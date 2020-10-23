Глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала появление цифрового рубля в 2021 году. Пока в качестве эксперимента. Тем временем национальные виртуальные валюты создают и в других странах. В чем отличие цифрового рубля от наличных и безналичных валют, и как его смогут использовать простые россияне, — в материале «360».

Государства и криптовалюта

Государства пока не торопятся признавать существующие виртуальные валюты — неподконтрольные центробанкам средства платежа. Однако вовсю работают в направлении создания собственных криптовалют. Так, Китай недавно провел тестирование цифрового юаня. В прошлый понедельник, 12 октября, среди пятидесяти тысяч жителей страны разыграли 10 миллионов цифровых юаней (1,5 миллиона долларов).

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Те, кто получил криптовалюту, должны были потратить ее в течение недели. Пользователи потратили 88% от суммы и докупили еще 900 тысяч юаней (134 тысячи долларов). Испытания проходили в крупных городах. Криптоюань будет использоваться на зимних Играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Позиция Банка России

В пятницу, 23 октября, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный проект по запуску цифрового рубля планируется на конец следующего года.

«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег, это будет, по сути, третья форма денег, наряду с наличными и безналичными», — привел ее слова ТАСС.

До конца 2020 года ЦБ соберет отзывы на проект и выслушает консультантов. «Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим полноценную концепцию», — добавила Набиуллина.

Когда все формальности будут пройдены, регулятор запустит пилотный проект, чтобы посмотреть, «как это работает».

Что за этим стоит?

Экономист, главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко не вполне понимает концепцию цифрового рубля. По его словам, речь может идти как о криптовалюте в традиционном значении, так и об инструменте для отслеживания транзакций.

«Главный вопрос заключается в том, что Набиуллина подразумевает под цифровым рублем? Если речь идет о некоей криптовалюте, которая будет построена по технологии блокчейн, то я не вижу в этом ничего плохого. Вопрос в том, что за ней будет стоять», — сказал Зайченко «360».

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Второй вариант — возможность «просто отслеживать транзакции людей: куда и откуда идут деньги». «По платформе блокчейн это легко сделать. Нельзя, конечно, узнать, кто и за какую услугу платит, в отличие от обычного безнала, но можно узнать прозрачность цепочки взаимодействия финансовых потоков — это большое преимущество», — пояснил собеседник.

По словам экономиста, если у России будет цифровой рубль, «как у Китая офшорный юань», то это идет в ногу со временем. Ведь, по сути, «Россия давно находится на первом месте, как государство, в котором активно развивается безналичная форма расчетов и платежей».

Зайченко видит и две возможные проблемы крипторубля. Первая связана с аудитом цифровой валюты — необходимо сделать так, чтобы она не размывалась и не обесценивалась.

Второй вопрос — что за этой цифровой валютой будет стоять. То есть это госдолг перед внешними и внутренними заемщиками, как и в случае с печатными деньгами, либо это альтернативные деньги, как-то связанные с наличными и безналичными, но в собственном формате и с использованием технологии блокчейн.