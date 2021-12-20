Не проснулась после липосакции. Клиника обвинила «тучность» москвички в ее долгой реабилитации

Пластическая операция в одной из столичных клиник якобы закончилась для 34-летней женщины реанимацией. У нее произошла остановка дыхания, а врачи долго не могли вывести пациентку из наркоза. Случай они назвали штатным. Почему такое могло произойти и какие последствия вероятны после выздоровления, разбирался «360».

На процедуру липосакции Елена Б. пришла в клинику «Шарм», сообщил Telegram-канал «112». В ходе операции возникли проблемы — женщина перестала дышать, а у медиков не получилось ее разбудить. Пациентка нуждалась в искусственной вентиляции легких, и ее перевезли в реанимационное отделение столичной больницы. Состояние пострадавшей, по имеющимся данным, тяжелое.

В дозировке наркоза ошибиться сложно

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев пояснил «360», что причин состояния Елены Б. много. В том числе у нее мог случиться анафилактический шок из-за какого-либо препарата. Причем врачи вряд ли не спросили пациентку о наличии аллергии.

«Сейчас во всех документах, которые пациент подписывает накануне любой процедуры, не только операции, одним из первых обязательно идет указание о непереносимости тех лили иных лекарственных препаратов», — заметил Хорошев.

В дозировке наркоза в настоящее время ошибиться тоже довольно сложно. Если раньше врач мог как-то манипулировать дозами, то теперь все по-другому.

«Изначально заложено: вес такой-то — такое-то введение. Все рассчитано», — сказал кардиолог.

Наиболее частой причиной подобных состояний, подчеркнул он, является как раз непереносимость того или иного лекарственного препарата. В том числе и тех, которые употребляются при наркозе. Последствия тоже возможны различные.

Дай бог, чтобы она пришла в сознание, осталась жива. Может пройти бесследно, а может иметь очень тяжкие последствия Владимир Хорошев сердечно-сосудистый хирург и кардиолог.

Проснулась утром

Операцию москвичке проводил звездный пластический хирург Гайк Бабаян, уточнил РЕН ТВ. По его словам, пациентка находится дома и никакой чрезвычайной ситуации в клинике не было.

«Эта пациентка уже дома, пьет чай. У нас все хорошо. <…> Пациентка жива, здорова. Штатный случай — пациентка долго просыпается», — подчеркнул Бабаян.

В беседе с Life он добавил, что никаких жалоб у женщины нет и она держит связь с доктором.

Однако муж Елены Б. заявил, что два дня не может связаться с супругой — она не выходит на связь. В медучреждении ему якобы ничего толком не говорят и уверяют, будто бы «все отлично, все идеально, все хорошо».

«А с другой стороны, мне звонят из Склифа (НИИ скорой помощи имени Склифосовского — прим. ред.) и говорят, что там все плохо. Я не понимаю вообще. Приехать я туда не могу — она в реанимации», — сказал мужчина.

Позже Бабаян заявил РЕН ТВ о штатной ситуации и списал медленное пробуждение москвички на ее вес.

«Когда тучные пациенты, они медленно просыпаются. <…> Показатели давления, пульса, насыщения кислородом были в идеальных цифрах, то есть мы за ее жизнь и здоровье не переживали», — подчеркнул он.

Пластический хирург заметил, что в клинике решили перевести женщину в больницу, «чтобы был хороший контроль». Пациентка, заверил Бабаян, уже дома и скоро придет на перевязку.

«Она утром проснулась — и сегодня уже дома. Она выписалась, ее лечение и операция прошли нормально, без каких-либо проблем», — сказал он, добавив, что у клиники есть необходимая лицензия, собственная реанимация и палата пробуждения.