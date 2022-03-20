Цунами из фейков и страдания по нефти. На Западе зазвучали голоса, указывающие на ошибки Белого дома

Пока жители США пытаются справиться с шоком от взлетевших цен на газ и бензин, Белый дом просит провластных блогеров снимать антироссийские тиктоки, чтобы оправдать удар по карманам простых американцев. Никаких внятных ответов и попытки взять на себя ответственность за случившееся Вашингтон даже не пытается предпринять. Однако это начали делать политологи, экономисты и некоторые СМИ в Штатах.

В конкуренции с Западом победят русские

В частности, профессор Университета Чикаго Джон Миршаймер накануне выразил уверенность, что в конкуренции с Западом победит именно Россия.

«США не сильно волнует Украина. По мере эскалации конфликта победят русские, а не мы. Мы, Запад, засунули соломину в глаз медведю. Как вы думаете, будет медведь улыбаться и разглядывать то, что мы делаем? Нет, он будет огрызаться. <…> В этом виноваты Соединенные Штаты Америки!» — подчеркнул специалист.

При этом он отметил, что США не будут считать себя проигравшими, а на положение украинцев им наплевать, хотя именно Белый дом толкнул их к конфликту с Россией.

«Мы сильно их толкали, чтобы они стали частью НАТО, <…> несмотря на то, что Россия ясно дала понять, что не потерпит этого», — заключил он.

По словам эксперта, в происходящем на Украине виноват Запад и в первую очередь США.

Он призывал американские власти без устали работать, чтобы наладить отношения с Россией. То же самое, по его словам, нужно сделать и Украине. Если украинские власти полностью отвернутся от РФ, они подвергнут республику серьезному риску, предупредил Миршаймер в интервью The New Yorker.

«Украину обязательно любить»

О дезинформации вокруг Украины недавно высказалась в эфире Real America’s Voice военный корреспондент и журналистка Лара Логан.

«На Украине происходит столько всего, о чем нам не рассказывают. Батальон „Азов“* (запрещен в РФ) финансируется США и НАТО. Они настоящие нацисты, у них нашивки СС», — поразилась она.

Логан отметила, что никогда не видела ничего подобного, хотя работает уже 35 лет. Тут же она пожаловалась на цензуру, писала Lenta.ru. «Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента России] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — пояснила.

По ее словам, несогласных с такими ценными указаниями начинают травить. «Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем», — добавила журналистка.

«Пир вранья»

Дезинформация, которой занимаются западные СМИ, превратилась в настоящее цунами, заявил французский доброволец, снайпер Эрван Кастель. Он в качестве добровольца вступил в ряды Народной милиции ДНР еще в 2014 году.

«Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии в западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил о ракетном ударе ВСУ по Донецку из комплекса «Точка-У». В результате погиб 21 мирных житель, ранения получили 36 человек.

«Были многочисленные фотографии и репортажи с улиц, где взорвалась ракета. И эти фотографии, сделанные в Донецке, я увидел в итальянской газете с репортажем о бомбардировке Киева российской армией», — возмутился доброволец.

Кастель с сожалением добавил, что никто не проверяет такие репортажи. «Западная общественность потребляет все. Это пир вранья», — заключил он.

Нефтяные страдания

Издание The Atlantic подняло тему нефти и ее цен, на которые повлияли в том числе санкции против России. Эти ограничительные меры предопределят развитие мирового рынка топлива на годы вперед, утверждает автор.

Он отметил, что Штаты вложили миллиарды долларов в строительство 129 заводов по переработке тяжелой нефти. А методом фрекинга добывают теперь легкую, но для смеси нужна российская. Издание отметило, что хотя российской нефти США импортируют сравнительно немного, внутренние цены на бензин выросли.

«Глобальная нефтяная система настолько пошатнулась, что один из ее основных поставщиков влияет практически на всех американцев», — констатировало The Atlantic.

Экономист Пол Крейг Робертс в интервью Unz Review заявил, что Вашингтон «достаточно глупый», чтобы полагать, будто санкции могут поставить Россию на колени.

Специалист добавил, что у Запада нет ничего, в чем нуждалась бы РФ, зато сам очень зависим от российских энергоресурсов и минералов. «Запад скоро будет умолять о пощаде и согласится на все, что Россия ни попросит», — подчеркнул он.

Попытки рассорить Китай с Россией

Издание Global Times заявило, что США давно были недовольны дружбой КНР и России. Настоящим бельмом на глазу их отношения стали для Вашингтона с момента, когда РФ начала проводить спецоперацию в Донбассе.

Штаты пытаются оказывать давление на многие страны, чтобы они занимали антироссийскую позицию, присоединялись к санкциям и никак не поддерживали позицию России касательно военно-биологической деятельности Штатов на Украине. Однако КНР не идет на поводу у Белого дома.

Китай в данной ситуации не может рисковать самым важным и стабильным стратегическим активом — отношениями с Россией, чтобы идти на поводу у Штатов, отметило Global Times.

К слову, именно Китай поддержал требования России, чтобы США предоставили ответы на вопросы касательно своего финансирования проектов в лабораториях на Украине.

* «Азов» — запрещенный в России националистический украинский батальон.