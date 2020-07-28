Цифровой след поможет с работой, но лишит свободы

Ученые из Тюмени разработали систему с искусственным интеллектом, определяющую профпригодность студентов. Она проанализирует цифровые следы выпускников в вузе и интернете и сравнит данные с запросами рынка труда. Как данные защитят от хакеров и не станет ли программа следилкой за учащимися?

В Тюменском государственном университете разработали систему с искусственным интеллектом, определяющую профпригодность выпускников. Она анализирует дипломы, курсовые и другие работы, использованные в процессе обучения сайты и программы, сравнивает их с запросами работодателей и определяет, насколько им подходит студент.

Система изучает использованные технологии, прослеживает, как менялся объем и уровень знаний, проверяет, насколько в современных реалиях актуальны их компетенции и квалификация, пояснил «360» Артем Воробьев, один из разработчиков научного проекта «Создание, исследование, реализация методов и технологий машинного обучения для сопровождения индивидуальных образовательных траекторий на основе анализа цифрового следа обучающихся», проводимого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

«Это не обычный, тривиальный анализ слов. Идет поиск ключевых слов, отдельных технологий, если таковые были использованы, на каком они уровне. Со временем искусственный интеллект обучается и сможет выдавать более качественный анализ», — добавил Воробьев.

Анализ совершенствования

Программа анализирует и данные на НеаdНuntеr, благодаря этому студенты получают представление, каких сотрудников сейчас ищут работодатели. С помощью этой системы можно будет даже предсказывать, какие знания или навыки смогут быть востребованы в будущем.

Как правило, работодатели ищут сотрудников под конкретные функции или навыки. А студентам дают общие представления о предметах, изучить все программы и технологии они не могут. Программа будет составлять цифровые профили и отправлять их работодателям, а не сразу отбраковывать выпускников. При незнании какой-то тонкости она учтет совершенствование навыков и развитие учащегося.

«Если из курса в курс видно, что студент развивался, совершенствовал свои навыки, следовательно, студент обучаем и профпригоден в плане собственной мотивации. Сейчас в основном работодатели ищут не таких готовых роботов-машин, которые все умеют делать. Они как раз ищут тех, кто может учиться на своих ошибках, у кого есть тяга к новым технологиям и их изучению», — подчеркнул Воробьев.

Защита данных

Защиту данных в системе от утечек или атак обеспечат сотрудники кафедры информационной безопасности. Пока проект не запущен в широкое использование. Позднее в него добавят данные со страничек студентов в соцсетях. Но, так же как и учебные работы, это будут сведения, которые любой человек может свободно найти в интернете. Поэтому отдельное согласие на обработку персональных данных не понадобится. Это сделают, если в проект добавят психологические тесты или что-то другое.

«Если вы выставляете на всеобщее обозрение ваш стиль жизни, взгляды на религию и политику, то это все будет использоваться в анализе. Система носит рекомендательный характер, она все проанализирует и выдаст отчет. А работодатель будет смотреть, насколько технологии, soft skills у студента развиты и подходят идеологии его компании. Потому что кому-то нужны исполнители, кому-то нужны творческие люди, а кому-то микс», — добавил Воробьев.

По китайскому пути

По сути, в ТюмГУ все же создали программу-следилку, которая будет собирать информацию о студентах. Если ее распространят по российским вузам, безусловно, она заинтересует хакеров, которые постараются взломать систему для кражи данных, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лившиц.

«Любая программа, любой источник информации всегда интересует злоумышленников. Данные сейчас являются ходовым товаром, очень востребованным как на внутреннем, так и международном рынках. Поскольку есть спрос, он постоянно растет, то любые источники становятся ценными, и злоумышленники за ними охотятся», — добавил он.

Изучение цифрового следа — шаг в сторону составления цифрового профиля и рейтинга россиян по примеру Китая, когда человеческая жизнь становится завязанной на социальный цифровой рейтинг. Исходя из публикаций в соцсетях, людям одобряют или отказывают в кредитах и так далее.

«На мой взгляд, это неизбежно. И это нормально для добропорядочных граждан. Если человеку нечего скрывать и он не занимается ничем противозаконным, он спокойно должен относиться к тому, что те действия, что он совершает в интернете, оставляют цифровой след», — уверен Лившиц.

После принятия нашумевшего «закона Яровой» в России сохраняется весь интернет-трафик, включая звонки и переписку в мессенджерах. В случае совершения преступления его можно поднять и посмотреть, чем занимался человек. Во всем мире глобальная сеть уже перестала быть зоной свободы.