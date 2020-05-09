Цветы и музыка — героям. Как отметили День Победы в Московской области
Чествование героев
Одним из самых первых ветеранов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что города Подмосковья — это то, по чему можно писать историю войны. Сопротивление позволило сдержать атаку противника на Москву.
Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они нас продолжают поддерживать, наставлять, помогать. Бодры духом!Андрей Воробьев.
9 мая Воробьев возложил цветы к мемориалу в Парке Победы, который находится в подмосковном селе Новопетровское. Там в братской могиле похоронены 15 партизан, которые, несмотря на пытки, в декабре 1941 года не выдали товарищей по движению.
Концерты под окнами
Этот День Победы получился необычным. Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим изоляции, мероприятия запрещены. А ветеранам, которым далеко за уже за 90, строго не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.
Но не поздравить ветеранов в Московской области не могли, поэтому мини-парады и ансамбли приехали чествовать их во дворах. Концерты проходили в Наро-Фоминске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе и других городах.
В Чехове росгвардейцы устроили концерт для Александра Васильевича Хмелевского. В 1945-м он дошел до Берлина, участвовал во встрече советских и американских войск на реке Эльбе. Теперь получает подарки с учетом всех рекомендаций, через родственников. Поздравление — тоже удаленное, через планшет. И все это время под окнами его дома играют песни военных лет.
Бессмертный полк
Из-за необходимости сохранять дистанцию в онлайн ушел и один из символов Дня Победы «Бессмертный полк». Все желающие могли отправить организаторам фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка».
Фотографии героев войны в течение всего 9 мая показывали на медиаэкранах, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».
Жители многоэтажек по всему Подмосковью выходили на балконы с портретами своих предков-фронтовиков, которыми они гордятся.
Песни на балконах
Новые условия позволили жителям Московской области объединиться по-другому. Со всех балконов Подмосковья звучали песни военных лет.
Музыканты Коломенской филармонии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с собственных балконов. Они исполнили бессменный хит «День Победы».
Концерты под окнами ветеранов