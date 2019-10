Туристы поделились лайфхаками в отелях. Получившийся тред оценил даже Илон Маск

Как в отеле сделать плавленый сыр без микроволновки, погладить футболку без утюга, что делать, если потерялась зарядка от гаджета и какой секрет есть у карт-ключей? Все ответы теперь можно узнать в Twitter. Отельными лайфхаками поделились постояльцы гостиниц после того, как один из пользователей соцсети опубликовал фото, на котором скрепил шторы на окнах обычной вешалкой для одежды — так свет с улицы больше не мешает ему спать. Пост быстро превратился в полезный тред, который оценил даже создатель SpaceX Илон Маск. О самых действенных лайфаках в отелях — в материале «360».

Тред об отельных лайфхаках сам того не подозревая запустил пользователь из США Рик Клау, работающий в венчурном фонде GV. Он поделился советом, некогда также увиденным в Сети, что делать, если занавески в номере не закрывают окно полностью. Как известно, все гениальное просто — шторы «закроет» обычная вешалка с двумя зажимами, какую обычно используют для брюк или юбок.

Я не помню, кто именно запостил это в Тwittеr несколько лет назад, но кто бы это ни был: благодаря тебе каждая ночь, которую я с тех пор провел в отеле, стала лучше.

Полезный лайфхак так понравился пользователям, что всего за несколько дней пост Рика отметили 380 тысяч человек, а в комментариях люди стали раскрывать свои отельные секреты.

Ряд из них понравится тем, кто относит себя к брезгливым людям. Например, если постояльцу неприятно спать на отельных подушках, осознавая, что другие люди тоже ими пользовались, на помощь придет простое полотенце или собственная одежда.

«Я оборачиваю свою подушку в отеле полотенцем из отеля. Потому что сплю на животе, и мысль, что я буду дышать дыханием предыдущего постояльца или его слюной, ужасает меня на все сто», — поделился своим способом пользователь под ником Terrii.

А вот Mile Hi Jewel рассказала, что для таких случаев использует свои футболки — «они мягкие, чистые и пахнут домом».

А для тех, кто опасается трогать пульт от телевизора, который вряд ли часто протирается, есть отдельные лайфхаки. Если вы не из тех, у кого всегда под рукой влажная салфетка, то обязательно возьмите на заметку советы постояльцев.

Используйте пакет для льда, чтобы закрыть микробов на пульте от телевизора.

Для тех, кто уже привык пользоваться во всем современными технологиями, подойдет лайфхак от Shy2019.

«Приложения для смартфонов, заменяющие пульт для телевизора — лучшее изобретение всех времен. Я уже полтора года не прикасаюсь к пультам в отеле», — советует пользовательница.

Если в отелях вам приходится работать, но сидеть за столом неудобно из-за неподходящего по высоте стула — возьмите гладильную доску. Такой совет дал Алистер Кролл, который напомнил, что ее высота регулируется и доску можно использовать как стол для работы.

На тот случай, если в отелях вас частенько подводит WI-FI, можно последовать совету MapleOne и всегда брать с собой кабель LAN, чтобы подключаться к роутеру напрямую (другие пользователи Twitter пишут, что маршрутизатор часто находится прямо в номере, просто спрятан за мебелью).

Ну, а если вы забыли или потеряли свое зарядное устройство для смартфона, вам в помощь лайфхак американки с ником Rabbit: «Мой отельный лайфхак: если вам нужно зарядное устройство для телефона, спросите у администраторов, находили ли они ненужные. У них есть целая коробка с ними».

«А если не хватает розеток, используйте USB-порт на телевизоре в отеле», — подсказал пользователь под ником Michael Heide is standing right behind you. Boo. Или последуйте примеру Sanho Tree.

«Я всегда путешествую с делителем мощности, поэтому мне никогда не приходится выбирать между отключением лампы или часов».

Сухой воздух в отеле, из-за которого першит в горле и постоянно мучает сухость кожи — вам нужно только влажное полотенце.

«Намочите полотенце. Выжмите его хорошенько, чтобы с него не лилась вода. Повесьте на гладильную доску рядом с вентиляционным отверстием/обогревателем. И больше никаких сухих комнат в отеле», — такой выход подсказывает Aaron B.

«Еще один крутой совет для отелей с кондиционерами, которые нельзя выключить: положите мокрое полотенце на ящик тумбы. Благодаря этому утром у вас не будет в горле такого ощущения сухости», — подсказал Jeroen van der Ham.

А вы знали, что для слотов в номерах, куда постояльцы обычно вставляют пластиковые ключи, чтобы включить свет, подходят и другие карты? Такой полезной хитростью, которую люди иногда просто не осознают, поделилась пользователь под ником Jana Hisham.

«Если уж мы постим хитрости об отелях, не так уж много людей осознают, что можно использовать любую карту, чтобы электричество оставалось включенным».

Есть и совет для тех, кому лень гладить свою одежду: просто повесьте вещь на плечиках на дверь душевой кабины снаружи и пар поможет расправить складки, пишет Chris Spencer.

«А с небольшим шнуром c фиксатором вы можете повысить безопасность своего гостиничного номера».

Пользователи даже делились видеозаписями с полезными отельными лайфхаками.

Тред с советами так понравился пользователям Twitter, что собрал уже больше трех тысяч комментариев. Многие пользователи подключают в беседу своих друзей, отмечая их, а также хвалят автора поста, с которого все и началось, Рика Клау.

В комментариях был замечен даже глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

В этом треде потрясающий список отельных лайфхаков!