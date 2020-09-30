Туризм на двух колесах. Новый веломаршрут между столицами уведут от дорог к достопримечательностям

Прокатиться до Петербурга

Сегодня между Москвой и Петербургом уже есть два популярных веломаршрута. Первый разработал путешественник из Германии Детлеф Каден вместе участниками сообществ «ВелоПитер» и «Российский клуб велопутешествий». Участники проезжают по дорогам местного значения, но не попадают в Тверь и Гатчину. Еще один — «Национальный веломаршрут № 1», разработанный активистами из Velotur.ru и «Национальной велосипедной сети России». Путь проходит вдали от трасс и крупных автодорог.

Создатели нового маршрута между двумя столицами решили, что нужен еще один путь, который будет не только удобным, но еще и интересным и охватит все сопутствующие достопримечательности. Для этого в дорогу отправилась велоэкспедиция из 13 человек. Участники проехали 1150 километров за 16 дней. По пути они отмечали на специальной карте в интернете достопримечательности, места отдыха, а также оставляли свои замечания к состоянию дорог и инфраструктуре. Свои слова они подкрепляли фотографиями.

К примеру, после проезда деревни Андрианово в Тосненском районе Ленинградской области участники пожаловались на ямы на дорогах и отсутствие асфальта. Недалеко от поселка Свердлово участникам пришлось переходить реку вброд.

Источник фото: velo1.moscow-peter.ru

«В зависимости от сезона и от интенсивности дождей возможен брод глубиной от „по колено“ летом до „по пояс“ весной», — прокомментировали путешественники.

В Московской области маршрут прошел через городские округа Долгопрудный, Лобню, Солнечногорский и Дмитровский.

Участники выяснили, в каком состоянии находятся дороги на маршруте, а также насколько устроена инфраструктура. Где можно остановиться на ночь или просто отдохнуть, в каких кафе поесть, где купить воды, отремонтировать велосипед и так далее. Кроме того, на карте отметили достопримечательности, которые можно посмотреть по дороге.

Все собранные данные участники передали проектной команде КБ «Стрелка», которая разработает веломастерплан с новым маршрутом, где также учтут комфортный километраж для каждого велосипедиста в зависимости от подготовки. Планируется, что маршрут пойдет в удалении от автодорог.

«Веломастерплан маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом и его дальнейшая реализация станет настоящим прорывом для велопутешественников, создав уникальный туристический продукт, объединяющий ключевые достопримечательности двух столиц и соседних регионов», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Разработанный план станет новым документом, который не только определит оптимальный маршрут, но и позволит создать инфраструктуру для любителей велопутешествий там, где ее сейчас нет. Все это разработчики планируют обсудить с экспертами и местными жителями. На разработку документа уйдет несколько месяцев.

Комфортный маршрут

Неподготовленный велосипедист в день может проехать до 40 километров, и если заложить две недели или больше, то можно осилить весь путь от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом «360» рассказал организатор велопробега «Сквозь Европу» и куратор Союза велосипедистов Волгограда Михаил Соломонов.

«Это же туристический маршрут, там можно будет выбирать для себя дистанцию ту, которую вы способны проехать. Но в среднем даже неподготовленный человек 30-50 километров в день может спокойно проехать без каких-то проблем. Мы сами устраивали такие путешествия, и с нами ездили люди, которые вообще до этого на велосипеде не ездили. И проезжали 40-50 километров в день легко», — заявил он.

Никаких экстремальных нагрузок на велосипедистов в таких путешествиях нет. Это обычная поездка, которую человек спланировал самостоятельно. Если у него есть проблемы со здоровьем, то путешественник сам знает, какие лекарства взять с собой. Но обычно берут просто минимальную аптечку с бинтом и пластырем на случай непредвиденной ситуации.

Соломонов отметил, что велосипед — это самый безопасный вид транспорта, поэтому шанс попасть в неприятности во время таких путешествий минимальный. Единственное, что может произойти — это авария на дороге, но с учетом планировки маршрута можно выбирать трассы не там, где ездят машины. Но даже по статистике количество аварий с участием велосипедистов меньше, чем с пешеходами.

«Если брать одинаковое количество велосипедистов, одинаковое количество пешеходов, одинаковое количество автомобилей. Коэффициент аварийности у велосипедистов самый низкий», — заключил он.