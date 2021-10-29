«Они принесут СОVID, а спасать нас некому». Жители Сочи против наплыва туристов в нерабочие дни

В России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса. Регионы на свое усмотрение могут вводить ограничения раньше этого срока, ориентируясь на эпидемическую обстановку. Но не все россияне отнеслись к этой мере серьезно, многие восприняли нерабочие дни, как выходные. Так, отели в Сочи в этот период будут загружены более чем на 75%, а санатории — примерно на 90%. Эти цифры сопоставимы с летним сезоном. Сами сочинцы не рады такому наплыву туристов и призывают людей осознанно подходить к организации своего отдыха.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября посещение ресторанов, баров, кафе и столовых (в аэропортах Сочи и Анапа) без QR-кода запрещено. Массовые мероприятия будут приостановлены. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, они будут действовать в период нерабочих дней. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.

Пир во время чумы

Советский спортсмен, пловец, житель Сочи Владимир Немшилов в беседе с «360» отметил, что негативно относится к наплыву туристов в курортный город в грядущие нерабочие дни.

Источник фото: Pixabay

По его словам, сейчас в Сочи никто не соблюдает масочный режим: в магазинах только на кассах продавцы в масках, в автобусах даже водители без масок, в кафе, общественных местах все тоже без масок. При этом в стране за последние сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса, отметил собеседник «360». Такое ощущение, будто Сочи это не касается, отметил Немшилов.

«Я возмущен этим. Куда смотрит руководство. Везде все закрывают и запрещают, а в Сочи радуются, что 85% отелей забронированы, также хвастаются, что повысили цены на 20-25%», — заявил Немшилов. Он отметил, что многие жители Сочи возмущаются, почему пускают туристов.

Также, по мнению Немшилова, следовало сразу запретить посуточную аренду и прочее. Он объяснил, что в квартирах, которые сдают туристам, не требуют никаких прививочных документов.

Если закрыть нужно город, раз такое положение, то нужно его закрывать. Какой отдых может быть <…> Мое мнение — это пир во время чумы Владимир Немшилов Советский спортсмен, пловец, житель Сочи

Два лагеря

Фотограф Рая Зуева считает, что сочинцы уже привыкли к такому наплыву туристов, «потому что это всегда так».

«Тут как бы два лагеря. Половина людей возмущается, местных это бесит, а вторая половина очень радуется, потому что это наш заработок. Это город курортный, люди зарабатывают на туристах», — объяснила собеседница «360».

Источник фото: Pixabay

Сама она летом не любит Сочи из-за наплыва туристов. По словам Зуевой, дело даже не в коронавирусных мерах, а в том что очень много людей, гигантские пробки.

О том, что с наплывом туристов в городе подскочит заболеваемость ковидом Зуева переживает, но отмечает также, что и без этого заражаемость не меньше.

Единственный момент: у нас очень слабое здравоохранение, в нашем городе конкретно. У нас с медициной очень плохо, очень. Большинство людей, мне кажется, умирает не потому что они заболели ковидом, а потому что их некому спасать Рая Зуева Фотограф

По словам Зуевой, многие приезжают, болеют в легкой форме и никто не обращает на это внимание. Инфицированные, зная, что болеют, все равно едут и отдыхают, отметила собеседница «360».

Смысла закрывать посуточную аренду она не видит.

«Мне кажется, это несправедливо. Нужно либо вообще прикрывать лавочку и закрывать город, либо пусть уже тогда зарабатывают все, так скажем», — отметила Зуева.

Осознанный подход

Киноблогер Елена Первеева, которая ведет блог о жизни в Сочи в Instagram и TikTok нейтрально относится к наплыву туристов в город. В беседе с «360» девушка отметила, что если бы сама жила в холодном городе и выпала неделя выходных, то она бы непременно отправилась в теплый Сочи.

При этом Первеева отметила, что ей хотелось бы чтобы туристы более осознанно подходили к организации своего отдыха.

Чем Сочи отличается в этой ситуации от Москвы? В Сочи обязали абсолютно всех сделать прививку, эти правила диктует каждое развлекательное заведение <…> Так что непривитый туристам тут доступно только холодное море Елена Первеева Киноблогер

Непривитые люди, по мнению киноблогера, в таких условия не поедут в Сочи.

Первеева отметила, что насколько ей известно, сейчас даже в частный сектор впускают только с QR-кодами.

Источник фото: Pixabay

«В этой истории необходимо так же обратить внимание, что лето в Сочи было провальным с точки зрения погодных условий <…> сезон закрылся раньше и половину лета не приносил доход. И сейчас представилась возможность компенсировать этот сезон хоть немного», — отметила собеседница «360».