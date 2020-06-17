Насильник с запахом солярки. Почему тулунского маньяка не могли поймать 30 лет

Тулунскому маньяку, на протяжении более 25 лет насиловавшему и убивавшему женщин, вынесли окончательное обвинение. Дело 52-летнего преступника заняло 100 томов. Что известно о маньяке?

СКР завершил расследование зверств тулунского маньяка. После того как обвиняемый ознакомится с сотней томов уголовного дела, его передадут в суд.

Тулунский маньяк появился в небольшом иркутском городке еще в 1992 году, именно тогда, по версии следствия, обвиняемый начал совершать преступления. На тот момент мужчине было всего 24, когда его задержали, зимой 2019-го, ему перевалило за 50.

Сначала тулунского маньяка подозревали только в 11 изнасилованиях, произошедших с 2001 по 2012 год. Позже выяснилось, что на его совести еще как минимум 13 аналогичных преступлений. Несколько его жертв были несовершеннолетними.

Преступления и поиски

Сначала маньяк не убивал женщин. Ему удавалось оставаться неопознанным — он уводил своих жертв в пустынные места, угрожая убить, и там насиловал их. Однако спустя некоторое время обнаружилось, что две его жертвы были убиты. Видимо, преступник боялся быть опознанным и так решил замести следы.

Установить личность долго не могли — женщины давали противоречивые показания на счет внешности преступника. Следствию пришлось работать с тем, что есть: основными приметами потенциального насильника были усы, коричневая кепка и запах солярки от одежды. Жертвы также описывали его как мужчину от 40 до 65 лет. Но по таким признакам под подозрение попадал каждый шофер, рабочий котельной или угольного карьера.

«Я сначала подумала, что это кто-то из наших, но когда попыталась высвободиться, он ножом порезал мне руку. Кровь брызнула на юбку, и я поняла, что это не шутки», — рассказывала одна из пострадавших, на нее маньяк напал еще в 2003 году.

По ее словам, их с сестрой крики слышали местные жительницы, но в полицию не обратились. Позже полицейские, по словам потерпевших, занимались их делами без особого энтузиазма, все изнасилования с одинаковым почерком объединили в серию только к 2010-м годам.

Даже после этого долгое время расследование не давало результатов — биологический материал с мест преступления анализировали, сравнивали с тем, что есть в базе, проводили опросы и тестирования населения.

С мертвой точки дело сдвинулось, только когда в Тулун приехала оперативная группа, поймавшая экс-милиционера и «ангарского маньяка» Михаила Попкова, переплюнувшего по количеству жертв даже Чикатилло.

Следователи повторно опросили свидетелей и пострадавших, составили несколько фотороботов, которые развесили по городу и распространили в СМИ и в соцсетях.

Источник фото: СУ СК РФ по Иркутской области

В 2019 году в одном из этих портретов местный житель узнал своего соседа и сообщил об этом в полицию.

Экспертиза показала, что ДНК задержанного мужчины на 100% совпадает с ДНК преступника. Им оказался 51-летний бульдозерист с местного угольного разреза. У мужчины была семья, двое взрослых детей, никто из них до последнего не верил, что отец и муж мог совершать такие преступления.

«Он добрый, душевный, отзывчивый человек. Неужели вы думаете, что жена не заподозрила бы ничего, если бы он действительно совершал преступления?» — рассказала невестка подозреваемого «Комсомольской правде».

В 2020 году о деле тулунского маньяка вышел документальный фильм «Пленницы кожаного мешка», где рассказывается обо всех преступлениях почти 30-летней истории преступника.

Сейчас мужчину ждет суд. Его обвиняют по трем статьям — «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд начнется после того, как обвиняемый ознакомится с материалами дела.