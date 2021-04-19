20 секунд над Марсом. Невысокий полет беспилотника поможет лучше изучить чужую планету

Впервые в истории над Марсом поднялся беспилотный вертолет NASA. Полет занял всего 20 секунд, но ученые уверены, что этот только начало. Космический дрон сможет прокладывать путь марсоходу и делать аэрофотосъемку поверхности планеты. А это в условиях марсианской атмосферы совсем не просто.

Впервые в истории покорения космоса над Марсом пролетел дрон. Беспилотный вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance. Несмотря на низкую плотность атмосферы, беспилотник примерно на 20 секунд поднялся на высоту около трех метров. Марсоход тем временем снимал полет и передавал на Землю фото с дрона.

У вертолета две камеры. Он весит почти два килограмма, диаметр устройства — более метра. У дрона есть пара лопастей, которые вращаются в противоположных направлениях со скоростью до 2400 оборотов в минуту — примерно в восемь раз больше скорости лопастей земного вертолета.

Беспилотник стоит 85 миллионов долларов, а его работа рассчитана на 31 день. Он оснащен шестью солнечными батареями. Планируется, что вертолет поднимется на пять метров и сделает аэрофотосъемку поверхности Марса.

Источник фото: wikimedia.org

Сложный полет

Из-за большого расстояния между Землей и Марсом полет проходил в автономном режиме. Изначально старт запланировали на 11 апреля, но пришлось повременить из-за технической неисправности аппарата. После исправления ошибки было дано добро, и 19 апреля дрон взлетел.

В американском космическом агентстве, которое вело трансляцию запуска, первый полет встретили криками и аплодисментами. Основными задачами марсианского вертолета были названы поиск целей для дальнейшего передвижения марсохода и полеты над кратером Езеро.

Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко в разговоре с «360» отметил, что сложность таких полетов прежде всего в том, что на Марсе крайне разряженная атмосфера. Аппаратам, опирающимся на аэродинамику, довольно сложно выполнять полеты в таких условиях.

«Значимость этого события в том, что это первый в истории непилотируемой космонавтики аппарат, который может быть предназначен для аэрофотосъемок и других исследований поверхности другой планеты с небольшой высоты. Могу только поздравить наших коллег с этим проектом», — сказал Андрей Борисенко.

«Марс-2020»

Миссия NАSА в рамках исследования Марса стартовала 30 июля 2020 года. Спустя чуть более полугода, 18 февраля, в районе кратера Езеро причалил марсоход Perseverance. Имя аппарата — «Настойчивость» — было выбрано на конкурсе среди школьников.

Источник фото: wikimedia.org

Марсоход предназначен для астробиологических исследований древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценки прошлой обитаемости планеты и поиска доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов. Также аппарат собирал образцы марсианского грунта для доставки на Землю.

«Марс-2020» является одной из трех миссий космических аппаратов, отправленных в июле 2020 года. Другими миссиями стали «Аль-Амаль» Космического агентства ОАЭ и «Тяньвэнь-1» Китайского национального космического управления. Все три миссии прибыли к Марсу в феврале 2021 года.

ЭкзоМарс

Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством также исследует планету с помощью совместной программы ExoMars. Благодаря ей ученые надеются найти доказательства существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Один из модулей, спускаемый аппарат Schiaparelli, не смог совершить мягкую посадку и разбился. Второй модуль, Trace Gas Orbiter, занимается исследованием природы различных газов в атмосфере Марса, особенно метана и водяного пара. Также аппарат поможет выбрать место для будущей посадки марсохода ExoMars, запуск которого перенесен на 2022 год.

Источник фото: wikimedia.org

Для выполнения научных задач марсоход должен будет уметь преодолевать до 70 метров за марсианские сутки. Продолжительность работы ExoMars на поверхности планеты составит семь месяцев. Он должен пройти не менее четырех километров.

У аппарата будет система панорамных камер: две широкоформатные для многоспектральной стереоскопической панорамной визуализации и высокого разрешения цветного изображения. Кроме того, у марсохода будет бур с максимальной рабочей глубиной два метра, оснащенный инфракрасным спектрометром для минералогического изучения грунта.