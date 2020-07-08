Цорн проработал в «Спартаке» чуть больше года. Но фанатам будет что вспомнить о его работе в клубе

Провальный сезон «Спартака» подходит к концу. И, похоже, владелец команды Леонид Федун нашел первого виновника неудачного выступления команды — уволен генеральный директор Томас Цорн. Он проработал на этом посту чуть больше года, но успел запомниться болельщикам своими решениями.

Последние годы результаты «Спартака» стремительно деградируют. После чемпионства в сезоне 2016/17 годов команда завершает сезоны все хуже и хуже. В этом году ситуация совсем катастрофическая — за четыре тура до конца чемпионата клуб идет седьмым и уже точно наберет меньше очков, чем сезоном ранее.

А начался этот очередной чемпионат России с перестройки в команде. Назначение Томаса Цорна в мае 2019 года стало самым серьезным изменением в структуре клубе на тот момент. До прихода в «Спартак» он был известен как организатор футбольных сборов и глава компании TZS, занимающейся менеджментом игроков.

Уход Глушакова и Комбарова

Первым значимым действием Цорна в «Спартаке» стало расторжение контрактов с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Это игроки, которые долгое время были в команде, но в итоге испортили отношения с фанатами — все дело в слухах о том, что группа футболистов намеренно сливала тренеров. В том числе болельщики были уверены, что Глушаков и Комбаров причастны к увольнению итальянца Массимо Карреры, который принес московской команде долгожданное чемпионство.

С приходом Цорна Глушаков и Комбаров расторгли контракты с командой. Правда, как минимум Глушакову пришлось заплатить, чтобы он ушел из клуба — в СМИ писали о сумме 100 миллионов рублей.

«Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию», — заверял Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».

Массовый переход клиентов TZS

Регламент запрещает одновременно работать агентом и занимать должность в клубе — может возникнуть конфликт интересов. Поэтому перед переходом в «Спартак» Цорн покинул основанное им же агентство.

«Перед тем, как перейти в „Спартак“, [я] оттуда ушел. TZS я закрыл. Но у меня была бригада ребят, которые работали и жили этим. У всех семьи, дети. Они решили создать новую подобную структуру — Team Zone Sports. Это другое юридическое лицо, иные учредители. Я к нему отношения уже не имею», — рассказывал Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».

Источник фото: Transfermarkt/ Клиенты агентства TZS

Но так или иначе сразу несколько футболистов, приписываемых этому агентству, в итоге оказались в московском клубе после утверждения Цорна в должности. Среди них — Малколм Баду, Тимур Акмурзин, Николоз Кутателадзе.

Уже после того, как Цорн стал работать в «Спартаке», контракт с агентством подписал футболист из молодежки московского клуба — Святослав Кожедуб.

Трансфер с международным скандалом

Особняком в послужном списке Цорна стоит трансфер аргентинца Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в «Спартак». За расследование обстоятельств взялась даже Международная федерация футбола. Претензии к этому переходу возникли у аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз», который, на первый взгляд, тут вообще не причем. Так что же подозрительного в переходе Понсе?

Дело в том, что вместе с ним из Италии в Москву переехал голкипер Андре Романьоли. СМИ писали, что выплата за этого вратаря оказалась многократно выше рыночной стоимости, чтобы цена Понсе могла стать ниже. Проще говоря — «Спартак» переплатил за Романьоли, но не доплатил за Понсе, писали СМИ.

По неофициальным версиям это было сделано из-за того, что «Рома» обязана передать 40% от суммы за игрока аргентинскому клубу «Ньюэллс Олд Бойз». Это условие было прописано при переезде Понсе в Италию. В итоге аргентинцы подали иск и потребовал расследования из-за недополученной прибыли.

Большие выплаты, а результаты все хуже

По оценкам СМИ, при Цорне на трансферы было потрачено 40 миллионов евро, а результаты в итоге хуже, чем годом раньше. Напомним ключевые переходы игроков в «Спартак» при немце на посту гендиректора. Все цифры дальше будут приведены по данным сайта Transfermarkt.

Гус Тиль перешел из «АЗ Алкмаар» за 16 миллионов евро — пока он не оправдывает надежды и часто остается на скамейке запасных. Алекс Крал обошелся красно-белым в 12 миллионов. Он успел провести на поле больше времени, чем Тиль, да и в целом был лучше, судя по средней оценке на сайте WhoScored.

Джордан Ларссон, наверное, оказался лучшем трансфером Цорна по соотношению цена-качество. Его приобрели за четыре миллиона евро, которые он неплохо отрабатывает. Также при Томасе Цорне в команду пришел Резиуан Мирзов. За него так же отдали четыре миллиона евро, но вот игра оставляет желать лучшего. Если судить по средней оценке, то Мирзов окажется среди худших игроков «Спартака» в этом сезоне.

Упомянуть стоит и о том, как за «Спартак» поиграл чемпион мира Андре Шюррле. Его арендовали у дортмундской «Боруссии». По оценкам СМИ, без полноценного контракта сделка оказалась очень дорогой. Немцу выплатили солидный бонус, а его команде — серьезную арендную плату. И это все помимо того, что московская команда платила Андре Шюррле зарплату. На это можно было бы закрыть глаза, но игра у чемпиона мира в России не задалась — он часто был травмирован и тосковал по семье. 1 июля его аренда закончилась, итог — 18 матчей и два гола.