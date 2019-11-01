Россия не готова к циркам без животных. Как в других странах научились ставить эффектные шоу без зверей

Российские цирки не собираются отказываться от животных, ведь шоу с дикими зверями привлекает как детей, так и взрослых. «360» рассказывает, как в мире справились с вопросом этики в цирках и почему россияне с не меньшим восторгом будут смотреть на гимнастов и трюкачей.

Российские цирки не собираются отказываться от животных, ведь шоу с дикими зверями привлекает как детей, так и взрослых. «360» рассказывает, как в мире справились с вопросом этики в цирках и почему россияне с не меньшим восторгом будут смотреть на гимнастов и трюкачей.

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин рассказал «РИА Новости» о том, что сегодня существование российского цирка без зверей невозможно, так как «дети в восторге от животных». Однако финальное решение должно, по мнению Шемякина, оставаться за зрителем — пока большая часть россиян хочет видеть животных в цирке, ничего не изменится.

45 этичных стран

Первыми моду на этичные цирки ввели в Австрии — еще в 2002 году там появился законодательный запрет на использование диких животных в индустрии развлечений. Но борьба за освобождение зверей от эксплуатации в цирках началась в Австрии значительно раньше.

Следующей гуманные цирки решила поддержать Индия — в 2009 году все национальные зоопарки и цирки отпустили слонов в нацпарки и заповедники, чтобы животные не жили в неволе. А в Коста-Рике первыми в мире ввели запрет на содержание в неволе китов и дельфинов — там даже наблюдать за этими животными можно только из моря — в научных целях и для съемок фильмов.

Общенациональные запреты на содержание диких зверей в неволе, то есть в цирках и зоопарках, есть в 17 европейских странах. В их числе Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды и другие развитые государства. Еще в восьми странах Евросоюза есть локальные запреты, например, в Германии цирки с животными запрещены в 50 городах, а в Бельгии запрет наложен только на эксплуатацию диких животных — при этом попугаи и верблюды считаются домашними питомцами.

Во всем остальном мире — от Америки до Океании — животные в сфере развлечений запрещены еще в 21 стране.

Трюки от людей, а не животных

Наверное, самый известный и популярный этичный цирк в мире — Cirque du Soleil, канадский «Цирк Солнца». На родине этого цирка эксплуатация животных в индустрии развлечений запрещена в 28 муниципалитетах страны. То есть там не существует полного законодательного ограничения на использование зверей в цирках.

Тем не менее Cirque du Soleil имеет общемировую популярность и гастролирует с большим успехом, принося миллионы своим основателям. Запись одного из выступлений труппы даже получила телевизионную премию «Эмми». Артистов часто приглашают исполнить ряд номеров на различных международных мероприятиях, таких как церемония вручения «Оскара» и «Грэмми».

Китайский цирк «Золотой лев» называют восьмым чудом света — это один из древнейших цирков мира, в котором выступают молодые шаолиньские монахи. Цирк приобрел популярность за счет того, что все артисты исполняют номера, которые обычный человек не смог бы повторить даже после многолетних тренировок. В труппу набирают детей с трех лет и годами учат развивать свое тело.

Так, например, один из наиболее известных трюков, который исполняют в «Золотом льве», — разливание чая ногами и сальто назад с подносом чаш, полных воды. Этот цирк считается национальным достоянием Китая и за всю свою многолетнюю историю не привлекал к представлениям животных.

Американский цирк Джима Роуза тоже нашел свою нишу без зверей — там делают акцент на эксцентричности представления. Артисты жонглируют опасными предметами, такими как бензопилы, ходят по остриям ножей и истязают себя прямо на арене, например, прибивая себя гвоздями к полу. Этот цирк часто называют «шоу ужасов и уродов», потому что в основном номера действительно опасны для жизни и не имеют ничего общего с трюками и ловкостью рук.