Творил Чайковский и жил Гайдар. Что посмотреть в Клину

«360» продолжает цикл «Город с историей»: краевед и урбанист Павел Гнилорыбов показывает города Московской области и рассказывает об их природных, исторических и архитектурных особенностях и достопримечательностях. Очередной выпуск — о Клине, где живут около 80 тысяч человек.

Город находится всего в 70 километрах от МКАД, но здесь относительно тихо. Клин богат музеями всероссийского уровня и отличается хорошей архитектурой. Краевед посоветовал приехать сюда тем, кто уже посетил Коломну, Дмитров и другие города Подмосковья и намерен более глубоко и тщательно изучать регион.

«По Клину сильно прошлась Великая Отечественная война. Каждый старинный дом, который здесь сохранился, — ценность. Здесь очень приятная средовая застройка царского времени — от старых аптек до гимназий. Клин — яркий город с узнаваемым лицом», — отметил Гнилорыбов.

Успенский храм XVI века

Источник фото: телеканал «360»

Таких древних объектов архитектуры в Подмосковье мало. Когда-то здесь был монастырь, но потом его упразднили и храм стал приходским. При советской власти использовался как библиотека, общежитие, медицинский музей и склад соли.

Храм Успения Пресвятой Богородицы готовили к сносу в конце 1960-х годов. Московские архитекторы заключили, что он был сильно перестроен в ХIX веке и не имеет исторической ценности. Но на храм обратил внимание известный реставратор Петр Барановский, который спас десятки московских зданий, имея зрение -14.

С подачи Барановского восстановлением храма занялся его коллега Николай Свешников.

«Храм освободили от поздних наслоений, „одежек“ более поздних веков, и сейчас нам открылся настоящий XVI век. А главное, это не воссоздание по аналогии, не архитектурная фантазия, а работа по остаткам того, что сохранилось с тех времен», — рассказал Гнилорыбов.

После реставрации в здании снова заработал склад, а храм открылся в 1992 году.

Дом под часами

Источник фото: телеканал «360»

Считается, что дом построил в конце XIX века мещанин Меркулий Михайлов. Механизм и башенка появились здесь в 1924 году как символ нового советского времени, а в сталинский период здесь открылся магазин «Торгсин» («Торговля с иностранцами»), где продавали редкие товары за валюту. Во время голода люди приносили сюда валюту и золото, чтобы купить хлеб и продовольствие.

Еще до Великой Отечественной войны в здании устроили общежитие: женское на одном этаже и мужское на другом. В годы войны дом, на удивление, уцелел. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Клина, за состоянием здания тщательно следят.

Торговые ряды

Источник фото: телеканал «360»

Клин всегда был транзитным, а следовательно, и торговым городом, с экономикой здесь все было хорошо, заметил краевед. Торговые ряды — гордость Клина — появились на исходе ХIХ века.

Раньше они были деревянными, но сгорели в крупном пожаре 1885 года, стершем с лица земли 150 домов местных жителей. Новый проект торговых рядов решили сделать более долговечным и привлекли архитектора Родионова, который строил из кирпича «эффектно, много и сложно». Он и спроектировал красивое здание с широким центральным проездом, которым жители пользуются и сейчас. В арку вмонтировали икону святого Николая Угодника — покровителя торговли и путешествующих купцов.

Торговали здесь бакалейными, хлебобулочными, мясными, галантерейными изделиями, фруктами, соками, винами, обувью, скобяными изделиями и всеми востребованными товарами.

«Здесь сохранились металлические двери конца ХIX века. Торговые ряды — это комплекс, позволяющий действительно окунуться в атмосферу старинного города», — заметил Павел Гнилорыбов.

Святотихоновский храм при тюрьме

Источник фото: телеканал «360»

Храм святого Тихона Задонского построили в конце 1900-х годов. Церковь довольно ординарная, но интересно, что она возведена в честь избавления Николая II от опасности Японии.

В апреле 1891 года будущий император путешествовал по странам Востока. Поездка была не только познавательной, но и развлекательной, все веселились как могли, чего иногда не понимали чопорные жители Востока. В одном из японских городов полицейский ударил наследника саблей в ножнах по голове, что вызвало резонанс в России. Отсюда пошло крылатое выражение «японский городовой».

Музей-заповедник Чайковского

Источник фото: телеканал «360»

Композитор Петр Чайковский очень любил работать в Клину, который в его времена был тихим, сонным, спокойным городком, где ничто не мешало творчеству. Чайковский сменил здесь несколько усадеб. Особенно ему понравилась та, в которой сейчас расположен музей. Здесь он жил и творил с 1892 по 1893 год и именно здесь создал оперы «Иоланта», «Черевички», «Чародейка», завершил «Спящую красавицу» и «Пиковую даму», балет «Щелкунчик» и другие произведения.

После смерти композитора дом выкупил его брат Модест Чайковский. Во время войны рукописи и библиотеку Петра Чайковского увезли отсюда в Воткинск. Вовремя — вскоре здесь разместились на постой вражеские солдаты, которые топили печь всем, что попадалось под руку. Как только город освободили, сюда повалил народ — убедиться, что многое в бывшем доме великого Чайковского сохранилось и было спасено. В 1942 году музей открылся официально.

Дом-музей Гайдара

Источник фото: телеканал «360»

Аркадий Гайдар поселился в Клину осенью 1938 года. Писатель искал дачу, и ему понравился, как он выразился, «домик-крошечка в три окошечка». Он решил познакомиться с хозяевами и в итоге женился на их дочери Доре Чернышевой. Каждое лето до 1941 года Гайдар проводил в Клину и написал здесь много книг, среди которых известнейшие «Чук и Гек» и «Тимур и его команда». Отсюда писатель отправился на фронт, где погиб.

Фонтан «Девочка-грибница»

Источник фото: телеканал «360»

Внутри фонтана в сквере у торговых рядов установлена скульптура авторства Федора Каменского. В 1870 году он поехал во Флоренцию и взял с собой эскизы будущего монумента. Президенту академии художеств, великой княгине Марии Николаевне, жившей в Италии, приглянулась мастерская Каменского, а в ее углу скромно висел этот эскиз. Мария Николаевна велела изваять скульптуру в полный размер. Позже «Девочка-грибница» ездила на Всемирную выставку в Париже и получила там серебряную медаль.

Во время революции «Девочку» сбросили в пруд, и она долго прозябала на дне. Ее вытащили и очистили в 1930-е годы. В 1990-е оригинал скульптуры похитили сборщики металлолома. В итоге здесь установили дубликат. Потом нашли и саму скульптуру, но решили отправить оригинал в музей, а на улице оставить дубликат. В 2000-х вокруг «Девочки» обустроили фонтан.

Клинчане ласково называют скульптуру «Аленушкой».

Парк «Сестрорецкий»

Источник фото: телеканал «360»

Клин стоит на реке Сестре, которая впадает в Дубну, а та — в Волгу. В 2020 году на берегу Сестры обустроили парк. Здесь можно отдохнуть в беседке у воды, покачаться на качелях, поиграть в настольный теннис, шахматы, шашки, полазить по веревочному парку, заняться спортом на воркаут-площадках и просто погулять.

Зимой здесь можно покататься на коньках, лыжах, тюбинге. Есть открытая сцена на воде, деревянный амфитеатр на берегу и кинотеатр под открытым небом. Парк неоднократно признавали лучшим в Подмосковье.