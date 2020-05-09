Впервые за 75 лет День Победы прошел так — изоляционно. Но это не помешало Подмосковью чествовать ветеранов. Цветы, песни — все устраивалось специально для них, подаривших нам мирное небо. «360» побывал на некоторых площадках, где отмечали День Победы.

Чествование героев

Одним из самых первых ветеранов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что города Подмосковья — это то, по чему можно писать историю войны. Сопротивление позволило сдержать атаку противника на Москву.

Я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они нас продолжают поддерживать, наставлять, помогать. Бодры духом! Андрей Воробьев.

9 мая Воробьев возложил цветы к мемориалу в Парке Победы, который находится в подмосковном селе Новопетровское. Там в братской могиле похоронены 15 партизан, которые, несмотря на пытки, в декабре 1941 года не выдали товарищей по движению.

Концерты под окнами

Этот День Победы получился необычным. Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим изоляции, мероприятия запрещены. А ветеранам, которым далеко за уже за 90, строго не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.

Источник фото: телеканал «360»

Но не поздравить ветеранов в Московской области не могли, поэтому мини-парады и ансамбли приехали чествовать их во дворах. Концерты проходили в Наро-Фоминске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе и других городах.

В Чехове росгвардейцы устроили концерт для Александра Васильевича Хмелевского. В 1945-м он дошел до Берлина, участвовал во встрече советских и американских войск на реке Эльбе. Теперь получает подарки с учетом всех рекомендаций, через родственников. Поздравление — тоже удаленное, через планшет. И все это время под окнами его дома играют песни военных лет.

Бессмертный полк

Из-за необходимости сохранять дистанцию в онлайн ушел и один из символов Дня Победы «Бессмертный полк». Все желающие могли отправить организаторам фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка».

Фотографии героев войны в течение всего 9 мая показывали на медиаэкранах, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Жители многоэтажек по всему Подмосковью выходили на балконы с портретами своих предков-фронтовиков, которыми они гордятся.

Песни на балконах

Новые условия позволили жителям Московской области объединиться по-другому. Со всех балконов Подмосковья звучали песни военных лет.

Музыканты Коломенской филармонии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с собственных балконов. Они исполнили бессменный хит «День Победы».

Концерты под окнами ветеранов