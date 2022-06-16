Подмосковье представило на ПМЭФ свои цифровые ноу-хау. Благодаря современным технологиям создан уникальный формат готовых площадок для помощи бизнесу и полезные мобильные приложения для всех жителей Московской области.

«Мое Подмосковье»: спорт, культура, парки

Приложение «Мое. Парки Подмосковья» поможет найти места для пеших и велосипедных прогулок, подобрать идеальный маршрут. В сервисе показаны точки проката роликов, велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря. Также есть расположение и время работы всех парковых точек общепита и афиша мероприятий.

Приложение «Мое. Спорт» поможет записаться в кружки и секции, узнать расписание занятий. Также можно найти нужные соревнования и узнать, где расположены стадионы, фитнес-центры, теннисные корты и другие спортивные объекты. Велосипедисты и лыжники смогут подобрать подходящие трассы. База данных тренеров и отзывы о их работе облегчат выбор наставников.

Приложение «Мое. ДК Подмосковья» дает информацию о любом из боле чем 900 домов культуры Московской области. Здесь есть актуальная афиша концертов, спектаклей и других интересных событий. Пользователи могут записаться в вокальную или театральную студию, освоить степ или народные танцы, научиться плести из бисера или создавать мягкие игрушки. Приложение даст возможность не только выбрать преподавателя, но и посмотреть оценки его деятельности.

Источник фото: телеканал «360»

Самообследование для бизнеса

В Подмосковье было создано первое и пока единственное мобильное приложение для бизнеса, помогающее пройти дистанционное самообследование. Бизнесмен может сам выбрать дату и время его проведения, нужно лишь заполнить электронный чек-лист, сделать фото и отослать их в надзорные органы. Приложение особенно востребовано в сфере перевозок, строительства, социального обслуживания, на заправках.

«Приложение работает на системе Аndrоid, но буквально через 10 дней начнет работать и на iOS. Хотя в этом году введен мораторий — власти региона отменили более трех тысяч проверок для бизнесменов, — мобильным приложением активно пользуются уже сегодня. Тех, кто отметится в этом году, мы с прокуратурой не будем включать в план проверок на ближайшие три года», — рассказал министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сессии ПМЭФ призвал на федеральном уровне улучшить систему онлайн-проверок бизнеса. Ведь задача власти — помочь бизнесу не допустить ошибок, не давить, а оказать поддержку.

ЖКХ и экология

Единая платформа для контроля за вывозом отходов в Подмосковье позволяет не только контролировать соблюдение графика, но и проверять состояние контейнерных площадок, а также координировать все службы ЖКХ.

С помощью цифрового сервиса дворники могут получать индивидуальные задания. Там же выдают электронные талоны на вывоз отходов. Работает чат-бот с главами муниципалитетов Московской области.

Онкопортал Московской области

На официальном портале Минздрава Московской области об онкологии жители Подмосковья смогут найти адреса и телефоны всех поликлиник региона, данные и отзывы о врачах и записаться на прием к нужному специалисту.

Можно получить сведения о необходимых препаратах, профилактике, диагностике и лечении заболеваний. Кроме того, пользователям расскажут о реабилитации после лечения. На портале можно пройти онлайн-тесты о рисках развития онкологических заболеваний и задать онлайн-вопросы врачам.

Строительство

«Подмосковные стройки»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил мобильный сервис «Подмосковные стройки», который дает доступ к тысячам цифровых паспортов строек области и графика их работ. Глава региона подчеркнул, что для будущих жильцов достаточно важно знать, на какой стадии находится строительство.

«Все, что касается строек, — это отдельная тема, поскольку когда мы говорим о бизнесе, экономике, чаще всего это стройки. Цех, предприятие, завод, многоквартирные и малоквартирные дома. Поэтому выбрав через мобильное приложение „Подмосковные стройки“ любой объект, ты получаешь полную информацию», — сказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Геопортал Подмосковья

На геопортале Подмосковья собраны уникальные онлайн-сервисы, которые помогают пользователям получить всю необходимую информацию о земельных участках, в том числе и о градостроительных ограничениях, обо всех объектах, находящихся в стадии строительства, и близлежащей социальной инфраструктуре.

Жители могут подать заявку на семейную ипотеку, а также проверить любой магазин региона на наличие лицензии для продажи алкоголя.

Центр содействия строительству

Центр содействия строительству при правительстве Московской области создан для тех, кто строит бизнес в Подмосковье. Предприниматели избавлены от барьеров при согласовании документов, им помогут в оформлении нужной документации. На портале можно найти персонального менеджера и узнать обо всех нужных экспертизах.

Также открыт портал долевого строительства. Там можно найти карту всех строящихся объектов региона и получить информационную поддержку, в том числе узнать количество дольщиков и планируемый срок сдачи. Также на портале есть необходимая правовая и техническая информация.