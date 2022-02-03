США переживают за доллар из-за моды на киберденьги. Кто в очереди на свою цифровую валюту

В Индии планируют запустить цифровую рупию, которая подтолкнет развитие экономики. Цифровая валюта — новый тренд во многих странах. Дальше всех продвинулся Китай, вслед за ним идет Россия.

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что в этом году в стране появится цифровая версия рупии. По словам чиновницы, цифровая валюта даст развитие цифровой экономике и облегчит систему управления валютой, написала Би-би-си.

Правительство страны также введет налог 30% на доход от криптовалют. По словам Ситараман, масштабы и частота транзакций криптовалют сделали обязательным обеспечения налогового режима.

Трейдеры на криптовалютной бирже положительно оценили инициативу правительства. Они уверены, что предложение вывело виртуальные криптокошельки из серой зоны. Трейдеры также позитивно восприняли введение налога, но они посчитали ставку слишком высокой.

Цифровую валюту Центрального банка стран нельзя в строгом смысле считать криптовалютой. У последней нет единого эмитента, а ее стоимость подвержена колебаниям. В некоторых странах, например в Китае, она полностью запрещена.

Тренд на цифровую валюту

Индия не первая страна, которая проявила интерес к выпуску государственной цифровой валюты. С 2020 года в мире уже действуют цифровая валюта Sand Dollar для жителей Багамских островов. В 2021-м запустили проект DCash, объединивший воедино систему цифровых денег Гренады, Сент-Китса и Невиса, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадины, написал РБК.

Казахстан, Канада, Франция, Южная Корея, Индонезия и Норвегия также заинтересованы в выпуске своей собственной цифровой валюты. Страны готовились к тестированию государственной криптовалюты. Но лидирует в этом вопросе Китай. Страна с 2014 года проявляла интерес к разработке собственной кибервалюты, которая бы использовалась на внутреннем рынке между физическими лицами. Летом прошлого года Народный банк Китая заявил, что выпуск цифрового юаня нацелен на удовлетворение спроса населения на цифровые деньги и повышение удобства платежей.

В июне в нескольких городах китайцы провели 1,32 миллиона транзакций по оплате товаров и услуг цифровым юанем. В Китае открыли более 20 миллионов криптокошельков для физических лиц и более 3,5 миллиона — для юридических. Но все эти действия проводились пока что в рамках пилотного эксперимента, конкретные даты внедрения валюты неизвестны. Однако США уже забеспокоились из-за финансовых экспериментов Китая.

В Минфине, Госдепартаменте, Пентагоне и Совете национальной безопасности начали изучать влияние цифрового юаня на мировую финансовую систему. Чиновники за океаном стали опасаться, что цифровой юань лишит доллар роли основной резервной валюты в мире. Параллельно в США обсуждают создание собственной кибервалюты.

Появление цифрового рубля

Банк России также изучает возможности создания цифрового рубля. Преимущества валюты заключаются в том, что он будет сочетать в себе свойства безналичных и наличных денег — им можно расплатиться онлайн и при отсутствии интернета.

Цифровой рубль также сделает платежи более безопасными, а финансовую инфраструктуру — более доступной для жителей малонаселенных и отдаленных регионов.

Минфин заявил, что запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года, тестирование платформы валюты должно начаться уже в этом году. По результатам работы Центробанк составит дорожную карту по внедрению нового рубля.

По оценкам экспертов, появление цифрового рубля в России идет в ногу со временем, однако кибервалюта не лишена нюансов. Во-первых, нужно сделать так, чтобы новый рубль не обесценился. Во-вторых, за цифровой валютой должно что-то стоять. Это либо госдолг перед внешними и внутренними заемщиками, либо это альтернативные деньги, связанные с наличными и безналичными, но с использованием технологии блокчейн.