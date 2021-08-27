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    27 августа 2021, 15:08

    Серийного убийцу детей в Тюмени заподозрили еще 10 лет назад. Его узнали по почерку и сходству жертв — но не поймали

    Татьяна Струкова

    Одна из главных тем в российских новостях сегодня — убийство восьмилетней школьницы в Тюмени и серия похожих преступлений в городе с исчезновением детей на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. Так называемого тюменского маньяка до сих пор не поймали — подозреваемый в последнем убийстве отрицает свою причастность к другим похищениям. Криминалисты тоже сомневаются, что это был он.

    Серийного убийцу детей в Тюмени заподозрили еще 10 лет назад. Его узнали по почерку и сходству жертв — но не поймали

    Восьмилетняя школьница пропала 30 июня 2021 года, ее тело нашли спустя полтора месяца поисков, 19 августа. Труп был оставлен на берегу озера Оброчное в коробке и полиэтиленовых пакетах всего в двух километрах от дома ребенка. Девочка была связана электрическим проводом, изнасилована и задушена — все это напомнило горожанам о преступлениях, которые потрясли город 20 лет назад.

    Тюменская серия

    С конца 90-х в Тюмени, уверены местные жители, орудовал маньяк: восемь детей пропали в период с 1997 по 2010 год. В мае 1997 года пропала 16-летняя девочка, в октябре 1998 года — 13-летняя, в декабре 1999-го — 12-летняя. Все дети пропали по дороге домой из школы, никаких свидетелей ни в одном из случаев не было.

    В 2008 году маньяк, как считает следствие, вернулся. В ноябре пропал 12-летний мальчик — вышел из двора дома и не вернулся. В августе 2009 года домой не вернулась еще одна 12-летняя девочка. Она пошла в магазин, а потом села в какую-то машину — больше о ней ничего не слышали. В октябре 2010 года бесследно исчезла 11-летняя тюменка — в 2021 году местные жители с ужасом говорили о том, что она очень похожа на убитую в этом году восьмилетнюю школьницу.

    Все пропавшие дети были примерно одного возраста — 11-12 лет. Исключением стала первая жертва маньяка. В основном пропадали девочки, все были худощавого телосложения, со светлыми или русыми волосами ниже плеч. У трех жертв из восьми было косоглазие. Их тела так и не нашли.

    Под описание жертв тюменского маньяка подходит и найденная мертвой в августе этого года школьница. В 2001 и 2002 годах в Тюмени также пропали две девочки 11 и 13 лет. Их тела нашли — дети были связаны и задушены, но, в отличие от последнего убийства, девочек не насиловали.

    В 2011 году пропажи четырех детей следователи объединили в одно производство — и маньяк затаился. Сейчас один из главных вопросов: тот ли это человек, которого подозревают в последнем громком убийстве?

    Портрет маньяка

    После пропажи 2010 года следствие смогло составить фоторобот потенциального маньяка — одноклассник видел девочку на перекрестке с неизвестным мужчиной около зеленого автомобиля.

    Серийного убийцу детей в Тюмени заподозрили еще 10 лет назад. Его узнали по почерку и сходству жертв — но не поймали | Изображение 1Фоторобот, составленный полицией по делу тюменского маньяка в 2010 году. Источник фото: соцсети

    Криминалист Дмитрий Кирюхин, благодаря которому дела объединили в серию, еще в 2011 году составил психологический портрет тюменского маньяка. По его мнению, это был мужчина 40–45 лет без судимостей и с положительной характеристикой, которого в педофилии никто не подозревает.

    Также мужчина, считает криминалист, может сожительствовать с женщиной, у которой есть ребенок возраста жертв, у него есть машина, а также дача или дом, куда он может привозить девочек. Одну из найденных в 2000-х жертв, по версии следствия, долгое время держали взаперти перед тем, как убить, — в организме девочки не нашли никаких остатков пищи, как будто ее не кормили несколько дней.

    Перед семьей тюменский маньяк мог прикрываться охотой или рыбалкой — обо всем этом Кирюхин рассказал «Редакции». Профессия же потенциального маньяка, скорее всего, связана с разъездами. Найти виновного в преступлениях 20-летней давности до сих пор так и не смогли.

    Нынешний подозреваемый в убийстве восьмилетней тюменки под описание не подходит: 40-летнему экс-силовику на момент первого похищения было всего 16 лет. О том, что Бережной не может быть тюменским маньяком, заявил РЕН ТВ и психиатр Василий Бейнарович. По его мнению, маньяк ищет уязвимых детей — об этом говорит косоглазие некоторых жертв.