Цыганский дебош. Подробности ночного нападения на больницу в Саратове

Родственники скончавшегося после экстренной операции пациента устроили ночной дебош в больнице Саратова. Мужчину привезли в клинику в тяжелом состоянии, и медики уже не смогли ему помочь. Но его близкие, видимо, не согласились с действиями медиков и устроили дебош.

Нападение на больницу

30 июля родственники скончавшегося пациента устроили дебош в Саратовской городской клинической больнице № 1, рассказал «360» главврач Евгений Ковалев. Мужчина поступил на скорой в крайне тяжелом состоянии. Экстренная операция ему не помогла. Когда родственники узнали о смерти мужчины, они ворвались в больницу.

«Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего», — пояснил главврач.

Врачам пришлось вызвать несколько групп быстрого реагирования. Через пять минут правоохранители прибыли в больницу и быстро утихомирили родственников. По словам Ковалева, в результате нападения никто из медиков не пострадал.

«Выражаю огромную благодарность нашим сотрудникам, которые проявили стойкость, сдержанность и профессионализм. Правовую оценку действиям проникших в учреждение лиц дадут правоохранительные органы», — добавил Ковалев.

Порча имущества

В больнице полицейские задержали трех родственником погибшего, сообщили «360» в пресс-службе регионального МВД. Их доставили в отдел полиции для установления личностей и проведения проверки. «Материал зарегистрирован, ожидается процессуальное решение в установленный законом срок», — добавили в ведомстве.

Задержанные, сообщил ИА «Взгляд-инфо» официальный представитель МВД Владимир Костеров, подозреваются в порче больничного имущества.

«Начата проверка. Подсчитывается нанесенный ущерб. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — добавил Костеров.

Боль утраты родных пациентов понятна, но все вопросы нужно решать в Минздраве, а не в лечебных учреждениях. Тем более там по-прежнему действуют ограничения из-за коронавируса, напомнил советник главы ведомства Александр Колоколов.

«Хотим сказать, что, если у кого-то из родственников пациентов возникают аргументированные претензии к оказанию медпомощи, они могут обратиться к нам — в министерство здравоохранения. Мы на месте разберемся в каждой жалобе», — сказал Колоколов.

Дежурство табора

Нападавшие на больницу были цыганами, написала одна из пациенток медучреждения в паблике «Саратов ЧП».

«Цыгане с семи утра дежурили около больницы, а когда им сообщили, что их родственник умер, у них началась истерика, они все кинулись громить больницу, бросались на врачей, вели себя неадекватно», — сообщила пациентка.

Источник видео: паблик «Саратов ЧП»

«Цыгане вломились в 1-ю советскую больницу, требуют вернуть им тело умершего. На втором этаже все крушат, на врачей бросаются», — уточнил другой пациент.