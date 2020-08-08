Цой против Лукашенко. Песня «Перемен!» становится неофициальным гимном протестов в Белоруссии

Семейный праздник в Минске неожиданно превратился в оппозиционный митинг, когда заиграла знаменитая песня Виктора Цоя «Перемен». Диджеев за это задержали, а сама песня теперь может стать неофициальным гимном всего протестного движения.

С приближением президентских выборов 9 августа обстановка в Белоруссии накаляется. На 6 августа был запланирован большой митинг Светланы Тихановской — жены блогера Сергея Тихановского, которая осталась единственным оппозиционным кандидатом после отказа в регистрации мужу, ареста Бабарико и недопуска Цепкало.

Оказалось, что у властей на этот день другие планы. В парке Дружбы Народов, где должен был проходить митинг, в последний момент решили организовать мероприятие в честь Дня железнодорожных войск. Поэтому сторонники Тихановской пошли в Киевский сквер, где проходило еще одно массовое мероприятие — семейный праздник «Калейдоскоп творчества».

Конечно, ни о каком митинге речи уже не шло, однако было решено устроить флешмоб: в 19:00 сторонники Тихановской должны были поднять руки с белыми лентами. Неожиданно в акцию включились диджеи из Дворца молодежи, работавшие на мероприятии, которые вместо программного репертуара ровно в 19:00 включили песню Цоя «Перемен!».

Конечно, вскоре организаторы мероприятия вышли на сцену и отключили усилители, после чего многие посетители стали прорываться на сцену. Вскоре обстановка успокоилась и снова зазвучали песни, запланированные программой. Самих диджеев позже задержали. Ими оказались Кирилл Голанов и Владислав Соколовский. Теперь им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям. Видимо, больше во Дворце молодежи они работать не будут.

История знаменитой песни группы «Кино» удивительна. Едва ли Цой вкладывал в нее какой-то политический подтекст, хотя ему часто пытаются это приписать — песня, скорее, философская. Но времена меняются, как и восприятие публики, и теперь чуть ли не на каждой протестной акции слова «Перемен требуют наши сердца» приобретают вполне конкретный политический смысл. Вот и для нынешней Белоруссии песня, похоже, становится неофициальным гимном всех противников Лукашенко.

По крайней мере это уже не первая акция, где ее можно было услышать. Например, аналогичное видео пришло несколько дней назад с митинга в Бресте — на этот раз согласованного.

Ну а после инцидента в Киевском сквере задержанных диджеев решили поддержать водители и уличные музыканты, поэтому песня группы «Кино» весь оставшийся вечер звучала в центре Минска.

Кстати, если до этого протестующие белорусские водители просто громко сигналили, то теперь они делают это под музыку.

Под эту же песню по центру Минска проехались и велосипедисты.

А это уже окраина столицы — район Уручье. Кое-кто из местных жителей предпочитает выражать свою гражданскую позицию из окна квартиры.

В общем, благодаря двум диджеям песня Виктора Цоя в очередной раз приобретает новую жизнь. Кстати, неудивительно, что именно Цой становится «духовным лидером» для белорусской оппозиции — в стране достаточно много его поклонников. В центре Минска даже есть стена, посвященная музыканту, — по аналогии с московской.