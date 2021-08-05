Туроператоры заметили снижение спроса на курорты Кубани. Но пустых пляжей не будет

В АТОР рассказали о плачевном состоянии курортов Кубани из-за коронавирусных ограничений. Загрузка в августе у отелей небольшая, а правила для туристов слишком строгие. Альтернативу на внутреннем рынке найти сложно, да и едва ли необходимо. Времени на отдых в Краснодарском крае еще много.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о более чем пятикратном падении объема продаж туров по этому направлению в августе–сентябре. По ее словам, некоторые гостиницы в последний месяц лета закрываются и переселяют туристов в другие объекты.

Удовлетворенный спрос

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «360» описал ситуацию на курортах Кубани более оптимистично.

«Несмотря на все катаклизмы, информационные волны по ценам, усилия отчасти антиковидные не отвратили [людей] от отдыха на Черноморском побережье. К тому и объективные, и субъективные причины имеются», — сказал он.

Барзыкин обратил внимание на тот факт, что на внутреннем рынке альтернативу по Черному морю найти трудно.

Природно-рекреационные условия и инфраструктурные, логистика — Адлер, Сочи, Геленджик, Крым с новым аэропортом — лучшие в России Юрий Барзыкин вице-президент РСТ.

Введенные в Краснодарском крае антиковидные ограничения для туристов, подчеркнул вице-президент РСТ, не повлияли на количество отдыхающих. Спрос радикально не упал. К тому же, некоторые предпочитают отдыхать в частном секторе, где не требуется предъявлять ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или прививаться.

«Общий наш прогноз: снижение определенное будет, но влияние окажут факторы открытия Египта в сентябре и так далее. Сейчас [нельзя] сказать, что [наблюдается] резкое снижение цен. Они стабилизировались, начиная со второй полвины июня. Спрос удовлетворен. Турция открылась, майские прошли», — пояснил Барзыкин.

Успеть отдохнуть

На пляжах, по его словам, с утра довольно свободно. Днем найти место сложнее, но всегда есть вариант взять платный шезлонг. Вечером люди тоже приходят на море.

Глобального спада спроса и снижения цен вице-президент РСТ обещать не стал. Четырех- и пятизвездочные отели, добавил он, как были заполнены, так и останутся.

У тех, кто еще не успел по тем или иным причинам отдохнуть, времени хватает. Купаться в море можно примерно до 15 октября. Со второго месяца осени гостиницы и здравницы запустят спецпрограммы, которые покажутся привлекательными бюджетникам, пенсионерам и тем, кто не хочет отдыхать среди большого количества детей.

«Классика жанра. <…> Бархатный сезон. Потом ноябрьские школьные каникулы, а с 18 декабря - открытие горнолыжного сезона, предпраздничные предложения», — дал прогноз Барзыкин.