«Циркон» пустили через моря. Почему невидимую для ПРО ракету боятся на Западе

В среду Россия успешно испытала уникальную ракету «Циркон», впервые запустив ее с борта фрегата «Адмирал Горшков». Это оружие невидимо для противоракетных сил противника и будет таковым еще 15–20 лет. Рассказываем, что о «Цирконе» говорят на Западе.

Невидимый удар

«Адмирал Горшков» запустил «Циркон» на 440 километров из Белого моря, поразив мишень в Баренцевом. Это первый пуск подобной ракеты с фрегата.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «360» объяснил, что корпус ракеты требует особых жаропрочных материалов, которые бы выдержали повышенные температуры. Из-за этого и форма у ракеты отличается от других.

Это очень быстрый выход на крейсерский режим полета, на гиперзвук. Следовательно, это скоростные характеристики и конструкция ракеты подчинены главному — обеспечить такой скоростной режим. Очевидно, и траектория ударов, и выход на гиперзвук будут определять и особенности конструкции ракеты Игорь Коротченко.

На кадрах с пуска видно, как «Циркон» вылетает с платформы, очень быстро набирает высокую скорость и скрывается за облаками. По некоторым данным, ракета может развить скорость до восьми махов — почти 10 тысяч километров в час.

По словам Коротченко, «Циркон» превосходит ракеты других стран и является той целью, которую не могут перехватить никакие средства противоракетной обороны (ПРО) в мире.

Средств перехвата в ближайшие 15–20 лет ни у кого не будет. Это значит, что удар „Цирконом“ абсолютно смертелен для противника. Мы опережаем в данном направлении всех ближайших конкурентов, включая США Игорь Коротченко.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, данные о характеристиках «Циркона» засекречены. В разговоре с «360» специалист предположил, что она сможет поражать цели в любых условиях — как на воде, так и на земле.

Пуск с «Адмирала Горшкова» на 440 метров — не предел. По словам Мураховского, испытания предполагают полеты и на максимальные расстояния. Помимо возможности ускользнуть от вражеских систем ПВО, «Циркон» может маневрировать в воздухе.

«Циркон» в глазах Запада

О «Цирконе» говорят уже давно. НАТО дала ракете кодовое название SS-N-33. В 2016 году, когда появились первые, но неподтвержденные данные о начале испытаний «Циркона», Пентагон уже был озабочен ракетой. Отмечалось, что США тоже работали над гиперзвуковыми ракетными технологиями, но ни одна из них даже близко не подошла к серийному производству.

В 2018 году тоже проводились испытания «Циркона», и тогда западные СМИ признали, что у США нет эффективных средств защиты от оружия, которое движется в восемь раз быстрее скорости звука.

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«Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море. Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», — сообщили журналисты со ссылкой на сотрудника спецслужб США.

В издании Military Watch Magazine в 2019 году специалисты беспокоились, что «Циркон» расположат на кораблях, входящих в состав Тихоокеанского флота России. Это, по их мнению, нарушит баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналитики считали, что разрушительная сила, которая имеется у «Циркона», может одним удачным попаданием разорвать пополам крупный военный корабль и вывести из строя атомный авианосец.

Американский журнал Forbes в 2019 году пришел к выводу, что в сочетании с феноменальной скоростью ракеты и возможностью маневрировать она является особенно трудной целью для перехвата. Внимание также уделили беспомощности ПРО Aegis, которую используют американские, японские, южнокорейские и австралийские военно-морские силы в регионе Тихого океана.

Самыми свежими оказались опасения эксперта американского издания The National Interest Майкла Пека. В марте 2020 года он счел «Циркон» кошмаром для военно-морских сил США. По его словам, у России около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами. То есть каждая из этих машин, даже катер, сможет потопить большой крейсер или авианосец.