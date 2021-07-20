Турция закроется из-за вакцинации? Жители страны успокоили россиян

Турция может закрыть границы для иностранцев из-за нового штамма «дельта». Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Однако представители туризма, а также местные жители сомневаются, что страна откажется от потока гостей. Скорее власти введут новые меры безопасности.

Мехмет Нури Эрсой заявил, что перспектива снятия антиковидных ограничений зависит от темпов вакцинации.

«Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она тянется, тем больше времени займет нормализация», — отметил он.

По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 миллионов туристов и получить доход 20 миллиардов долларов. «Моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода», — пояснил министр.

Два дня назад, 18 июля, в Турции зафиксировали максимальный с конца мая суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он составил 7680 человек. Из них 750 заразились именно штаммом «дельта». При этом еще в июле президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан выступил с предложением закрыть страну для российских туристов. Он уверен, что новый вариант вируса распространяют гости из России.

«В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов», — заявил он.

Попрощаться с Турцией?

Правда, переживать россиянам пока рано. В преддверии праздника Курбан-байрама власти призвали граждан вакцинироваться. Персонал в отелях привит. Об этом в разговоре с «360» заявил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Руководитель русскоязычного образовательного центра, жительница Турции Ирина Абдул рассказала, что в стране люди активно прививаются, а призывы властей работают.

«Прививают всех, кто обращается. Иностранных граждан тоже прививают. <…> Многие прививаются. Достаточно успешно идут призывы к вакцинации», — сказала она.

Схожее мнение выразила и другая собеседница — журналистка из Антальи Юстасия Булгакова. По ее словам, в Турции треть населения привита, половина населения получила как минимум первый компонент. Булгакова отметила, что после заявления министра о возможном закрытии границ в стране все оживились. Однако никто не считает, что это произойдет быстро.

Турция очень много сделала для открытия границ: и в плане организации безопасности внутри страны, и в плане долгих переговоров с Россией. Скорее введут какие-то дополнительные меры безопасности, усилят контроль за ношением масок, как это было весной Юстасия Булгакова.

Она подчеркнула, что сейчас в стране туристов очень много. Аэропорт, отели — все заполнено. Это оживило местный бизнес. Да и сами туристы, по словам собеседницы, стараются соблюдать меры безопасности. Например, стали чаще обращаться за индивидуальными экскурсиями. В том, что Турция закроет границы, сомневается и Горин.

«Как раз министр туризма Турции заявил о планах на этот сезон, что Турция примет 25 миллионов туристов. <…> В этом году, по нашим планам, не менее четырех с половиной миллионов туристов из России посетят Турцию. Те протоколы безопасности, которые в рамках открытия Турции зафиксированы, привели к стабилизации ситуации. Как таковых страховых случаев по COVID-19 минимальное количество, даже не 1%», — отметил он.

Турция принимает россиян и по ПЦР-тестам, и по сертификатам вакцинации, что особенно удобно для туристов. То есть никаких ограничений фактически нет.