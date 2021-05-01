Тутберидзе возвращает свое. Трусова вслед за Косторной вернулась к бывшему тренеру

Фигуристка Александра Трусова не стала продлевать потерявший силу контракт с Евгением Плющенко. Спортсменка возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. До нее коллектив «Ангелы Плющенко» оставила Алена Косторная, вернувшись к прошлой наставнице. Обе спортсменки не продержались без Тутберидзе и года.

Беглянки из «Хрустального»

В конце мая 2020 года уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стал одним из самых громких скандалов. Спортсменку обвинили в предательстве тренера, которая ее вырастила.

Трусова пришла к Тутберидзе, когда ей было всего 12 лет. К тому времени она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призером чемпионата Европы. Но именно с новым тренером она достигла небывалых высот. Хоть и проигрывала другим участницам команды — Алене Косторной и Анне Щербаковой.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что именно желание быть в центре внимания стало причиной перехода Трусовой к Плющенко, который давно критиковал Тутберидзе. По словам фигуриста, тренер всегда брала только уже подготовленных спортсменок «с тройными прыжками, чтобы не париться в переманивании».

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова не согласовывала свой переход, а просто поставила всех перед фактом. Он подчеркнул, что в условиях, когда соревнования отменили по всему миру, бросать тренера — это предательство. Этери Тутберидзе на потерю ученицы отреагировала спокойно. Она пояснила, что школа не может предлагать спортсменам заманчивые условия.

В конце июля Тутберидзе на своей странице в Instagram сообщила, что ее покидает Алена Косторная.

По словам тренера, ученица поставила ей условие, что она не намерена тренироваться в компании других девочек. «Вот на этом мы с ней и расстались», — написала Тутберидзе. Фигуристка ответила тренеру только спустя несколько месяцев.

По словам спортсменки, тренироваться ей приходилось с десятилетними детьми, которые не успевали за ее темпом. На просьбу поменять условия ей ответили отказом. Ей не нравилась программа, которую ей предлагали, но менять ее тоже не стали. Фигуристка подчеркнула, что слова Тутберидзе в Instagram ее задели очень сильно.

«Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймется, то лучше глаза в глаза встретиться и все высказать», — привело слова Косторной издание «Чемпионат».

Две спортсменки снова сошлись вместе в академии Евгения Плющенко. Но приходу Косторной не обрадовалась Трусова, которая уже стала настоящей звездой «Ангелов». Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источники, тренировки фигуристок проводили в разное время, чтобы не создавать скандалов.

Первое раскаяние

В конце февраля этого года Алена Косторная расплакалась после короткой программы в финале Кубка России. Она не прошла в сборную, хотя еще год назад выигрывала турнир за турниром.

В своем выступлении она отказалась от выполнения своего коронного тройного акселя, да и остальные элементы программы не выполнила так чисто, как могла раньше.

Евгений Плющенко объяснил, что фигуристка пришла к нему с травмой, поэтому сначала приняли решение лечиться. После была коронавирусная инфекция, от которой Косторная вылечилась только к ноябрю. Но былую форму она так и не восстановила. В начале марта появились слухи, что Косторная возвращается к Тутберидзе.

Окончательно информация подтвердилась только спустя несколько дней. Тренер взяла бывшую ученицу на испытательный срок с условием, что она подчинится всем требованиям. Спустя семь недель на выступлении в Ташкенте Косторная выполнила свой коронный аксель в три с половиной оборота.

Возвращение на лед

В субботу, 1 мая, Евгений Плющенко на своей странице в Instagram объявил, что его коллектив покидает Александра Трусова. Он пояснил, что истек срок действия контракта, который они решили не продлевать.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон. Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны „старой-новой“ школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко.

При этом еще на чемпионате мира Трусова заявляла, что ее все устраивает и менять тренера в ближайшее время она не планирует. Но спустя два месяца она снова начала тренировки на катке «Хрустальный».

Чемпионка мира Мария Бутырская в беседе с газетой «Известия» не исключила, что фигуристка перешла обратно, так как поняла, что она перестала расти.

«Переход от тренера к тренеру и обратно нужен был для того, чтобы по-настоящему оценить Этери Тутберидзе как наставника. Грубо говоря, „что имеем — не храним, потерявши — плачем“. Раз Саша к ней возвращается, она понимает, что, кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может», — заявила она.

Опрошенные СМИ эксперты не исключили и то, что Трусовой нужно подготовиться к Олимпийским играм, а сделать хорошо это может только Тутберидзе.