Цыганский табор терроризирует жителей Верхней Пышмы. В помощь полиции и администрации люди уже не верят

Табор цыган, который поселился в двухэтажных домах у школы № 1 на Красноармейской улице, держит в страхе жителей Верхней Пышмы. Люди боятся отпускать детей в школу и во двор, рассказывают о нападениях и избиениях, цыгане обвиняют в том же местных. Полиция и администрация призывают не разжигать межнациональную рознь, а горожане уже не верят в то, что разговоры смогут изменить ситуацию.

Жалобы обеих сторон

Жительница Верхней Пышмы Арина (имя изменено по просьбе героини — прим. ред.) пожаловалась на то, что цыганские дети почти все время бегают во дворах, шумят, воруют в окрестных магазинах и могут напасть на ребенка, если он вышел один.

Пошел у меня, например, ребенок в магазин, они могут выскочить, толпой напасть — и это нормальное явление для них. Они провоцируют на конфликты, могут спокойно из окна обматерить — это норма у них. А если им ответишь, они вообще всем табором выбегут из дома, окружат — это страшное дело Арина.

Другая мать рассказала, что около цыгане пристали к ее сыну на улице Кривоусова. Мальчик ехал на электросамокате, но остановился, так как уронил телефон. Подростки якобы хотели отнять у него самокат.

«Они подошли к нему, их было четверо или пятеро — двое подростков и другие помладше. И мальчик, который постарше, начал забирать самокат. Сын держал самокат за руль, потом он закричал, и, так как там ходят люди, они испугались и убежали», — написала она в городском сообществе «ВКонтакте».

Однако в МО МВД «Верхнепышминский» рассказали «360», что в ходе проверки мать ребенка отказалась писать заявление, так как никаких противоправных действий против ее сына подростки не совершили.

Источник фото: E1.ru

Одна из горожанок написала в сообществе «ВКонтакте», что к ней пристал цыган и начал вымогать деньги. Причем, по словам пострадавшей, он не постеснялся делать это в людном месте.

«Он держал и не отпускал меня, пока я не переведу ему деньги. Ситуация очень страшная, я в слезах прибежала домой, собираюсь писать заявление. Будьте очень аккуратны, сейчас ходит какая-то банда этих людей, бьют и отбирают деньги у детей и взрослых», — рассказала она в соцсетях.

Сами цыгане рассказали порталу E1.ru, что после того, как им пригрозили коллективной жалобой, стараются реже выходить на улицу. Одна из цыганок, Людмила, рассказала, что ученики соседней школы якобы сами провоцируют ее детей.

«Говорят, что мои с палками ходят. Так, может, это для самообороны. Чурками их обзывают, засранцами. Недели две назад брызнули моему сыну в лицо из перцового баллончика. Мою племянницу даже в переносицу ударили. Пришла — у нее огромный синяк», — рассказала она.

Давняя история

Арина рассказала, что в этот двор цыгане заехали около пяти лет назад, но сначала никаких проблем не было. Двор считался спокойным, родители спокойно отпускали детей гулять одних. А потом в дом начали заезжать все новые цыганские семьи.

«Цыгане стали постоянно шуметь — они днем отсыпаются, вечером и ночью шумят — у них там свой уклад жизни. А мы люди рабочие: мы рано рано ложимся, рано встаем, ночью мы хотим отдыхать, а слышимость хорошая во дворах. Потом от них постоянный мусор, что под их окнами творится, я вообще молчу», — рассказала Арина «360».

Дворники, по ее словам, даже отказались от уборки этого двора из-за того беспорядка, который там якобы устраивают цыгане. Руководитель сообщества «Верхняя Пышма Live» «ВКонтакте» рассказал «360», что жители начали жаловаться на табор еще прошлой зимой, но серьезных проблем тогда не возникало.

Было относительно тихо, только рассказы о том, как маленькие дети пяти-восьми лет бегают голыми по улице, а если им делали замечание, они покрывали трехэтажным матом. Проблемы начались после того, как люди решили, что хватит молчать и нужно что-то решать руководитель городского сообщества «ВКонтакте».

В прошлом году во дворе, по словам Арины, был большой конфликт: цыгане приставали к местным детям, один из мальчиков, чтобы не вступать в драку, облил их водой, чтобы они отстали.

«Прибежали их родители, все старшие цыгане и начали разборки. Я, конечно, пошла защищать своих детей. Они все кучей навалились, начали кричать, обзываться. Потом мы ушли, прибежали взрослые к нам домой, начали мне угрожать, что убьют и так далее. В тот момент у меня не было телефона под рукой, да и меня так трясло, что я ничего не сняла», — рассказала она.

Позиция администрации

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин встретился с жителями улиц Красноармейская и Спицына 24 мая — именно здесь жаловались на поведение цыган. Он рассказал, что с документами у цыганских семей все в порядке — все они граждане России и регистрацией в Верхней Пышме, а в учебных заведениях на них не жаловались.

