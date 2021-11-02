Пролив Босфор временно закрыли для транзитных судов из-за тумана. Туман, начавшийся в Стамбуле ночью, усилился к утру. Это один из важнейших проливов: он обеспечивает доступ к Средиземному морю и океанам большей части России, Украины, странам Закавказья и Европы. Через него везут как сельскохозяйственную продукцию, так и российскую нефть. И хотя пролив открыли для навигации, простой уже мог значительно отразиться на экономике.

Временное закрытие Босфора

Босфор закрыли в 08:05 (время совпадает с московским), сообщил сайт Нaberturk. Согласно данным издания, также приостановили паромное сообщение на линии Галлиполи — Лапсеки. Закрыли и пролив Дарданеллы, соединяющий Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором — и с Черным.

Причиной прекращения судоходства стал туман, который снизил видимость на море. Туман накрыл Стамбул в ночь на вторник, 2 ноября, при этом к утру он лишь усилился. Из-за ухудшения погодных условий капитанов судов, заходящих с севера и юга, предупредили о временной приостановке движения по проливу. В итоге навигацию возобновили лишь к вечеру.

Как закрытие Босфора связано с мировой экономикой

Босфор является одним из самых важных проливов. Большую роль в экспорте через Босфор играет нефть из России и Каспийского региона.

Закрытие пролива даже на несколько часов может принести значительные убытки. Об этом «360» рассказал врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Алексей Кузнецов.

«Компании, у которых в данный момент суда находились в проливе, понесут убытки», — пояснил Кузнецов.

Схожей точки зрения придерживается и заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Рогожин.

«Закрытие пролива — крайне неприятное явление в любой ситуации. Страдают все страны, которые транспортируют свои товары через пролив — как экспортируют, так и импортируют. Все, конечно, понесут убытки, безусловно. По графику суда прибывают, потом должны освобождать площадь… Это сплошные убытки. <…> Частично и у нас могут возникнуть проблемы. Кое-что мы и импортируем, и тем более экспортируем — пшеницу, в частности. А она требует особых условий хранений», — отметил Рогожин.

О потерях из-за закрытия пролива «360» рассказал и экономист Андрей Стариков. Он назвал Босфор одной из главных «калиток» для торговых судов. Для определения убытков он привел в пример закрытие Суэцкого канала, которое произошло весной этого года. Тогда каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd’s List, блокировка канала задерживала товаров на сумму почти 9,6 миллиарда долларов в день или 400 миллионов долларов в час.

«Босфор очень важный канал. Можно посчитать, сколько стоит час простоя в таких условиях. <…> Конечно, такие ситуации, как простой, всегда оборачиваются для логистов, перевозчиков потерями. Это свидетельство того, насколько зависима экономика. Глобализация имеет свои риски», — пояснил Стариков.

Природа против экономики

Туман, закрывший Босфор, не первое природное явление, которого могло сильно ударить по экономике, отметил Кузнецов. Он напомнил, что сильный урон нанесло извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году. Тогда ущерб мировой экономике составил пять миллиардов долларов, говорилось в коммюнике компании Airbus.

Глава Oxford Economics Адриан Купер отметил, что от извержения вулкана финансово пострадали не только пассажиры и авиакомпании. По его словам, кризис затронул торговлю, инвестиции, туризм и производство.

«Последствия кризиса ощутили на себе и те, чья деятельность связана с товарами, которые экспортируется или импортируется воздушным транспортом, а также те, кто зависит от объемов производства и производительности», — процитировало Купера агентство РИА «Новости».

Урон экономике нанесли и разрушительное землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии, произошедшие в 2004 году. Землетрясение стало самым мощным с 1964 года и третьим по силе с 1900 года. Тогда пострадали и люди, и инфраструктура, напомнил Кузнецов. От подчеркнул, что некоторые районы до сих пор не оправились.