Туристы будут платить налог на проживание в Турции. Но траты на поездки почти не изменятся

Глава отельеров Турции сообщил, что в стране введут новый налог для туристов. Он составит всего 2% от стоимости проживания, но при этом платить должны будут все — дети, пенсионеры и все остальные. «360» узнал у экспертов в области туризма, стоит ли переживать за привычный турецкий all inclusive.

С 1 апреля 2020 года в Турции введут новый закон, который обяжет туристов платить дополнительный налог за проживание в отелях. Причем, по словам главы федерации отельеров Турции Османа Айыка, цены на туристические пакеты для россиян останутся прежними. Сам налог в виде двух процентов от стоимости проживания надо будет заплатить в отеле при выселении.

Эксперт Общероссийского народного фронта по туризму Александр Железняк также считает, что беспокоиться россиянам не за что. Дело в том, что в цену тура входит не только проживание, но и перелеты, топливный сбор, трансферы, питание и многое другое. Само проживание, по словам Железняка, не влетит россиянам в копеечку.

«Это, конечно, даст самой Турции возможности для развития какой-то инфраструктуры или еще чего-то при таком сумасшедшем миллионном потоке иностранцев. А для потребителя в общем и целом это не такое большое подорожание», — считает он.

При этом Турция все-таки не остается единственным вариантом для пляжного отдыха россиян. Железняк рассказал, что несмотря на то, что сейчас соотношение цены и качества такого отдыха в Турции кажется оптимальным, есть и другие, не уступающие в своей привлекательности варианты.

«Рано или поздно откроется Египет, и будет конкурировать с Турцией. Если здесь подорожает на 2%, то за счет чего-то туры все равно начнут дешеветь. Они вынуждены будут как-то конкурировать и падать в каких-то вещах», — считает эксперт.

При этом во многих странах туристический бизнес активно развивается, и путешествия туда становятся более доступными для россиян. Система all inclusive тоже давно перестала быть прерогативой солнечной Турции. Такая услуга есть и в Греции, и в Болгарии, и в Тунисе, и в Испании, и во многих других странах. Единственным весомым отличием может стать перелет — в ту же Испанию он немного дольше, следовательно, дороже.

«Хороший вариант — это Испания. Туда очень много едут, там есть тоже большие зоны аll inсlusivе. Шенгенские визы сейчас испанцы дают, в целом, неплохо, не на одну поездку, а сразу мультишенген на несколько лет. То есть это уже не проблема, а вопрос психологии наших туристов, у которых перед словом Шенген начинают дрожать руки, ноги…» — заключил Железняков.

Более того, курортные сборы существуют давно и во многих странах — в Греции, Черногории, Италии, Франции, Испании и других. В прошлом году такой налог появился и в российских курортных центрах. Этот сбор направлен на развитие инфраструктуры и минимизацию ущерба от потока туристов и их пребывания. Получается, что в некотором смысле наличие такого налога выгодно и самим путешественникам.