Больше сотни туристов из России изолировали на Кубе. В их COVID-19 не поверили даже врачи

Туристов из России изолировали на Кубе из-за COVID-19. Всем им поставили диагноз после прилета. Теперь россияне ожидают новых ПЦР-тестов в своих номерах. Они возмущены, ведь чувствуют себя прекрасно, многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител. Специалисты считают, что россияне могли попасть на изоляцию в результате технического сбоя.

На изоляцию попали туристы, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. Об этом рассказала агентству РИА «Новости» генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

«На первом из них (рейсов — прим. ред.) 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID-19, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это достаточно много», — пояснила дипломат.

Еще порядка 130 человек изолировали в номерах в последующие дни. Из прилетевших на Кубу до 29 июня в гостинице-обсерваторе находятся 14 россиян с подтвержденным COVID-19. Одного мужчину госпитализировали в Гаване с осложнениями.

При этом многие из изолированных утверждают, что привиты и имеют на руках справки об антителах, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. На самочувствие никто не жалуется.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», — подчеркнула Мгеладзе.

Реакция туристов на изоляцию на Кубе

Изолированные россияне записали видеообращение.

«Мы туристы, прибывшие на Кубу на отдых рейсом 30 июня. <…> Нас переселили всех в один корпус до следующего результата (теста на коронавирус — прим. ред.), но такого просто быть не может — столько положительных тестов у такого количества народа. <…> В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками <…> Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», — заявили гости Кубы.

Они пояснили, что физические результаты теста им так и не предоставили. Россияне подчеркнули, что надеются на вмешательство российского консульства. Власти Кубы готовились отправить более 150 туристов в специальную гостиницу-обсерватор, однако дипломатам удалось убедить их оставить россиян в номерах.

«До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID-19 в зависимости от даты прилета», — пояснила Мгеладзе.

Посол России Андрей Гуськов находится в постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения. Роспотребнадзор уже взял ситуацию под контроль.

Почему ПЦР-тесты могли быть ошибочными?

ПЦР-исследования дают положительный результат, когда анализатор захватывает вирусные частицы или их фрагменты. У этого, как и у любого другого исследования, есть свой процент погрешности. Но он не может быть настолько высоким, чтобы говорить о 150 случаях ошибки подряд. Об этом в разговоре с «360» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Если лаборант находится в активной фазе инъекционного процесса, который характеризуется массивным выходом вирусных частиц, то он может спровоцировать положительные результаты, кашляя, чихая в воздух над пробирками. Но мне не представляется такое возможным, особенно в лабораторных условиях, особенно сейчас», — пояснил Шунков.

В то же время он отметил, что это не касается экспресс-тестов, которые могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными.

У них (экспресс-тестов — прим. ред.) достоверность низкая. ПЦР-тесты видятся мне более достоверными. Тут, скорее, дело не в бракованных тестах или реагентах, а в сбое программы анализатора, его программном обеспечении Эдуард Шунков.

Ситуация с коронавирусом на Кубе

Показатели заболеваемости ковидом на Кубе в последние две недели резко выросли. Количество ежедневно выявляемых случаев заражений возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи. При этом в Гаване этот показатель стабилизировался, чего не скажешь о провинции, где расположен любимый россиянами курорт Варадеро. Там уровень заболеваемости продолжает обновлять максимумы. Руководство страны уже ограничило перемещение между провинциями.

Российские операторы считают поездки на такие дальние расстояния рискованными. Об этом в разговоре с «360» рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Обычно COVID-19 входит в линейку страхования, но конкретно здесь, не знаю. От этого никто не застрахован. Это сейчас повышенные риски, безусловно, тем более на такие дальние расстояния», — заключил собеседник.