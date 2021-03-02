Красные розы уже не в моде. Флористы рассказали, какие цветы стоит дарить на 8 Марта

8 Марта — любимый многими женщинами праздник, на который они традиционно получают цветы. Изначально праздничный день был связан с борьбой женщин за равноправие во всех областях жизни, теперь же он ассоциируется с началом весны, нежностью и женской красотой. «360» узнал у флористов, какими цветами лучше порадовать женщин в 2021 году.

Фавориты среди цветов

Мода, как известно, меняется, это касается и подарочных цветов на 8 Марта. По словам флориста Татьяны Андросенко, в этом году будут популярны те цветы, которые не каждый день можно встретить в салонах — это мимоза, ландыши и подснежники. Схожего мнения придерживается и флорист Элона Губаз.

Весной будут популярны весенние полевые цветы: тюльпаны, гиацинты, ранункулюсы и анемоны. Последние сейчас на пике популярности Элона Губаз.

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Владелица интернет-магазина цветов Светлана Ахметдинова также подтвердила, что тюльпаны и гиацинты сейчас пользуются спросом, однако добавила, что ранункулюсы относятся к сегменту премиум среди подарков.

Цветы-долгожители

Зачастую классические подарочные букеты радуют своих хозяек недолго. Если нужно, чтобы подарок простоял долго, стоит обратить внимание на цветы в горшках. Татьяна Андросенко объяснила, что такие растения будут долго распускаться и радовать глаз.

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Флорист Элона Губаз также добавила, что кустовая гвоздика и альстромерия будут долго стоять, за остальными растениями нужен тщательный уход.

«Все остальные растения трубчатые, и если постоянно менять воду, то смогут простоять неделю», — объяснила она.

Антитренды среди цветов

Флористы сошлись на том, что красные розы на 8 Марта уже всем надоели. По мнению Татьяны Андросенко, спрос на красные розы, которые украшает веточка гипсофилы, появился в годы дефицита, сейчас же выбор цветов для дам огромный.

Светлана Ахметдинова отметила, что сейчас уже нет такой популярности у алых роз, что объясняется новым поколением мужчин, которые по-другому смотрят на своих девушек.

Самые популярные подарки

«360» уже писал о популярных подарках, которые женщины получают на «гендерный праздник». Согласно исследованию «МТС Банка» количество транзакций в магазинах цветов вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями в месяце.

Второе место занимают ювелирные украшения, а на третьем — сувениры. Женщинам также часто дарят косметику, книги и игрушки.

Самым популярным совместным времяпрепровождением на 8 Марта стали походы в кино. Мужчины дарят дамам также путешествия: продажа авиабилетов выросла на 40%, а количество купленных билетов на поезд достигла 31%. Женщин также чаще водят в рестораны и фотостудии в праздничные дни.

По данным опроса «Билайн Бизнес», который привел ТАСС, мужчины в среднем тратят 2,6 тысячи рублей на подарки 8 Марта. При этом каждой женщине достается примерно четыре или пять подарков.

Среди опрошенных мужчин 65% любят делать сюрпризы, но только 56% представительниц прекрасного пола любят получать их. 56% мужчин покупают подарки за пару дней до праздника, о покупках за несколько недель до праздника начинают задумываться 22% представителей сильного пола.

Несмотря на бум онлайн-покупок, большинство мужчин (76%) все так же приобретают подарки офлайн.