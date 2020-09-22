Турникеты в метро Москвы станут распознавать лица. Этой технологии помешают маски, очки и недоверие горожан

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов анонсировал будущие изменения в метро. Они коснутся бесконтактного прохода через турникеты с помощью системы распознавания лиц. И пока в этой идее больше минусов, чем плюсов.

Ликсутов рассказал о нововведении, которое со временем придет в московское метро. По его словам, пассажирам подземки не нужны будут ни проездные билеты, ни «Тройки» или смартфоны — весной 2021 года все эти предметы для прохода через турникеты заменит система распознавания лиц. Пока в тестовом режиме.

Если проще — человек зайдет в метро, подойдет к турникету, камера считает его лицо и на основании этого распахнет дверцы или, наоборот, не позволит пройти. Желающие опробовать на себе технологию должны будут скачать приложение «Московский транспорт», привязать к нему банковскую карту и сфотографироваться. Снимок отправится в единую биометрическую систему «Ростелекома», сказал Ликсутов.

По мнению собеседников «360» из сферы кибербезопасности, вряд ли москвичи готовы отказаться от пластиковых карточек или даже смартфонов ради простоты и удобства.

Сомнительная инфраструктура

Руководитель научно-технической экспертизы Партии прямой демократии, специалист в области интернета вещей и кибербезопасности Олег Артамонов в разговоре с «360» объяснил, что довольно мало людей будут пользоваться будущей системой. Процент юзеров будет таким же низким, как сейчас происходит с теми пассажирами, кто оплачивает проезд смартфоном или банковской картой прямо в крайних турникетах на станциях. По мнению Артамонова, большинство пассажиров предпочтут обычные проездные как из-за простоты и надежности использования, так и из-за опасений по поводу своих биометрических данных. Отсюда вытекает вопрос: надежна ли действующая в Москве информационная инфраструктура, чтобы система распознавания лиц работала безошибочно?

Реальной опасностью является не гипотетическая поломка системы или отдельные ошибки при распознавании, а практическая возможность купить данные из этой системы в даркнете, потенциально — в сочетании с данными с уличных камер наблюдения, подключенных к московским системам распознавания лиц Олег Артамонов.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Ведь у получившего доступ у этим данным появится возможность отслеживать перемещение конкретного человека по его фотографии. Артамонов поделился, что обращение с персональными данными и их защита в московских сервисах пока не внушает оптимизма.

Реализация задумки московских властей тоже не пройдет без проблем. Нужно учесть факт, что внешность человека может измениться. Например, он наденет очки, отрастит усы или даже наденет маску. Другая проблема — освещение в зонах турникетов далеко не всегда хорошее. Именно из-за плохого света действующие системы распознавания лиц ошибаются. К слову, такое бывает примерно в 5–10% случаев.

Артамонов добавил, что расширить систему распознавания лиц, чтобы она работала на пропуск людей, несложно.

Город готов, люди — нет

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с «360» отметил, что любая новая система может некорректно работать в самом начале. Однако внимание лучше обратить не на ее способности, а на то небольшое количество людей, которые захотят пользоваться своим лицом в качестве проездного.

Немногие люди захотят по отпечатку лица, что называется, проходить в метро. Какие-то возможные недоработки будут аннулированы тем, что число таких энтузиастов будет вначале не таким большим Александр Власов.

Власов не исключил, что распознавание лиц, чтобы пропускать людей в метро, может сломаться. Однако такое случается со всеми электронными системами. Если произойдет, например, скачок напряжения, то отключатся и простые турникеты, то есть даже «Тройка» или одноразовый проездной не будут работать. Любой пассажир, если у него не сработает билет, пойдет к контролеру, чтобы прояснить ситуацию. Вот то же самое будут делать люди, лицо которых система распознавания не определила с первого раза.

По мнению собеседника «360», проход в метро по распознаванию лиц ничем не будет отличаться от существующей системы, где пассажир прикладывает билетик. Ведь в самом турникете никакие данные не хранятся, он запрашивает их с некого центрального сервера, который и проверяет, есть ли у пассажира деньги на карте, не просрочена ли социальная карта.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

Московская инфраструктура, по словам Власова, отлично развита даже для системы распознавания лиц в метро.

Я с трудом представляю, что кто-то будет копировать ваше лицо и ходить с ним. С точки зрения безопасности, мне кажется, это даже надежнее, чем прикладывать вашу карточку, на которую вам приходит зарплата, стипендия или пенсия Александр Власов.

Власов также обратил внимание на навыки системы распознавания лиц. Речь о том, что будут действовать две противоречащие друг другу вещи: первая — в метро необходимо надевать маску; вторая — биометрическая система не узнает человека в маске.

Неудобство заключается также в том, что если пассажир загрузил фотографию в очках, то ему придется заходить в метро в очках. То же самое касается бород, усов и так далее. Кроме того, время от времени человеку придется менять снимок — как минимум из-за того, что, например, в 14 лет у него одна внешность, а в 20 его уже сложно узнать.

Власов отметил, что для пользования такой системой лучше завести дополнительную карту. На всякий случай, чтобы злоумышленники не получили доступа к большим суммам денег, которые хранятся, например, на зарплатной карте.