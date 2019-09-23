Киллер группировки «Тверские волки» Александр Агеев признался в роковом нападении на дом певца Михаила Круга после очной ставки с другим участником ОПГ. Уголовное дело закрыто. Спустя 17 лет подтверждена главная версия: Круга убили во время подставного ограбления, с помощью которого хотели связать его с бандой «Тверские волки». Она держала в страхе весь регион, а ее участник сам наказал убийцу шансонье.

«Волки» на охоте

Основателями преступной группировки, которая подчинила себе Тверскую область, были Александр Костенко по кличке Лом и Анатолий Осипов, чье прозвище Волк стало символом ОПГ.

Еще в 90-е годы Костенко получил известность в криминальных кругах. Его связывали с Солнцевской группировкой и «ночным губернатором Петербурга» Владимиром Барсуковым. В 1998 году Лом-Костенко вместе с Волком-Осиповым собрали собственную группировку, которая начала подчинять себе Тверь, а потом и область. Роли они распределили просто: Лом рулил, а Волк исполнял.

Осипов даже привел в ОПГ сына Александра, которого прозвали Младшим волком. Киллером организации стал Александр Агеев по кличке Стрелок. Всего в ней состояли шесть человек. Чтобы взять под контроль регион, группировка устраивала демонстративные расправы.

Первыми жертвами стали Игорь Жиганов и трое его приятелей. Убитый был смотрящим поселка Максатиха. После преступления Костенко поставил туда своего человека. Свой главный актив — участок трассы Москва — Санкт-Петербург — группировка получила после расправы над местным авторитетом Жиловым.

После банда переключилась на рэкет и вымогательство у местных бизнесменов. Тех, кто отказывался платить, жестоко убивали.

Самым резонансным делом стала расправа над семьей директора рынка города Кимры. Участники группировки проникли в дом и из автоматов расстреляли самого директора, его жену и двух малолетних детей.

С тверским бизнесменом Арутюном Туняном расправились прямо у подъезда его дома. Шальная пуля ранила в ногу 16-летнюю девушку, которая стала свидетелем происшествия. После именно она помогла оперативникам выйти на след преступников.

Задержать бандитов удалось только в 2008 году. Тогда уже ОПГ руководил сын Осипова Александр, тот самый Младший волк. Его отца и Костенко уже несколько лет как убили. Выяснилось, почти все участники группировки имели образ добропорядочных граждан. Один из бандитов на допросе рассказал, что работал рекламным менеджером в одной из газет Твери. Именно там среди бизнесменов, публикующих рекламу, он и подбирал будущих жертв.

Следователи смогли доказать причастность шести участников группировки к 14 убийствам, серии разбойных нападений, вымогательств и незаконному хранению оружия. Трое участников группировки — Александр Осипов, Александр Агеев и Дмитрий Баскаков — отправились в колонию на пожизненное заключение. Остальные получили разные сроки заключения. Уже в тюрьме они признались еще в девяти убийствах. Новый суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении.

Круг и «Волки»

Самым резонансным убийством, которое приписывали «Волкам», стала расправа над певцом Михаилом Кругом. Артиста убили в ночь на 1 июля 2002 года. После выступления на Дне города он вернулся в загородный дом, где его ждали жена Ирина, дети и теща.

Ночью в жилище проникли двое грабителей, которых увидела теща Круга. Бандиты начали избивать пожилую женщину и застрелили собаку, охранявшую первый этаж. Услышав шум, Михаил и Ирина бросились туда, но грабители начали стрелять. Две пули попали в музыканта, который смог дойти до соседей и попросил вызвать медиков и милицию. Врачи не смогли спасти Круга.

В ходе расследования преступлений «Волков» следователи показали Ирине Круг фотографии участников банды. Женщина тут же опознала в ночном грабителе Александра Агеева. Спустя 17 лет следователи доказали: именно он был одним из напавших на дом.

Только в 2006 году осужденный на пожизненное заключение Александр — Младший волк — Осипов заявил, что Круга убил участник банды Дмитрий Веселов. По его словам, Лом требовал от артиста часть гонораров за покровительство. Когда Круг отказался, авторитет придумал, как его проучить и заставить перейти под свое крыло. Он отправил Веселова с подельником в дом артиста, чтобы они изобразили ограбление. После Лом бы нашел «воров» и вернул украденное артисту, еще раз предложив свое покровительство. Однако все переросло в бойню.

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Веселов подтвердить слова Осипова не мог. Младший волк расправился с ним еще в 2003 году, позднее указав правоохранителям место захоронения. Он пояснил, что так отомстил за убитого артиста, с которым дружил и творчество которого очень любил. По данным СМИ, Ирина Круг опознала Веселова по фотографии и подтвердила, что именно он стрелял в ее супруга.

Все это теперь официально подтвердили следователи. Агеев признался, что напал на дом вместе с Веселовым по указанию Лома. Они хотели украсть антиквариат и ценности, которые Лом бы потом вернул Кругу — тот по задумке должен был выплачивать «Тверским волкам» часть гонораров. Осипов же в очередной признался, что застрелил Веселова в отместку за убийство друга.

СК сделал акцент на том, что проверил их показания и доказал их. Так как непосредственный убийца Круга убит, уголовное дело в связи со смертью певца прекращено.