсети более популярны, чем у обычных россиян. \

Важная соцсеть

«360» пообщался с блогером Валентином Петуховым (Wylsacom). В Twitter у него 1,2 миллиона читателей. Он есть и в других соцсетях: например, в Instagram у него 2,1 миллиона подписчиков, а на YouTube — 9,83 миллиона фанатов. Другими словами, Twitter — наименее интересная для подписчиков Wylsacom соцсеть.

Несмотря на это, Twitter важная соцсеть для Петухова.

Я активно пользуюсь. Уже годами есть сформированный формат получения контента и повестки ежедневной, будет грустно [, если заблокируют]. Но если блокировка Теlеgrаm была критична с точки зрения взаимодействия с рядом людей, то блокировка Twittеr не будет страшной. Заморачиваться дополнительно с VPN я не буду. Погрустим и пойдем дальше Валентин Петухов.

По словам Петухова, Twitter — это как бы соцсеть для старожилов. Например, сам он там уже 10 лет (зарегистрировался в 2011 году). Telegram тоже решает многие задачи, но, скорее, тех, кто «только сейчас постигает интернет».

Петухов не считает, что для россиян будет большой потерей, если Twitter заблокируют, так как у нас в стране это не самая популярная соцсеть. Это может случиться только для того, чтобы устроить показательный процесс для других похожих сервисов.

Политический и общественный деятель Максим Кац в разговоре с «360» тоже признал важность Twitter для него. Свою деятельность Кац освещает на многих площадках, в том числе YouTube (741 тысяча подписчиков) и Twitter (214,5 тысячи читателей). Аудитория в Twitter меньше, чем на другой площадке.

Несмотря на это, посты там появляются регулярно. Кац предположил, что Twitter не будут всерьез блокировать, потому что он важен для многих людей в России.

Люди всегда найдут, как общаться. Одно заблокируют, другое разблокируют. Как-то Telegram не удалось РКН заблокировать, так что я не беспокоюсь, посмотрим. Вряд ли получится. Техническая подготовка довольно слабая Максим Кац.

Кац отметил, что у Роскомнадзора даже не получилось заблокировать «менее ресурсные истории» типа RuTracker (сервис, откуда можно скачивать видеоигры, фильмы, книги и так далее). Официально сервис в России заблокирован, однако существует множество зеркальных сайтов.