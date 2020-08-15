Виктора Цоя большинство знает как бессменного лидера группы «Кино», навсегда покорившего миллионы сердец своим голосом, текстами и музыкой. Но Виктор Цой был еще художником и актером. Про Цоя вне «Кино» — в материале «360».

Новый художник

К 30-летию со дня гибели Виктора Цоя в Санкт-Петербурге открылась выставка «Не кончится лето», на которой собраны десятки неизвестных картин музыканта из архива его последней возлюбленной Наталии Разлоговой. Сегодня у нас появилась возможность познакомиться с Цоем-художником, о котором много лет знали лишь единицы.

Причем заниматься живописью Цой начал задолго до своей музыкальной карьеры, уверен куратор выставки, российский журналист, цифровой художник, дизайнер, основатель арт-группы Doping-pong Дмитрий Мишенин.

Больше того, Цой не просто рисовал на досуге — его полотна оказали большое влияние на всю группировку «Новые художники», в которой он состоял. Позже некоторые из членов этого объединения обрели известность, а вот Цоя в амплуа живописца широкая публика начала открывать для себя только сейчас.

«Мы говорим именно о влиянии Цоя на окружающую его богему тех лет, а не о каком-то обратном явлении. Он был лидером не только в музыке, но и в изобразительной части, как и в любом занятии, за которое брался», — уверен Мишенин.

Искусствовед, блогер и основатель Школы популярного искусства Анастасия Постригай добавила к этому, что среди знатоков Цоя оценивают довольно высоко — некоторые его работы продаются за десятки тысяч евро.

«Первая же ассоциация, которую можно провести, — это работы Жана-Мишеля Баския и Виктора Цоя. Мне кажется, наш Виктор не хуже, а Баския продается за сотни миллионов долларов. В живописи Цоя есть такой своеобразный наскальный реализм — очень экспрессивные графики», — уверена она.

Лидера «Кино» также сравнивают с Энди Уорхолом, который присылал Цою и «Новым художникам» свои книги с автографами, и с другим известным американским современным художником Китом Харингом, чьими работами Цой вдохновлялся при создании своих «квадратоголовых человечков».

Более того, «Новыми художниками» сильно интересовались на Западе — в 1988 году в Нью-Йорке прошла их выставка, на которой было 10 картин Цоя.

В творчестве Цоя есть отголоски и искусства ХIX века — его сравнивают с полотнами всемирно известного голландца Винсента Ван Гога.

«Они оба питали страсть к японскому искусству, которое способно выразить очень многое при помощи малых средств. У Цоя и Ван Гога это цвет и контур. Цой был по-японски минималистичен — как в текстах, так и в картинах», — объяснила Постригай.

Кроме того, Цой, по мнению искусствоведов, очень созвучен авангардистам. Он рисовал на клеенках, как грузинский примитивист Нико Пиросмани, использовал для создания своих полотен все, что было под рукой: полиэтиленовые пакеты, записные книжки, кассеты, детские фломастеры и многое другое.

По словам Мишенина, в 1990 году, в год своей гибели, Цой написал около 10 картин, то есть он очень активно занимался изобразительным искусством параллельно с развитием своей музыкальной карьеры.

Речь могла идти и о персональной выставке, и о развитии своего дизайна — он уже тогда начал оформлять свои вещи. Мы бы имели абсолютно другую историю современного искусства с Цоем-художником Дмитрий Мишенин цифровой художник, дизайнер, основатель арт-группы Doping-pong, куратор выставки «Не кончится лето», посвященной наследию Цоя в области изобразительного искусства.

«Ты так любишь эти фильмы»

Цоя-актера знают чуть лучше, чем Цоя-художника, во многом благодаря режиссеру Рашиду Нугманову, снявшему легендарную «Иглу» с лидером «Кино» в главной роли. С самого начала своей карьеры Нугманов предпочитал снимать кино с непрофессиональными актерами. В этой области Цой оказался одним из лучших.

Всего же в карьере Цоя-актера было четыре ленты: «Конец каникул», состоящий из четырех клипов «Кино», соединенных воедино; полудокументальный короткий метр Нугманова «Йя-Хха», в котором, помимо Цоя, снялись отцы-основатели Ленинградского рок-клуба — Борис Гребещиков, Майк Науменко и Константин Кинчев; а также легендарные «Асса» и «Игла».

Знаменитый советский и российский телеведущий, кандидат наук в области искусствоведения и академик киноакадемии «Ника» Сергей Шолохов уверен, что в кино Цоя звали из-за его уникального образа, созданного на концертах.

«У него был очень интересный типаж — такой меланхолический бунтарь. У нас обычно все бунтари какие-то яростные и агрессивные, а бунт Цоя носил очень печальный характер. Он был таким Пьеро, по крайней мере, экранный его образ. И в этом плане он был абсолютно уникален, таких больше не было», — уверен он.

При этом ни о каких игровых способностях Цоя в его карьере в кино речи не идет, об этом говорит и Шолохов, и Нугманов, работавший с Цоем на съемочной площадке.

Виктор обладал магической харизмой. А кино — это магия. Все просто. Никакой актерской карьеры Виктор никогда не строил и не был лицедеем. Кино, как и музыка, были для нас частью жизни, не профессией Рашид Нугманов режиссер фильмов «Игла» и «Йя-хха!».

Во всех интервью о своей кинокарьере и сам Цой говорил, что он не актер, в фильмах для него важна естественность и «играет» он только одного героя — самого себя. Рашид Нугманов это подтвердил: многочисленные предложения, посыпавшиеся на Цоя после выхода «Ассы» и «Иглы», он отвергал.

«Его ответ всегда был одним и тем же: „Я не актер, мы с Рашидом работаем только над собственными проектами“», — вспоминает Нугманов.

При этом талант — или образ — Цоя высоко оценили как в России, так и за рубежом. В 1989 году журнал «Советский экран» признал Цоя лучшим актером года, а в начале 1990-го Цоя вместе с Рашидом Нугмановым пригласили на национальный кинофестиваль «Сандэнс» в США, где его называли вторым Брюсом Ли.

В год гибели Цой и Нугманов планировали поездку в Японию, где должно было состояться обсуждение их следующей совместной картины — «Цитадель смерти», которую хотели спонсировать американские коллеги. Однако 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в аварии, навсегда оставшись в сердцах трагическим бунтарем и Последним героем поколения Х.