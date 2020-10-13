Цифровой рубль задумали ввести в России. Зачем он нужен?

В России могут создать цифровой рубль, который, как предполагается, должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют.

В Центробанке заявили, что цифровой рубль будет дополнительной формой национальной валюты. Пока решение о выпуске такой денежной единицы не принято.

ЦБ отметил, что цифровой рубль будет обладать всеми функциями денег, а использовать его можно будет и в офлайн-режиме, когда нет мобильной связи или интернета.

В беседе с «360» экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил, что проекты цифровых валют разрабатываются центральными банками многих стран. Такой проект есть в Европе для евро, а Китай уже практически создает цифровой юань. Колганов отметил, что в Китае ЦБ уже распределяет цифровые юани на онлайн-кошельки граждан, но пока в локальных масштабах. Потратить эти юани можно в ограниченном количестве торговых точек. Широко протестировать цифровой юань собираются на Олимпиаде в 2022 году.

Переход на такие цифровые платформы позволяет совершать прямые транзакции между национальными валютами, минуя банковские механизмы. Это создает удобство для того, чтобы международные расчеты совершались в национальных валютах, чтобы конвертировали друг друга, минуя доллар Андрей Колганов.

По словам Колганова, монополия доллара в международных расчетах уже не такая мощная, но он по-прежнему остается доминирующей валютой. Из-за этого возникает много проблем, в том числе геополитических, связанных с тем, что рублевые расчеты могут быть, например, заблокированы. В отношении людей могут вводить санкции, счета могут замораживать. А введение цифровых валют позволяет этих проблем избежать.

Простые граждане почти не почувствуют каких-либо изменений. Глобально цифровая валюта отличается от современных систем электронных безналичных расчетов тем, что она основана на технологиях блокчейн. Это система хранения данных о транзакциях в распределенных базах данных, что исключает возможность фальсификации и гарантирует защищенность расчетов.

Что касается граждан, то тут изменения будут чисто технологические. Просто будут несколько иные технологии расчетов применяться, будут существовать так называемые цифровые кошельки. Для человека это внешне будет мало отличаться от современных счетов, к которым есть онлайновый доступ Андрей Колганов.

По словам Колганова, цифровые кошельки будут открывать банки. При такой системе Центробанк будет полностью контролировать все финансовые транзакции. С одной стороны, это упрощает расчеты, а с другой — у ЦБ появляется больше удобств для регулирования всех операций.