Руководство телеканала «Осетия-Ирыстон» запретило показывать спортсменок «мужских» видов спорта, посоветовав приглашать гимнасток или балерин. В самой Осетии решение никого не удивило, местный менталитет — штука такая. Но спортивные юристы сочли это откровенной дискриминацией, которая может помешать развитию спорта в России.

Экс-ведущая телеканала «Осетия-Ирыстон» Кристина Кокаева рассказала в Instagram, что подготовила передачу с чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой и с бойцом Тимуром Айляровым. Но в эфир вышла программа практически без участия спортсменки. Руководство приказало вырезать Макееву, чтобы не пропагандировать «мужские виды спорта среди женщин».

«На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я и, наверное, большинство людей с ТВ, мне ответили: „Изначально некорректно звать людей, которых потом вырежут“», — написала телеведущая.

Затем на съемки и вовсе запретили приглашать женщин, преуспевших в «мужских видах спорта». Вместо них рекомендовали показывать гимнасток или балерин. После этого Кокаева уволилась с телеканала. По ее мнению, такая политика ущемляет права как российских, в частности осетинских, спортсменок, так и ее собственные.

Замминистра физической культуры и спорта Северной Осетии Аида Шанаева сообщила изданию Ossetia News, что в ведомстве возмущены произошедшим, они всегда выступают за спортсменов. Тем более женщины, наравне с мужчинами прославляют Осетию спортивными успехами.

«Я, как человек, который всю жизнь в спорте, не представляю, как, если ты занимаешься 10-15 лет своим видом спорта, а тебе вдруг говорят, что это не женский вид спорта. Мне, как спортсмену, это вообще непонятно. Они любят свой вид спорта, они занимаются им и, мне кажется, никто не должен им указывать. Каждый выбирает сам», — добавила Шанаева.

Гендерная дискриминация

Поступок руководства — откровенная дискриминация и нарушение принципа гендерного равенства, провозглашенного в Олимпийской хартии и других документах, охраняющих права человека и спортивные ценности. Об этом «360» заявил Сергей Алексеев, член экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике и глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Действия должностных лиц [телеканала] следует расценивать как нарушение прав человека, нарушение права на равный доступ к спорту для мужчин и женщин и вообще дискриминацию по половому признаку, что запрещено Конституцией РФ, международными документами ООН и другими конвенциями Сергей Алексеев член экспертного совета при комитете Совфеда.

В России активно пропагандируют здоровый образ жизни. Ситуации типа той, что произошла в Осетии, считает Алексеев, могут сдерживать развитие спорта в стране и, в частности, мешать реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». К 2024 году поставлена задача привлечь к физической активности не менее 55% россиян. В этой связи, убежден он, нельзя говорить о гендерных преимуществах и различном доступе к занятиям.

«Международный олимпийский комитет определил принцип гендерного равенства во всех видах спорта. Даже в художественной гимнастике открыты мужские дисциплины, в синхронном плавании микс-пары появились. А такие решения не только не правомерны, но и сдерживают вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом», — резюмировал Алексеев.

Редакционная политика

Решение руководства — часть редакционной политики, пояснил «360» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его мнению, запрет не является цензурой, поскольку «сверху» телеканалу не указывали, что показывать, а что нет.

«Каждый борется за своего зрителя, каждый вправе показывать то, что ему хочется и нравится. Мне кажется, если внутри нет никаких дискриминационных высказываний, призывов, то это, в общем-то, вкусовщина», — добавил он.

Парламентарий отметил, что местные телеканалы в регионах смотрят меньше, чем федеральные, где нет таких запретов. Поэтому он считает, что не нужно преувеличивать значение редакционной политики «Осетия-Ирыстон» с точки зрения влияния на зрителей.

Местный менталитет

Зампредседателя Союза журналистов Республики Северная Осетия-Алания Елена Хачирова согласилась, что местные спортсменки «везде и всюду побеждают». Но «среди осетинок мы не должны пропагандировать „мужской спорт“». Национальные телеканалы, пояснила она, в отличие от ГТРК «Алания», подбирают передачи с учетом менталитета местных жителей. И, кстати, ведущие там должны носить длинные платья или юбки, а не брюки.

«На ГТРК в лосинах даже ходят, я замечание сделала. Это не страшно, это национальное. Нужно учитывать местный менталитет. Это не цензура, это внутренний распорядок. Наши еще ничего. А вот соседям — Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии вообще ничего такого [показывать] нельзя», — добавила она.

По мнению Хачировой, редакционная политика телеканала не повлияет на развитие спорта в регионе. «Вы не ориентируйтесь на „Осетия-Ирыстон“, вы ориентируйтесь на ГТРК „Алания“», — заключила она.