Одна из главных тем в российских новостях сегодня — убийство восьмилетней школьницы в Тюмени и серия похожих преступлений в городе с исчезновением детей на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. Так называемого тюменского маньяка до сих пор не поймали — подозреваемый в последнем убийстве отрицает свою причастность к другим похищениям. Криминалисты тоже сомневаются, что это был он.

Восьмилетняя школьница пропала 30 июня 2021 года, ее тело нашли спустя полтора месяца поисков, 19 августа. Труп был оставлен на берегу озера Оброчное в коробке и полиэтиленовых пакетах всего в двух километрах от дома ребенка. Девочка была связана электрическим проводом, изнасилована и задушена — все это напомнило горожанам о преступлениях, которые потрясли город 20 лет назад.

Тюменская серия

С конца 90-х в Тюмени, уверены местные жители, орудовал маньяк: восемь детей пропали в период с 1997 по 2010 год. В мае 1997 года пропала 16-летняя девочка, в октябре 1998 года — 13-летняя, в декабре 1999-го — 12-летняя. Все дети пропали по дороге домой из школы, никаких свидетелей ни в одном из случаев не было.

В 2008 году маньяк, как считает следствие, вернулся. В ноябре пропал 12-летний мальчик — вышел из двора дома и не вернулся. В августе 2009 года домой не вернулась еще одна 12-летняя девочка. Она пошла в магазин, а потом села в какую-то машину — больше о ней ничего не слышали. В октябре 2010 года бесследно исчезла 11-летняя тюменка — в 2021 году местные жители с ужасом говорили о том, что она очень похожа на убитую в этом году восьмилетнюю школьницу.

Все пропавшие дети были примерно одного возраста — 11-12 лет. Исключением стала первая жертва маньяка. В основном пропадали девочки, все были худощавого телосложения, со светлыми или русыми волосами ниже плеч. У трех жертв из восьми было косоглазие. Их тела так и не нашли.

Под описание жертв тюменского маньяка подходит и найденная мертвой в августе этого года школьница. В 2001 и 2002 годах в Тюмени также пропали две девочки 11 и 13 лет. Их тела нашли — дети были связаны и задушены, но, в отличие от последнего убийства, девочек не насиловали.

В 2011 году пропажи четырех детей следователи объединили в одно производство — и маньяк затаился. Сейчас один из главных вопросов: тот ли это человек, которого подозревают в последнем громком убийстве?

Портрет маньяка

После пропажи 2010 года следствие смогло составить фоторобот потенциального маньяка — одноклассник видел девочку на перекрестке с неизвестным мужчиной около зеленого автомобиля.

Фоторобот, составленный полицией по делу тюменского маньяка в 2010 году. Источник фото: соцсети

Криминалист Дмитрий Кирюхин, благодаря которому дела объединили в серию, еще в 2011 году составил психологический портрет тюменского маньяка. По его мнению, это был мужчина 40–45 лет без судимостей и с положительной характеристикой, которого в педофилии никто не подозревает.

Также мужчина, считает криминалист, может сожительствовать с женщиной, у которой есть ребенок возраста жертв, у него есть машина, а также дача или дом, куда он может привозить девочек. Одну из найденных в 2000-х жертв, по версии следствия, долгое время держали взаперти перед тем, как убить, — в организме девочки не нашли никаких остатков пищи, как будто ее не кормили несколько дней.

Перед семьей тюменский маньяк мог прикрываться охотой или рыбалкой — обо всем этом Кирюхин рассказал «Редакции». Профессия же потенциального маньяка, скорее всего, связана с разъездами. Найти виновного в преступлениях 20-летней давности до сих пор так и не смогли.

Нынешний подозреваемый в убийстве восьмилетней тюменки под описание не подходит: 40-летнему экс-силовику на момент первого похищения было всего 16 лет. О том, что Бережной не может быть тюменским маньяком, заявил РЕН ТВ и психиатр Василий Бейнарович. По его мнению, маньяк ищет уязвимых детей — об этом говорит косоглазие некоторых жертв.