Туннель к новому сроку. Что ждет сбежавших заключенных из Дагестана после поимки

Сразу шесть заключенных оказались на свободе в Дагестане. Они выкопали туннель из здания колонии наружу и сбежали, а помог им в этом один из сотрудников исправительного учреждения. Правоохранителям удалось задержать беглецов только спустя неделю. Теперь им грозит еще больший срок заключения под более жестким контролем.

Сотрудники дагестанской исправительной колонии №2 утром 23 сентября проводили очередной обход, во время которого увидели подкоп. Осужденных сразу же пересчитали, но шесть человек отсутствовали. Сама колония находится в поселке Шамхал возле Махачкалы. Следователи сразу же начали искать преступников и завели уголовное дело о халатности. По их мнению, побег осужденных произошел именно из-за ненадлежащего отношения сотрудников к своей работе.

В итоге под статью о превышении должностных полномочий попал мастер производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2. Его задержали из-за того, что именно он покупал для осужденных все необходимое для туннеля. Лаз начинался в хозяйственной части колонии и заканчивался рядом с внешней стеной. Преступники даже оборудовали в проходе лестницу из пяти-шести ступенек.

Самих беглецов смогли задержать только 30 сентября. Сотрудники уголовного розыска нашли их у поселка Улан-Хол на территории Калмыкии. На преступников завели уголовное дело о побеге из места лишения свободы, совершенном по предварительному сговору.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска», — сообщило МВД Дагестана.

Силовики поймали Нажмудина Ахмеднабиева и Рашида Аминова, которые были осуждены за убийства. Первому оставалось сидеть 11 лет, а второму — девять. Кроме того, задержали Шамиля Бойматова, Ахмадрасула Машрабова, Магди Мириева и Магомеда Абдулкадирова. Все они получили свои сроки за преступления, связанные с наркотиками. Им оставалось провести в заключении от пяти до 11 лет.

Новый срок и жесткий надзор

Теперь по статье о побеге осужденным грозит дополнительно до пяти лет лишения свободы, пояснил «360» адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов. При этом вопрос, сколько именно прибавят беглецам к их срокам, будет решать суд.

«Там все зависит уже от самих обстоятельств уголовного дела, от роли, от личностей и иных обстоятельств, которые должны учитываться судом», — отметил правозащитник.

Он добавил, что для заключенных могут ужесточить режим в колонии. Если человек склонен к побегу или совершил его, то в личное дело вносится специальная полоса. После этого за ним наблюдают уже специальным образом и относятся по-другому.

«Наверняка они будут держаться в камерах, которые оборудованы видеокамерами. Могут такие методы применяться», — рассказал Гривцов.

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский уточнил, что сейчас пойманных беглецов отправят в камеры предварительного заключения.

«Они наверняка будут переведены из колонии в следственный изолятор, потому что сейчас будет проводиться следствие, в отношении их будет возбуждено новое уголовное дело. Потом они будут помещены, наверное, в колонию строгого режима», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что на особый режим побег не тянет, просто осужденным добавят срок и будут осуществлять более строгий надзор.

По словам Гривцова, статья, по которой проходит сотрудник колонии, имеет две части. Срок заключения работника будет зависеть от них.

«Первая часть предусматривает до четырех лет лишения свободы, а если третья часть с наступлением тяжких последствий, а я думаю, что могут такой побег расценивать как наступление тяжких последствий, то там до 10 лет лишения свободы. Это для должностного лица», — отметил правозащитник.

Адвокат подчеркнул, что сотруднику колонии могут еще запретить занимать определенные должности в течение какого-то времени. Но с учетом резонансного дела велика вероятность именно тюремного заключения. Гривцов заметил, что обычно у суда достаточно жесткое отношение к подобным преступлениям.

В свою очередь, Аграновский считает, что работнику колонии не грозит что-то очень серьезное, так как никаких тяжких последствий не было. Более того, у него может быть положительная характеристика. Но с государственной службой ему в любом случае придется распрощаться.