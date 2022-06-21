Ту-214 может заменить лайнеры Boeing и Airbus. Поможет увеличение производства

Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 как основу своего авиапарка. По характеристикам российский лайнер не уступает известным моделям Airbus и Boeing. По мнению специалистов, производство осложнят нехватка квалифицированных кадров и высокая стоимость.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что компания «Аэрофлот» рассматривает пассажирский лайнер Ту-214 как базовый самолет для своего авиапарка. По словам министра, полеты российскими авиакомпаниями безопасны и «никто не будет рисковать жизнью пассажиров». Он также добавил, что перед авиакомпанией стоит проблема комплектующих запчастей, но ее можно решить.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российским авиакомпаниям до 2030 года поставят более тысячи самолетов на нужды гражданской авиации. В планах — производство 142 самолетов SSJ New, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214, а также 270 самолетов МС-21 и 12 Ил-96-300.

В марте вице-премьер Юрий Борисов заявил, что производство отечественных гражданских самолетов не прекратится, несмотря на санкционное давление. Он заявил, что Россия проанализирует потребность в самолетах Ту-214.

Характеристики Ту-214

Ту-214 представляет собой узкофюзеляжный двухдвигательный самолет с дальностью 6500 километров, который отличается высокой топливной экономичностью и комфортом. Свой первый полет он совершил в 1996 году. Модель полностью отвечает международным требованиям по шуму и выбросу вредных веществ в атмосферу. Его разработкой занимается ПАО «Туполев», а производит Казанский авиационный завод имени Горбунова. Лайнер подходит как для перевозок внутри страны, так и для международных.

Ту-214 отличают современная аэродинамическая компоновка, совершенный пилотажно-навигационный комплекс оборудования и экономичные двигатели. При этом в комплектующих лайнера нет иностранных запчастей. По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, производство Ту-214 не будет масштабным, но модель станет дополнением к другим лайнерам.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Блинов

Размах крыла Ту-214 достигает 42 метров. Для сравнения: у выпущенного в 1997 году Boeing 737-800 этот показатель равен 35,79, а у Airbus А-320 он достигает 34,09 метра, писало РИА «Новости». Длина российского самолета больше, чем у западных моделей. У Ту-214 она составляет 46,20 метра, у аэробусов — 37,57 метра, а у американских лайнеров — 39,47 метра.

Мест для пассажиров в Ту-214 тоже больше по сравнению с другими компаниями. Лайнер вмещает в себя до 210 человек, в то время как в Boeing максимальное число мест составляет 189, а в Airbus — 180.

Дальность у Ту-214 составляет 6500 километров, в то время как у Airbus она 4900 километров. У Boeing этот показатель достигает 4000 километров. Отечественные лайнеры использовали двигатели ПС-90А, в отличие от аэробусов и американских самолетов, в которых действуют CFM International.

Сложности производства

Специалисты отметили сложности, с которыми может столкнуться Ту-214 при производстве. Заслуженный пилот Российской Федерации, вице-президент Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» Николай Карпов напомнил «360», что в год страна будет производить 10-12 самолетов. По его словам, было бы неплохо, если бы такого показателя Россия достигла за месяц.

Фюзеляж самолета Ту-214 в цехе. Источник фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

Исполнительный директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин тоже отметил, что темпы производства Ту-214 пока что сильно уступают иностранным аналогам.

«Сейчас в год производят один-два самолета Ту-214. А Airbus и Boeing делали по 50 узкофюзеляжных моделей в месяц. Их темпы производства замедлились из-за пандемии COVID-19, но они планируют выпускать по 60 самолетов в месяц», — рассказал Пядушкин.

По словам Карпова, двигатель ПС-90А уже устарел и не конкурирует с современными аналогами, поэтому в Ту-214 его будут менять. Другая проблема — нехватка специалистов для создания отечественных самолетов.

«На самом деле их практически нет. Сейчас физически не хватает рук для производства самолетов», — отметил Карпов.

При этом стоимость производства воздушного судна значительно увеличилась. По словам Карпова, раньше Ту-214 обходился в 16 миллионов долларов, позднее его цена дошла до 32 миллионов. Специалист не исключил, что в будущем цена будет еще выше.