Тунгусский метеорит мог быть куском железа. У одной из главных тайн XX века появилась новая разгадка

Российские ученые предложили новую версию Тунгусского феномена. Они считают, что железный объект прошел через атмосферу Земли навылет. И теорий вокруг этого гипотетического космического тела стало еще больше.

Исследователи предположили, что разрушения в районе Подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического тела на Землю, а с ударными волнами, которые возникли из-за сквозного прохождения железного астероида через атмосферу Земли.

Взрыв мог произойти из-за того, что объект состоял именно из железа. Ледяной астероид или каменный оставил бы какие-то доказательства своего присутствия, но их нет.

Космическое тело из железа не миф. Ученые ранее замечали подобные объекты. Например, Аризонский метеорит с начальным размером более 50 метров образовал 50 тысяч лет назад в месте падения кратер диаметром 1,2 тысячи метров и глубиной 200 метров.

Ученые смоделировали падение тела и установили, что Тунгусский феномен вызван железным астероидом размером от 100 до 200 метров, который прошел сквозь атмосферу Земли при минимальной высоте полета 10-15 километров со скоростью порядка 20 километров в секунду. Такой объект мог создать ударную волну, способную вызвать падение деревьев на территории, превышающей 1,5 тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов исходного тела.

Тунгусский феномен

Почти в самом центре Сибири 30 июня далекого 1908 года раздался взрыв чудовищной силы. То, что к нему привело, принято называть Тунгусским метеоритом. Вот только метеорит — это останки одного космического объекта, упавшие на поверхность другого, обязательно крупного космического объекта. А в случае с Тунгусским никакого космического тела в месте предположительного падения нет.

В этом и заключается Тунгусский феномен — более 100 лет назад в районе Подкаменной Тунгуски что-то повалило деревья на площади более двух тысяч квадратных километров, еще в сотнях километрах от места взрыва в домах выбило стекла, а в течение нескольких дней после этого в небе от Атлантического океана до Центральной Сибири можно было наблюдать светящиеся облака.

В район Подкаменной Тунгуски отправлялось несколько экспедиций, но они не нашли большого количества вещества, оставшегося от космического тела. Более того, у ученых возникают сомнения в подлинности даже тех частиц, которые сейчас считают фрагментами Тунгусского метеорита. В связи с этим исследователи не могут понять, что из себя представлял объект: одни считают, что у Тунгусского метеорита кометное происхождение, а другие — что он был астероидом.

На самом деле теорий много — как научных, так и эзотерических. По состоянию на 1970 год зафиксировали 77 различных версий о природе Тунгусского феномена. Они разделяются на техногенные, геофизические, метеоритные, связанные с антивеществом, религиозные и синтетические.

Версии о происхождении Тунгусского феномена

Комета

Кометная версия возникла вслед за метеоритной. Кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лед. В момент вхождения в атмосферу Земли вещество небесного тела стало быстро разрушаться, а взрыв полностью завершил этот процесс. Именно поэтому не удается найти следы вещества на планете — их просто не было.

Крушение пришельцев

Авторство теории, согласно которой Тунгусский феномен на самом деле является упавшим на Землю кораблем пришельцев, принадлежит писателю-фантасту Александру Казанцеву. В 1946 году в журнале «Вокруг света» опубликовали его рассказ «Взрыв». По версии писателя, корабль был оснащен атомным двигателем, который взорвался. Также Казанцев придумал, что взрыв по силе схож с атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки, а упавший в эпицентре лес похож на уцелевшие жилые дома в японских городах.

В 1980-х Казанцев скорректировал свою версию, указав, что терпящие бедствие пришельцы увели корабль от Земли и он взорвался в космосе, а Тунгусский феномен — результат посадки их орбитального модуля.

Попытка спасти Землю

В 1988 году участники экспедиции Сибирского общественного фонда «Тунгусский космический феномен» вместе с Юрием Лавбиным нашли недалеко от Ванавары металлические стержни. У Лавбина появилась версия, что из космоса на нашу планету надвигалась огромная комета, но об этом узнала высокоразвитая цивилизация из космоса. Инопланетяне решили спасти Землю от глобальной катастрофы и выслали свой корабль, чтобы он расколол комету. Вот только аппарат не смог совладать с космическим телом и лишь частично разрушил ядро кометы. Сам корабль упал на Землю, инопланетяне отремонтировали его и улетели, оставив после себя вышедшие из строя блоки, которые и нашли ученые.

Столкновение с пылью

Французский астроном Феликс де Руа еще в 1908 году предположил, что 30 июня Земля столкнулась с облаком космической пыли. Эту же версию в 1932 году подтвердил знаменитый академик Владимир Вернадский, отметив, что движение космической пыли сквозь атмосферу вызвало мощное развитие серебристых облаков с 30 июня по 2 июля 1908 года.

Стая комаров

Биофизик и энтузиаст изучения Тунгусского феномена Геннадий Плеханов в 1961 году выдвинул юмористическую теорию, что в месте падения «метеорита» 30 июня собралась туча комаров объемом не менее пяти кубических километров, из-за чего произошел тепловой взрыв, повлекший за собой разрушение леса.

Существует еще масса гипотез — шутливых и серьезных, — но пока ни одна из них не подтвердилась.