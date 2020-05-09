    09 мая 2020, 21:03

    Цветы и музыка — героям. Как отметили День Победы в Московской области

    Нина Петлинова, Юлия Булыгина

    Впервые за 75 лет День Победы прошел так — изоляционно. Но это не помешало Подмосковью чествовать ветеранов. Цветы, песни — все устраивалось специально для них, подаривших нам мирное небо. «360» побывал на некоторых площадках, где отмечали День Победы.
    Цветы и музыка — героям. Как отметили День Победы в Московской области

    Чествование героев

    Одним из самых первых ветеранов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что города Подмосковья — это то, по чему можно писать историю войны. Сопротивление позволило сдержать атаку противника на Москву.

    Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они нас продолжают поддерживать, наставлять, помогать. Бодры духом!

    Андрей Воробьев.

    9 мая Воробьев возложил цветы к мемориалу в Парке Победы, который находится в подмосковном селе Новопетровское. Там в братской могиле похоронены 15 партизан, которые, несмотря на пытки, в декабре 1941 года не выдали товарищей по движению.

    Концерты под окнами

    Этот День Победы получился необычным. Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим изоляции, мероприятия запрещены. А ветеранам, которым далеко за уже за 90, строго не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.

    Цветы и музыка — героям. Как отметили День Победы в Московской области | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Но не поздравить ветеранов в Московской области не могли, поэтому мини-парады и ансамбли приехали чествовать их во дворах. Концерты проходили в Наро-Фоминске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе и других городах.

    В Чехове росгвардейцы устроили концерт для Александра Васильевича Хмелевского. В 1945-м он дошел до Берлина, участвовал во встрече советских и американских войск на реке Эльбе. Теперь получает подарки с учетом всех рекомендаций, через родственников. Поздравление — тоже удаленное, через планшет. И все это время под окнами его дома играют песни военных лет.

    Бессмертный полк

    Из-за необходимости сохранять дистанцию в онлайн ушел и один из символов Дня Победы «Бессмертный полк». Все желающие могли отправить организаторам фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка».

    Фотографии героев войны в течение всего 9 мая показывали на медиаэкранах, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

    Жители многоэтажек по всему Подмосковью выходили на балконы с портретами своих предков-фронтовиков, которыми они гордятся.

    Песни на балконах

    Новые условия позволили жителям Московской области объединиться по-другому. Со всех балконов Подмосковья звучали песни военных лет.

    Музыканты Коломенской филармонии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с собственных балконов. Они исполнили бессменный хит «День Победы».

    Концерты под окнами ветеранов