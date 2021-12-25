Турчанка вышла замуж за облившего ее кислотой парня. Во всем виноват синдром жертвы

Парень во время одно из ссор облил свою возлюбленную кислотой. Девушка осталась с изуродованным лицом и практически лишилась зрения. Несмотря на это, она решила выйти замуж за своего обидчика. По словам психолога, действия новоиспеченной жены объясняются чувством неполноценности и синдромом жертвы.

Турчанка Берфин Озек встречалась Казимом Озаном Селтиком, но после очередной ссоры сообщила ему о расставании. Молодому человеку не понравилось такое решение возлюбленной, поэтому он облил ее кислотой.

«Если я не могу владеть тобой, то и никто не будет», — заявил Селтик своей уже бывшей девушке перед нападением. Цитату привело издание New York Post.

На тот момент Озек было 20 лет, а Селтику — 23 года. После нападения девушке пришлось очень долго восстанавливаться. Кислота разъела кожу на ее лице и шее, а также практически лишила зрения. Теперь Озек видит лишь на 30%.

Сначала парня арестовали, но он стал засыпать свою жертву любовными посланиями. В конечном счете девушка сдалась и отозвала свою жалобу.

«Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдала себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит», — заявила Озек.

История получила широкую огласку в турецкой прессе. Многие стали писать девушке в соцсетях. Под давлением общественности Озек снова решила заявить на нападавшего. Суд отправил Селтика за решетку на 13,5 года. Но изменение законов и коронавирусные правила позволили молодому человеку выйти на свободу раньше под испытательный срок.

«Если бы не пандемия, он бы продолжал отбывать наказание в тюрьме открытого типа», — отметил адвокат Рамазан Эрдоган.

Сразу после освобождения Селтик сделал предложение Озек. В начале декабря пара поженилась. Семья девушки отнеслась к ее решению крайне негативно. Отец Озек не стал приходить на свадьбу.

«Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, и теперь все это оказалось напрасным», — заявил мужчина.

Синдром жертвы

Подобные ситуации всегда происходят из-за чувства неполноценности и синдрома жертвы, пояснила «360» семейный психолог Наталья Наумова. Девушка действительно чувствует любовь по отношению к своему обидчику, который управляет и командует ей.

«Когда ее облили кислотой, с одной стороны, был уже повод обидеться, оскорбиться и не захотеть общаться, но в этом она видит, как сильно и страстно он ее любит, воспринимая это за любовь. Это, как правило, ребенок из гиперопекаемой или попустительской стратегии семьи», — подчеркнула Наумова.

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Она добавила, что в этом случае ребенку оказывается либо слишком много внимания, либо у нему относятся с безразличием. Девушке встретился парень, который начал проявлять к ней большое количество внимания, но в то же время стал ставить ограничения.

«С одной стороны, это не нравится человеку и ему хочется свободы, но в то же время это знакомое чувство нужности, поэтому женщина оказывается в такой ситуации», — отметила психолог.

Она посоветовала сначала обратиться к психотерапевту тем, кто чувствует, что он готов прощать человека, который его обижает. Решение о создании семьи с таким человеком необходимо принимать только после общения со специалистом.

Как помочь?

По словам Наумовой, семья девушки могла бы ей помочь, если бы правильно действовала. Родственники просто озвучивали готовые решения, и, скорее всего, делали запреты.

«Запреты не работают. Тут очень важно просто поддержать человека, сказать, что его понимают, а позже уже задавать вопросы, отвечая на которые человек бы сам принял решение. Иногда близкие загоняют просто в тупик, говоря: „Мы тебе запрещаем, ты ни в коем случае не будешь его женой, мы от тебя откажемся“», — рассказала психолог.

Она объяснила, что такие ультиматумы больше будят в жертве потребность примкнуть к агрессору. Как правило именно семья, которая дает постоянно запреты, провоцирует потребность принимать сторону жертву.

«Мы не знаем, что конкретно в этой семье происходило, но иногда для ребенка достаточно минимальной травматизации, а дальше уже восприятие свое дело сделает. Иногда мы видим только видимость, что семья хорошая и заботливая, а ребенок попадает в ситуацию потребности жертвовать собой», — подчеркнула Наумова.

Психолог отметила, что все установки формируются в возрасте до пяти-шести лет. Именно в этот период произошло какое-то событие, которое вылилось в то, что уже взрослая женщина делает неправильный выбор. Даже небольшая травматизация может привести к гигантским детским выводам.