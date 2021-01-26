Американцы испугались Ту-142 у берегов Аляски. Им есть что там скрывать

Российские противолодочные самолеты пролетели над морем рядом с Аляской. Это был плановый полет, в ходе которого военные проверяли свои навыки на местности, не покрываемую радиотехническими средствами. Но не только ради этого они летали 11 часов.

Полет у Аляски

Ту-142М3 Тихоокеанского флота провели плановые полеты над Беринговым и Чукотскими морями, сообщили в Восточном военном округе по Тихоокеанскому флоту. За 11 часов противолодочные самолеты преодолели восемь тысяч километров. По данным военных, пилоты отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации.

Объединенное воздушное командование США и Канады сообщило, что два Ту-142 пролетали около Аляски. Они не входили в чужое воздушное пространство, а делали все в соответствии с международными правилами.

Противолодочная машина

Ту-142 изначально создавался для обнаружения и уничтожения подводных лодок, но фактически в ВМФ используется для дальней океанской разведки и дежурства в системе поисково-спасательной службы. Модификацию Ту-142М3 начали испытывать в 1987 году, а в 1994-м с конвейера вышел последний самолет этой версии.

В середине 90-х от модели Ту-142 начали отказываться. Но к началу 2000-х их самолетный парк начали реорганизовывать. И в России осталось по одной эскадрилье (восемь бортов) на Северном флоте и Тихоокеанском.

Ту-142 использует гидроакустическую систему «Беркут» для поиска подводных лодок. В качестве основного средства поиска субмарин используются самоликвидирующиеся буи. 14-килограммовый РГБ-1 имеет особую частоту передатчика информации и свой код маяка. Также есть более тяжелые буи — 40-килограммовый РГБ-2.

На Ту-142 установлен противолодочный комплекс «Коршун». Он использует инфразвуковые буи, позволяющие получить отраженный сигнал от неподвижной лодки.

Характерная особенность Ту-142 — мощная радиолокационная станция кругового обзора.

У Ту-142 довольно мало оружейных систем. Он оснащен пулеметами, торпедами, противолодочными авиационными ракетами, бомбами «Ласточка» и «Скворец» и минами.

Источник фото: Министерство обороны Японии

Реальные задачи

Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил «360», что главная задача Ту-142 — обнаружение и уничтожение стратегических и атомных подводных лодок с ударным вооружением.

Леонков напомнил, что патрулирование производилось в регионе, в котором США собираются усиливать свое присутствие и регулярно проводят учения с участием подлодок. Последние испытания состоялись в 2020 году. Тогда иностранные субмарины всплывали и производили условные пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Понятно, что предназначались они не какому-то мифическому врагу, они четко обозначали, что предназначены для России. Когда проводились эти учения, тоже появлялись наши Ту-142. Американцы очень удивлялись, откуда мы узнали, как подгадали Алексей Леонков.

Леонков добавил, что плановые полеты происходят регулярно. Так Россия дает понять, что следит за границами и не допустит «неожиданных эксцессов».

Собеседник «360» отметил, что регион, где осуществлялось патрулирование, важен, потому что там проходит Северный морской путь. Американцы заявляют, что для них не имеют значения ни морские границы, ни особые экономические зоны. Россия же дает понять, что по прилегающему участку морского пути необходимо ходить по нашим правилам.

По слова Леонкова, в регионе патрулирования присутствуют российские силы. Там база Тихоокеанского флота, противовоздушной обороны. Развернуты общевойсковая армия и средства береговой обороны.

Этот регион мы укрепляем в плановом порядке, потому что если этого делать не будем, то с той стороны это делать будут однозначно. Делаем некий зеркальный ответ тому, что пытаются сделать наши оппоненты, которые находятся в Тихом океане Алексей Леонков.

Чрезвычайно важный регион

Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал «360», что любой самолет, корабль, подлодка или другая техника, которая находится вблизи иностранных берегов или машин, ведет разведку. Тем более в районе Аляски — регионе, который для России крайне важен.

Этот регион чрезвычайно важный. Связано с тем, что там могут находиться американские атомные подводные лодки. Их там и искали самолеты Ту-142 Константин Сивков.

Какая именно техника располагается в Чукотском и Беринговом морях, никто не знает. По словам Сивкова, это военная тайна. Однако можно предположить, что там могут стоять российские атомные подводные лодки и самолеты. Сивков не исключил, что, скорее всего, это отечественные подлодки проекта «Акула». Их цель — искать субмарины ВМС США.

Помимо российских подлодок, в регионе могут находиться корабли. Это маловероятно, но не исключено.