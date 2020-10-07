Пожар в бывшей части под Рязанью тушат с риском для жизни. Это происходит как в фильме про спецагентов

С крупным пожаром в бывшей воинской части под Рязанью не могут справиться уже несколько часов. Его не удается потушить из-за боеприпасов, которые остались на складах — под воздействием огня они начали взрываться. Осколки снарядов разлетаются на несколько километров и вызывают новые возгорания. Подробнее о том, как бороться с пламенем в таких условиях — в материале «360».

Пожар вспыхнул на бывших складах боеприпасов в поселке Шелемишево в Рязанской области. В Минобороны отметили, что огонь перекинулся на здание из-за пала травы. Пламя вызвало детонацию боеприпасов, которые там хранились — снаряды взрывались каждые несколько секунд.

Спасатели оперативно эвакуировали жителей ближайших населенных пунктов — Кузьминка-2, Шелемишево и Желтухино. Взрывная волна повредила несколько домов, а также выбила окна в большинстве строений. Через некоторое время спасатели эвакуировали около 1600 человек из 14 населенных пунктов, которые расположены в радиусе пяти километров от места ЧП. В результате взрывов пострадали три человека, заявил местный губернатор.

Как потушить такой пожар?

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «360», что если пожар очень большой, обычно прилетают специальные вертолеты или самолеты и сбрасывают тонны воды на центр взрыва — чтобы погасить огонь.

«Естественно, все зависит от интенсивности взрывов. Дальше к этому объекту начинают подбираться пожарные, которые округу начинают очень сильно заливать водой. Это опасная работа, она делается с большим риском для жизни. Еще один элемент — в центр пожара запускается робот. У нас есть такие роботы — „Уран-6“, „Уран-9“ — которые запускаются в центр взрыва, чтобы посмотреть, что там делается, возможно даже разгрести какие-то завалы, и так далее», — отметил он.

Баранец отметил, что в очень серьезных случаях вызываются даже пожарные поезда. Все эти меры нацелены на то, чтобы сбить пламя.

Это опаснейшая работа, поскольку она связана, прежде всего, с большим риском для жизни. Потому что чем больше снарядов — тем больше взрывов, тем больше разлет этих снарядов Виктор Баранец.

Собеседник подчеркнул, что при таком пожаре очень важно знать, какие снаряды хранятся на складах. К примеру, танковые и артиллерийские во время взрыва могут разлететься на пять-шесть километров.

«Если это снаряды реактивной системы залпового огня — там и 20, и 30 километров может быть. Потому в таких случаях МЧС и местная администрация объявляют эвакуацию населения», — отметил он.

Кроме того, при возникновении такого ЧП по тревоге поднимают все пожарные силы в регионе.

«Потому что снаряд падает, там он взрывается, образуется новый очаг пожара, и округа может гореть сразу в десятках мест. Поэтому надо, чтобы и пожарные силы, и МЧС вовремя срабатывали на погашение этих пожаров. Потому что это может привести беду к тем населенным пунктам, которые расположены не только в двух-трех километрах, но и в 10-15 километрах или дальше», — подчеркнул Баранец.

Причины пожара

Виктор Баранец отметил, что рассматривает три различных версии возгорания бывшей воинской части. Он предположил, что пожар мог начаться из-за замыкания.

«Если было очень плохо проверено состояние электропроводки — это тоже нужно учитывать, потому что иногда у нас не только склады, но и дома горят из-за этого», — отметил собеседник.

Официальную причину пока не назвали — для начала нужно погасить пламя.

Пал травы

Главная предварительная версия, которую озвучило Минобороны, — пал травы. Пламя подобралось к территории склада, где перекинулось на снаряды, которые начали детонировать.

«Допустим, у дороги бросили бычок в сухую траву, там рядом очень оживленная дорога проходит. Кто-то, может, решил по пути шашлычки пожарить, бросил — а сухая трава, ветер понес, и в считанные минуты дошло. Если сухой пал, там все быстро горит», — отметил Баранец.

Собеседник отметил, что в данном случае очень многое зависит от уровня охраны. Одно дело, если его охраняют профессионалы, другое — если там сидит «бабушка из соседнего села с берданкой», представительница частного охранного предприятия. Баранец подчеркнул, что многие склады и арсеналы сейчас охраняют ЧОПы, и зачастую там люди идут в охрану из-за безработицы, за копейки.

Если склад или арсенал серьезный, там должна быть дежурная смена, которая обязательно пользуется телеаппаратурой. Склад должен просматриваться со всех сторон, и если там появится дым, это сразу заметят. Специально для этого и существует дежурная смена, которая 24 часа в сутки должна просматривать камеры по периметру.

«Здесь очень многое зависит от скорости реакции. Если склад или арсенал не был оборудован специальной противопожарной аппаратурой и видео — особенно видеонаблюдением. Если склад был оборудован, то конечно, охрана прозевала. Потому что серьезный арсенал имеет тройную, четверную защиту», — рассказал он.

Диверсия

Баранец отметил, что в таких случаях нельзя исключать диверсию.

«Может быть, это была внутренняя диверсия, то есть один из сотрудников был подкуплен какими-то нашими недругами, который там и устроил пожар. Может, это внешняя диверсия», — отметил собеседник.

Он рассказал, что сейчас очень модно устраивать такие диверсии с помощью беспилотников — такие случаи уже были в некоторых южных республиках. Там склады начинали взрываться после того, как беспилотник целенаправленно подлетал и сбрасывал на них зажигательные снаряды. В таком случае не всегда поможет даже дежурная смена — она может не заметить снаряд сверху.