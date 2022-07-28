Туристические сборы могут ввести в регионах России. Туристов это точно отпугнет

Комитет Госдумы по туризму может разработать законопроект о туристических сборах в регионах России. Деньги планируют тратить на развитие туристической инфраструктуры. Но сборы могут отпугнуть путешественников, которые предпочтут более бюджетный отдых за границей.

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил в субъекты федерации законопроект о туристическом сборе. Если инициативу поддержат, регионы смогут взимать с отдыхающих по 100 рублей в сутки. По данным «Коммерсанта», на осень запланирована работа с профильными министерствами и ведомствами. Инициативу поддерживают 18 регионов России.

Механизм туристического сбора на 80% повторяет концепцию курортного сбора, который ввели в 2018 году. Его используют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Туристы платят при заселении в гостиницу не более 50 рублей в сутки.

По словам члена комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Алексея Черняка, разработка законопроекта позволит снять с Госдумы нагрузку по постоянному дополнению закона об эксперименте по курортному сбору. В тех регионах, где нельзя организовать курорты, будет использоваться название «туристический».

Суть сборов

Заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко объяснила «360», что, по законопроекту, регионы могут вводить по своему желанию сбор, который может составлять любую стоимость, включая и 0 рублей.

«Комитет разослал письмо в регионы, чтобы они еще раз высказали свою позицию об участии в эксперименте и сформулировали предложения относительно того, куда можно потратить эти деньги», — заявила Костенко.

После того, как комитет получит предложения от регионов, появится законопроект, который после обсуждения внесут в Госдуму. Депутаты в первую очередь ориентируются на мнение субъектов федерации, которым предстоит администрировать этот сбор.

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По словам Костенко, местные власти знают, как сделать так, чтобы не отпугнуть туристов, а напротив привлечь еще большее число путешественников за счет развития инфраструктуры.

«Регионы, которые участвуют в эксперименте, дают позитивные отклики. Я представляю Краснодарский край. Он аккуратно подходил к установлению туристического сбора, и в этом году его повысили. Это говорит о том, что регион взвесил все за и против и принял решение», — рассказала Костенко.

По ее словам, туристические сборы позитивно влияют на среду, в которую попадает отдыхающий. Туристы каждый год видят на что пошли деньги, которые они вложили в конкретное место.

Сборы не без рисков

Однако далеко не все уверены в том, что внедрение туристических сборов в других регионах пойдет на пользу туриндустрии. Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова рассказала «360», что у россиян упал спрос на туристические услуги на территории страны. По ее словам, обычной семье дешевле съездить в Турцию.

«Если конечная стоимость отдыха повысится, то получится так, что отдых в Турции окажется в два раза дешевле российского», — заключила Ракулова.

Другой возможный риск: введение сборов в некурортном регионе может вызвать дополнительную нагрузку на туристов и привести к снижению потока путешественников.