ЦКАД перевернет рынок недвижимости. Это правда?

В 2021 году откроются оставшиеся участки ЦКАД, по большинству отрезков уже сейчас можно прокатиться с ветерком. Вокруг автодороги активно развивается недвижимость. Перспективы строительства в этом районе обсудили с риелтором, девелопером «Инград» и представителем «Автодора» в комнате «360» в Clubhouse. Рассказываем самое важное.

Удобная и надежная дорога

Уже в июле ЦКАД замкнется в полноценное кольцо длиной 330 километров. В 2020 году были сданы основные пусковые комплексы: ПК № 5, ПК № 5-3, ПК № 3, ПК № 4 и частично ПК № 1. С момента запуска ЦКАД 11 ноября, по словам замдиректора департамента инвестиционного и стратегического планирования Госкомпании «Автодор» Андрея Лепихова, число проездов через пункты оплаты перевалило за 2,5 миллиона.

Причем цены на ЦКАД достаточно демократичные: для легковых автомобилей, по словам Андрея Лепихова, плата составит порядка пяти рублей за километр, а для грузовиков — порядка 15 рублей.

«Это при режиме постоплаты, когда пользователь проехал и потом оплатил», — объяснил представитель «Автодора».

Но если у водителя есть транспондер — электронное средство для проезда, — он получает скидку от 15% до 50% в зависимости от маршрута, который он проезжает. Дальше едет — больше скидка Андрей Лепихов замдиректора департамента инвестиционного и стратегического планирования Госкомпании «Автодор».

Например, для проезда на легковом автомобиле по одному из наиболее популярных транзитных направлений от трассы М10 «Россия» до трассы М4 «Дон» нужно будет заплатить тысячу рублей, а с транспондером всего 500.

При этом, уверен Лепихов, пробок на ЦКАД не должно быть в принципе. На скоростных дорогах заторы возникают только в ситуации серьезных ДТП, когда идет перекрытие одной или двух полос, объяснил он. Частых ремонтов ЦКАД тоже ждать не приходится — компания-строитель больше всех заинтересована в том, чтобы дорога была качественной.

«Тем, кто строил, невыгодно, чтобы дорога ухудшилась: они несут гарантийные обязательства, так что любой дефект, который возникает, устраняется за счет той организации, которая строила. Соответственно, вопросы с точки зрения дефектов мы исключаем», — заключил Лепихов.

Кому удобно жить?

Прежде всего, по мнению специалистов, жилье в районе ЦКАД будет актуально для тех семей, у которых есть собственный транспорт, как как дорога существенно снизит время, которое потребуется на то, чтобы добраться до работы.

Удачным будет место и для семей с детьми. Риелтор Олег Бендриков уверен, что вместе с жилой застройкой в районе ЦКАД появятся и новые коммерческие площадки, за счет которых будет развиваться инфраструктура, различные детские учреждения и школы.

Директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев добавил к этому, что при разработке планов жилищных комплексов и их площадок застройщик всегда учитывает транспортную доступность, так что без удобных маршрутов жители, которые решат приобрести недвижимость недалеко от ЦКАД, не останутся, даже если у них нет собственных автомобилей.

Тем не менее Андрей Лепихов отметил, что пока запуск общественного транспорта по ЦКАД не планируется, так как это скоростная дорога.

Не стоит на месте и прилегающая к ЦКАД территория — вопрос ее перспективного развития был поставлен на самом высоком уровне, объяснил Лепихов. Так что пустой дорога точно не останется.

«Одна из задач, которые ставились на федеральном уровне — это развитие территории вокруг ЦКАД, возможность создания новых рабочих мест, создание инфраструктуры», — сказал он.

Цены на жилье

Олег Бендриков объяснил «360», что стоимость квадратного метра вблизи ЦКАД варьируется от 90 до 130 тысяч рублей в зависимости от направления. Самые дешевые квартиры — на востоке и юго-востоке, а самые дорогие — на западе и юго-западе.

«В Раменском, например, стоимость квадратного метра в пределах 100 тысяч рублей, осенью она составляла в пределах 85 тысяч. В Бронницах — в пределах 115 тысяч, в Краснознаменске — 130 тысяч. Стоимость квадратного метра выросла и выросла она везде», — уверен Бендриков.

Больший спрос на подмосковную недвижимость риелтор связывает в первую очередь с выросшим курсом валют и последствиями пандемии, когда люди не могли вложиться в недвижимость, потому что просто не могли ее посмотреть. ЦКАД в этом случае играет роль дополнительного преимущества — удобная развязка делает жилье дороже. Но не всегда.

Если у какого-то объекта хорошая транспортная доступность, если он находится не прямо у дороги, то стоимость квадратного метра выше. Если это дом, построенный прямо около ЦКАД, то с него будет хороший выезд, но стоимость квадратного метра будет ниже Олег Бендриков риелтор.

Директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев добавил к этому, что в многоквартирных домах на этапе строительства ценник за квадратный метр обычно начинается от 100 тысяч и ограничивается 140 тысячами — уже с отделкой.

«Но если мы говорим еще и про частный сектор, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — частные дома, таунхаусы, малоэтажные жилищные комплексы, — то там ценник около 72-80 за квадратный метр, если мы говорим про малоэтажки — до 125 тысяч в финишном варианте», — заключил он.

Льготные покупки

При этом, уверен Бендриков, цена квадратных метров сейчас будет сильно зависеть от того, отменят ли льготную ипотеку. Он уверен, что если это произойдет, цены поползут вниз, зато вырастут ставки по ипотеки для вторичного жилья.

«Тогда покупать лучше не сейчас, а подождать», — заявил риелтор.

Константин Тюленев добавил к этому, что на сегодняшний день льготные условия могут предоставить и сами застройщики. У них много ресурсов для того, чтобы выпускать собственные выгодные для клиентов продукты.

«Поскольку все строится по эскроу-счетам, и банки заинтересованы в том, чтобы клиенты, покупающие квартиры, ипотечно оставались у них. Поэтому будет банковское субсидирование», — заключил он.