«Принято решение, что родители проведут воспитательные беседы с детьми во избежание провокаций и ненадлежащего поведения в общественных местах. В образовательных учреждениях также будут проведены беседы с учащимися о толерантном отношении к представителям разных национальностей», — сказано в заявлении администрации города.

В администрации заявили, что главная причина сложившегося конфликта в том, что родители не следят за досугом своих детей школьного возраста, «когда они предоставлены сами себе и не знают, куда приложить свою энергию». Чиновники обещали помочь решить вопрос — рассказать о бесплатных кружках для детей, но подчеркнули, что «занятость детей — это прежде всего обязанность родителей».

Однако в то, что беседы администрации или полиции как-то решат вопрос, Арина не верит. По ее словам, такие беседы по ее просьбе проводили не раз, но эффекта это не имело.

Я никогда с этим не сталкивалась, никогда у меня никакой ненависти не было к цыганам. Но сейчас они превратили наше существование, нашу жизнь в ад Арина.

На помощь правоохранителей в Верхней Пышме не надеются. Одна из местных жительниц написала, что в ее доме находится пункт полиции и сотрудники явно не могли не видеть поведения детей из табора, однако ничего не предпринимали.

«Заявление в полицию писать бесполезно, различные отговорки», — заключила другая горожанка, чей сын пожаловался ей на цыган.

Источник фото: МВД

Арина рассказала «360», что неоднократно обращалась в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН) с жалобами на цыган, но те заявляли, что это местные дети бьют их. Другая местная жительница рассказала порталу E1.ru, что в полиции посоветовали снимать побои и делать фото и видео нападений.

По данным городской группы Верхней Пышмы «ВКонтакте», родителям учеников школы № 1, рядом с которой живет табор, посоветовали «запретить любое взаимодействие с гражданами/подростками цыганской национальности», а также не провоцировать их и «обходить места скопления цыган».

У нас был хороший двор, а с их приходом дети у нас больше не гуляют, гуляют в других дворах. Нам в полиции и ПДН сказали обходить стороной их дом. А почему я должна обходить стороной? Я здесь живу Арина.

Начальник МО МВД «Верхнепышминский» Артем Талькин рассказал, что все жалобы жителей зарегистрировали и проведут по ним соответствующие проверки. Он также пообещал, что в полицию жители не жаловались, но правоохранители усилят патрулирование проблемного района.

«Заявлений от опрошенных граждан не поступило, основные претензии, которые высказывали опрошенные граждане, это то что соседи ведут себя шумно и то, что дети бегают гурьбой по двору. Полиция убедительно просит жителей не разжигать конфликт», — добавили в полиции.

Народный сход

Сейчас табор стал вести себя скромнее, рассказал «360» руководитель городского сообщества «ВКонтакте». На это повлияли и результаты встречи администрации с силовиками и представителем Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии «Рома Урал» Яном Соколом. Он уверен, что большая часть конфликтов происходит из-за стереотипов о цыганах.

«Да, мы веселая, шумная, многодетная национальность. И дети есть дети, бывают какие-то моменты, но это не межнациональные конфликты, это додумывают и нагнетают взрослые», — сказал он порталу E1.ru.

При этом Сокол подчеркнул, что цыгане из Верхней Пышмы не относятся к диаспоре «русских цыган». По его словам, это «другая каста ромов, называются влахи». Тем не менее главная задача сейчас, по мнению Яна Сокола, решить конфликт, а не разжигать межнациональную рознь. Он пообещал поговорить с цыганами и попросить их лучше заняться воспитанием своих детей.

«Люди считают, что это просто отписка, а не решение проблемы. И в этот же день там появились молодые люди — неизвестно, кто такие», — сказал руководитель городского сообщества.

Еще одной причиной установившегося спокойствия мог стать народный сход, который устроили местные жители.

«Наши анонимные достоверные источники сообщают, что на Красноармейской опять саботаж, цыгане и ППС. Как сообщается, тема та же — ППС приехала на вызов», — написали в городском сообществе.

Однако позднее стало известно, что полицию вызвали сами цыгане, испугавшись пришедшей в их дворы толпы. По данным «Верхняя Пышма Live», правоохранители даже задержали нескольких молодых людей из собравшихся, но в остальном все прошло тихо. Сами участники шествия заявляли, что пришли «в гости, чтобы за чашкой чая обсудить, как жить дальше».

«Люди хотят лишь мира между всеми диаспорами города, жить в тишине и спокойствии. Жители не единожды высказывали свое мнение: что хотят, чтобы администрация и лично глава города [Иван Соломин] приняли реальные меры для обеспечения безопасности в том районе. Те меры, которые были предприняты, люди не оценили и хотят чего-то большего», — заключил руководитель «Верхняя Пышма Live».