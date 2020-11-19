«Тусовка» в селе под Иркутском закончилась расстрелом подростков. Главное

В Иркутской области задержали жителя села Барлук, заподозрив его в убийстве девочки и покушении на жизнь молодого человека. Сестра убитой утверждает, что стрелявший — друг ее родственника. Сам парень уже признался в убийстве, назвав произошедшее «тусовкой».

Девочка погибла, парень сражается за жизнь

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и покушении на убийство в Иркутской области. По информации правоохранителей, на днях около вечером оперативникам поступило сообщение о стрельбе в селе Барлук. В одном из домов прошла вечеринка, на которой в общей сложности присутствовали шесть человек, включая самого подозреваемого. По данным полиции, около дома между двумя членами компании произошла ссора, в ходе которой хозяин дома выстрелил в сторону двух человек — 15-летней девушки и 17-летнего парня.

В результате школьница скончалась, а юноша получил ранение в область головы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый — 22-летний житель Барлука, который в момент встречи с подростками был пьян. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям — об убийстве и покушении на убийство.

Детали вечера

Девочка приехала к своему брату и его другу вместе со своим 17-летним парнем вечером в дом № 4 на улице Гагарина. По словам Ксении — сестры погибшей — 17-летний молодой человек не был жителем Барлука и приехал в гости со своими друзьями. Пара приехала к дому, но какое-то время сидела в машине и не заходила в помещение.

По словам Ксении, в этот момент произошел конфликт, но она не знает, кто с кем ссорился. Результатом ругани стало то, что 22-летний молодой человек выстрелил в сторону машины, где сидела пара, и пуля пролетела насквозь голову ее 15-летней сестры.

«Они сидели в машине вдвоем. Он выстрелил, и пуля пролетела насквозь голову сестры. Она умерла сразу, а друга увезли в больницу», — сказала Ксения «360».

Девушка уверена, что подозреваемый много пил и курил наркотические вещества. На этой встрече присутствовал и брат Ксении. Он находится в полиции, как и сам подозреваемый.

По данным иркутского Следственного комитета, хозяин дома выстрелил из карабина «Сайга», на который у подозреваемого нет документов. Следователи считают, что сначала молодой человек дважды выстрелил в воздух, а уже потом несколько раз в сторону машины, где находились подростки.

Другая версия

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах узнал другую версию случившегося в Барлуке. Собеседник журналистов рассказал, что 22-летний подозреваемый и его 17-летний друг (не тот, которого отправили в больницу с ранением) отдыхали дома с друзьями. Позднее к ним присоединилась сестра подростка со своим тоже 17-летним парнем. Брат школьницы в какой-то момент предложил сестре поехать домой, потому что на следующий день ей нужно было идти в школу. Но девочка захотела остаться отдыхать дальше, и на фоне этого родственники немного поругались.

Перепалку услышал подвыпивший 22-летний хозяин дома, который взял ружье и пошел на улицу. В этот момент брат и сестра уже не ссорились, а девочка согласилась поехать домой, но только вместе со своим парнем. Пара уже села в машину, но хозяин дома все равно вышел во двор с оружием, чтобы разрешить уже улаженный конфликт.

Сначала он сделал два выстрела в воздух, а потом начал стрелять по всем присутствующим и по автомобилю.

Возможный убийца — кто он?

Следователи опубликовали видео допроса подозреваемого. В ролике он называет ссору с подростками и убийство «тусовкой», а также признался в преступлении и раскаялся.

22-летний парень ранее был судим за кражу и незаконную вырубку леса, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

По неподтвержденной информации Пятого канала, подозреваемого зовут Артем. Оружие, из которого он мог выстрелить, якобы принадлежит его отцу — он был охотником и недавно умер.

Пятый канал сообщил, что погибшая девушка раньше встречалась с подозреваемым, а конфликт мог начаться из-за того, что она приехала в гости с новым молодым человеком.