Тверская вспыхнула, как спичка. Почему историческое здание в Москва едва не сгорело так быстро?

Днем 2 июля Тверская улица в центре Москвы встала. Причина — серьезный пожар в квартире исторического дома, который сейчас находится на реконструкции. В здании деревянные перекрытия — огонь вспыхнул быстро и охватил все шесть этажей. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. На тушение ушло несколько часов. Что могло спровоцировать такое серьезное возгорание — в материале «360».

«Там есть чему гореть»

«С точки зрения архитектуры там […] не все перекрытия были заменены на железобетонные и мало того, там были еще деревянные перекрытия, то что делалось в процессе перепланировки и капремонта, который там происходил в свое время, были металлические балки положены и по ним, так называемый, профнастил», — рассказал в беседе с «360» заслуженный архитектор Российской Федерации; член-корреспондент Российская Академия Художеств, бывший глава НИИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Он предположил, что может быть не очень хорошо была проведена огнезащита этих балок.

По его словам, очень мало надо, чтобы дом загорелся: тлеть начинает мебель или деревяшки, перекрытия, мусор, а дальше уже начинает вспыхивать внутренняя несущая конструкция.

«Там есть чему гореть, в таких домах старых, которые давно не реконструировались по-настоящему. Там могут сохраняться деревянные перекрытия, они горят, и действительно любое короткое замыкание может весь дом воспламенить».

Аналогия с «Манежем»?

Говоря о том, присутствует ли в пожаре на Тверской аналогия с возгоранием «Манежа», который загорелся в 2004 году, Ткаченко ответил, что в этих происшествиях сложно проводить аналогию.

«С этим сложно проводить аналогию, потому что совершенно иная внутренняя структура здания. Манеж — там тоже какая-нибудь ерунда в углу могла загореться, и тут же полыхнули бы балки, которые 200 лет. Ну, а дальше уже все ясно», — рассказал архитектор.

Он отметил, что не знает точную причину пожара, но добавил, что потушить его было невозможно никакими средствами. «Там пустое место […] было перекрыто огромными, 200 лет назад сделанными, деревянными конструкциями, которые если что-то загорается — все, это уже называется „от начала до конца“. Одна ферма не сгорит — сгорит все, и, конечно, все горело „замечательно“», — отметил Ткаченко.

При этом он объяснил, что такие дома, как на Тверской, «горят хуже, потому что там были какие-то железобетонные преграды». В этих зданиях есть поперечные стены, которые спасли от того, что весь дом сразу воспламенился.

Источник фото: телеканал «360»

Говоря о том, откуда пошло такое строительство, Ткаченко рассказал, что так строили до революции. «Только с самого начала XX века […] стали появляться металлические балки, но все равно само перекрытие было деревянным. […] И только с 30-х годов стали появляться железобетонные перекрытия, и то в Москве с этим было тяжеловато — денег не было», — объяснил архитектор.