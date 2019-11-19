Густой туман опустился 19 ноября на Москву и Подмосковье. Проснувшись утром, жители региона увидели затянутые дымкой улицы. Синоптики уверяют, что этот туман — признак тепла, хоть и недолгого.

Второй день подряд густой туман окутывает по утрам Москву и область. Видимость из-за него, конечно, хуже, зато как красиво!

Некоторые жители региона сравнили столичную погоду с лондонской.

Другие совершенно справедливо вспомнили мультфильм «Ежик в тумане» и полушутя обеспокоились, как бы не заблудиться.

Природное явление повлияло на работу столичных аэропортов. По данным «Яндекс.Расписание», во Внуково задержаны 18 рейсов, еще пять отменены.

В Домодедово 10 самолетов вылетят с опозданием, семь рейсов отменили. В Шереметьево задержались три рейса.

Однако в пресс-службах московских авиаузлов РБК сообщили, что работают в штатном режиме несмотря на густой туман.

В связи низкой видимостью Центр организации дорожного движения призвал водителей соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Согреться до снега

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила «360», что такие густые туманы больше характерны для октября, чем для ноября. Однако регион все еще находится в теплом секторе атлантического циклона, атмосферный вихрь и вызвал такое погодное явление. Густые длительные туманы — примета теплой осени, которая близится к завершению.

Постепенно циклон будет смещаться на восток, ему на смену придет антициклон с холодным и сухим воздухом. «Уже днем 20 ноября туманам придет конец, и наступит конец и теплой погоде. Сегодня, наверное, будет самый последний теплый день, когда температура в городе будет около +4…+5 градусов. Затем она начнет понижаться», — добавила Позднякова.

Зарайск. Источник фото: телеканал «360»

Подступающий к столичному региону холодный антициклон, отметила метеоролог, принесет с собой морозы. Но снега пока не будет. По прогнозам синоптиков, осадки, вероятнее всего, начнутся в последние дни ноября, с 27-28 числа.

19 ноября в в Москве и области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Днем столичные термометры покажут от +3 до +5 градусов, в Подмосковье будет от 0 до +5 градусов. Ночью похолодает до -1 и -4 градусов соответственно. 20 ноября температура упадет до -1…+1 градуса, пройдут небольшие осадки. На дорогах области возможно образование гололеда.