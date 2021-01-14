Последние 45 дней Стамбула. Как Турция теряет воду

Крупные города по всей Турции столкнутся с нехваткой воды в ближайшие несколько месяцев. У Стамбула осталось запасов в плотинах и водохранилищах менее чем на 45 дней. Эксперты уверяют: туристам беспокоиться не о чем, на их отдых эта проблема не повлияет.

Турция сохнет

Как сообщает The Guardian, малое количество дождей в этом году привело к самой сильной засухе в Турции за десятилетие. Это усугубило проблему с дефицитом воды в стране.

Недавно мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что в столице осталось еще запасов в плотинах и водохранилищах на 110 дней. В то время как в Стамбуле запасов осталось менее чем на 45 дней.

Измир и Бурса, следующие два крупнейших города Турции, также испытывают трудности: плотины заполнены примерно на 36% и 24% соответственно. Фермеры, которые выращивают пшеницу в таких местах, как Конья и провинция Эдирне, предупреждают о грядущем неурожае.

Муниципалитет Стамбула на данный момент призвал жителей экономить воду — например, выключать воду во время чистки зубов или бритья, установить краны с меньшим расходом воды.

Президент Турции также обратился к гражданам с просьбой бережнее относиться к использованию воды. Он подчеркнул, что при осознанном отношении к потреблению получится сэкономить около 50% ресурсов.

В Измире сейчас вырыли 103 новые скважины и свели к минимуму потери и утечки воды за счет ремонта стареющих труб.

Давняя проблема

Турция столкнулась с засухами еще в 1980-х годах, а вкупе с ростом населения, индустриализацией, разрастанием городов и изменением климата ситуация усугубилась. В стране объем воды — всего 1346 кубометров на душу населения в год.

Правительство тем не менее продолжает ставить экономический рост выше экологических проблем. Турция остается единственной страной G20, за исключением США, еще не ратифицировавшей Парижское соглашение 2015 года. Водные бассейны не сохраняются, а, наоборот, открываются в угоду экономическим проектам. По словам доктора Юмита Шахина, наиболее важные водные бассейны, последние леса и сельскохозяйственные угодья были открыты для проектов городского развития. Например, для строительства нового аэропорта, нового моста через Босфор, соединительных дорог, автомагистрали, а также проекта Стамбульского канала.

Сейчас города Турции нуждаются в обильных дождях, чтобы избежать нормирования воды в следующие несколько месяцев. Впрочем, даже продолжительных осадков до конца зимы может быть недостаточно для фермеров, чтобы спасти урожай в этом году.

Засуха создает порочный круг: сокращение сельскохозяйственного производства и рост цен на продукты питания могут привести к росту бедности и миграции из сельских районов в города, что усугубит существующее давление на городскую инфраструктуру водоснабжения.

Туризм не пострадает

Помимо прочего, Турция является популярной туристической зоной. Возникает вопрос: может ли нехватка коснуться туристов? Стоит ли ожидать каких-то ограничений в отелях или повышения цен? Ответ на все отрицательный.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко объяснил, что такие новости про нехватку воды в Турции появляются не первый раз. Тем не менее до сегодняшнего дня от российских туристов не поступало никаких жалоб о том, чтобы их в чем-то ограничивали. По его словам, на туризм и ценообразование это не повлияет.

В пример он привел Россию, где тоже есть регионы, страдающие от дефицита воды, при этом на качестве туризма в этих местах это никак не сказывается.

«Туристическая инфраструктура, особенно в странах, где она относится к бюджетообразующим отраслям, в этом плане, мягко говоря, страдает последней», — добавил Осауленко.

Примерно той же позиции придерживается и глава Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин. Учитывая современные технологии и возможности, включая опреснение воды, туристам не о чем беспокоиться. Сейчас даже в странах Африки, где есть серьезные проблемы с водой, это все решается.

Для туризма это никаких угроз не несет.