Тучи из черных таежных мошек накрыли Ульяновскую область. От укусов гибнет скот и страдают жители

Ульяновскую область атаковали полчища мелких вампиров. Они нападают огромными стаями утром и вечером. Домашний скот и жителей региона терроризирует черная таежная мошка. У этого насекомого болезненные укусы, и просто так от него не спрятаться. Больше всех пострадал Сурский район, где от нападения роя черных мошек погибли 10 коров, а 12 жителей обратились за медицинской помощью.

Жужжащий террор

Черная таежная мошка в Сурском районе Ульяновской области обитает давно, но такого количества, как в этом году, местные жители не видели никогда. Издание ulpravda.ru сообщило, что власти региона пока не определились, что делать с опасными насекомыми. Но уже за неделю в местную больницу обратились 12 человек, из которых шестеро — это дети. Одну женщину пришлось госпитализировать.

«Мы связались с региональным министерством природы, обозначили им возникшую проблему, сейчас согласовываем с этим ведомством действия по обработке территории», — рассказал заместитель главы администрации Сурского района Ульяновской области Максим Ведерников.

Он подчеркнул, что пока никакого решения по этому вопросу в центре не приняли, поэтому власти муниципалитета просто осматривают территорию.

Чтобы понимать весь ужас, с которым столкнулись жители достаточно посмотреть видео с огромным роем.

Атакуют мошки открытые участки тела. На месте укуса сначала появляется покраснение, а потом начинает зуд и жжение. Все это может перерасти в волдыри и дойти до повышения температуры.

Врачи рекомендовали жителям промывать раны и обрабатывать неспиртовым антисептиком. Если под рукой его нет, то можно промыть раствором соды. На улицу лучше не выходить утром и вечером, когда мошки особенно активны. Необходимо носить закрытую одежду и избегать водоемов, где роятся насекомые.

Последствия вмешательства

Нашествие мошек — это последствие неправильных работ с землей после вырубки леса. Об этом «360» рассказал профессор и зоолог Евгений Абизов.

«Если вырубка леса находится в низине, то это приводит к заболачиванию местности. Атмосферные осадки и грунтовые воды начинают подниматься, так как корни растений не собирают достаточное количество воды. В этих условиях активно начинают размножаться насекомые», — пояснил эксперт.

Евгений Абизов подчеркнул, что в странах Европы после вырубки идет рекультивация земли и сажают новые деревья. Но у нас этим никто не занимается, так как это требует денег. Все это приводит к экологическим изменениям.

По словам профессора, для Приволжского федерального округа нашествие мошек в последние годы стало частым явлением, но еще 15 лет назад таких случаев были единицы. Само насекомое кроме неприятностей может быть и переносчиком различных заболеваний.

«Самый главный момент, поскольку большое количество особей нападает, то возможны аллергические реакции на введение чужеродного белка при укусе. Для крупного рогатого скота и других домашних животных это также вызывает большой дискомфорт», — подчеркнул Евгений Абизов.

Способов защиты от мошек несколько. В данный момент жителям Ульяновской области может помочь распыление инсектицидов с самолетов. Но прежде всего нужно отказаться от заболачивания почвы, а на месте вырубок развертывать лесопосадки или отдавать эти участки под распашку. Но все это требует большого количества средств.